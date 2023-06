Oroscopo di oggi 15 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 15 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 15 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti essere riluttante ad aprirti ed esprimere i tuoi pensieri mentre Mercurio nella tua casa di comunicazione si scontra con il cauto Saturno. Potresti preoccuparti di come arriveranno le tue parole e se il tuo pubblico capirà da dove vieni. Alcuni arieti potrebbero aver bisogno di un momento per disimballare una questione privata e capire cosa c'è prima che diventino pubblici. In ogni caso, prenditi il ​​tempo necessario per raccogliere i tuoi pensieri e non sentirti sotto pressione per rispondere a una richiesta di informazioni. L'intuizione può portare la pace della mente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

C'è qualcosa da dire per non parlare di soldi. Mentre Mercurio e Saturno si scontrano, può sorgere tensione tra te e un amico quando parli di denaro o beni. Potresti non avere gli stessi livelli o valori di reddito. Di conseguenza, può essere difficile relazionarsi con le priorità e le esigenze reciproche. Non giudicare e non dare per scontato di sapere cosa è meglio per qualcuno che si trova in uno scenario diverso. Potrebbero essere più o meno a filo di quanto pensi. Probabilmente ti sentirai fiducioso riguardo alla tua situazione finanziaria mentre Mercurio si sincronizza con il buon auspicio di Giove. Hai una buona ragione per essere ottimista? O si tratta di un caso di pensiero magico?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Parli bene e sembrerà che tu sappia cosa stai dicendo mentre Mercurio dalla lingua d'argento è nel tuo segno. Un genitore, un capo o una figura autoritaria potrebbe non comprare ciò che stai vendendo mentre Mercurio e Saturno intransigente si scontrano. Sei autentico o stai solo dicendo all'altra persona quello che pensi che voglia sentire? Mercurio si sincronizza con l'allegro Giove, il che può far sembrare le tue parole un po' piene di speranza. Sfortunatamente, nessuno sta comprando il cieco ottimismo in questo momento. Se vuoi essere preso sul serio, dovrai sostenere ciò che dici con fatti e cifre verificabili. L'intuizione del tuo sensitivo di riferimento può aiutarti a ottenere il tuo punto di vista e rivelerà come le tue parole potrebbero arrivare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 15 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Faresti meglio a sapere di cosa stai parlando se parlerai di una questione importante. Potresti essere più all'oscuro di quanto ti rendi conto mentre il messaggero Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta si scontra con l'autoritario Saturno nella tua casa di istruzione superiore. Solo perché ti senti fortemente riguardo a qualcosa non significa che hai una comprensione dei fatti. Forse dovresti chiuderti le labbra e ascoltare finché non scopri cos'è cosa? Probabilmente c'è molto di più nella storia di quanto pensi. L'istruzione e le questioni legali possono essere impegnative, poiché le informazioni di cui hai bisogno potrebbero non essere disponibili. Premi pausa finché non scopri cosa devi sapere.