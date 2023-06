Oroscopo di oggi 16 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 16 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 GIUGNO 2023

Mentre il sole nell'espressivo Gemelli sestile alla guerriera Eris nel tuo segno, non avrai paura di chiedere ciò a cui ritieni di avere diritto. È positivo avere un solido senso di autostima, ma fai attenzione a non alienare la persona a cui ti appelli. Fornire una spiegazione valida a sostegno della tua affermazione può incoraggiare gli altri ad ascoltare e rispondere alla tua richiesta. Fai un respiro profondo e sii consapevole di come chiedi quello che vuoi. Un allineamento Mercurio-Nettuno può suscitare sogni stimolanti e idee creative. Questo è un momento opportuno per trovare uno sbocco artistico, che tu sia un professionista o un hobbista. Scrivere un diario, diventare furbo o fare musica può essere divertente.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 GIUGNO 2023

Tendi a tenere per te certi risentimenti con Eris nel tuo regno dietro le quinte. Tuttavia, potresti agire in base alle tue preoccupazioni mentre Eris si sincronizza con il sole in Gemelli espressivi e la tua casa dei beni. Questo potrebbe essere il giorno in cui raccogli il coraggio per chiedere un aumento o acquisire un bene a cui ritieni di avere diritto. Facile lo fa, toro. Testa l'acqua prima di tuffarti. Mentre il perspicace Mercurio e l'empatico Nettuno si allineano, è saggio ascoltare l'incoraggiamento di un amico. Non c'è niente di meglio di un amico che crede in te e ti ispira a perseguire un sogno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 GIUGNO 2023

Mentre il sole nel tuo segno sestile alla guerriera Eris nella tua casa dei piani futuri, avrai il potere di perseguire il futuro che credi di meritare. Le opportunità perse possono essere un'enorme fonte di motivazione, a patto che non perdiate tempo ed energie lamentandovi di ciò che avrebbe potuto, dovuto o sarebbe dovuto essere. Avrai bisogno del supporto di amici e colleghi per arrivare dove vuoi. È fondamentale non ritenere gli altri responsabili delle deviazioni e dei passi falsi passati. Ritieniti responsabile delle tue scelte e delle risposte alle battute d'arresto. Mentre il premuroso Mercurio e il compassionevole Nettuno si allineano, puoi essere incredibilmente d'ispirazione. Una tua parola incoraggiante può fare molto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 16 GIUGNO 2023

La tua energia e motivazione possono essere in qualche modo diminuite con il sole in Gemelli sparsi e la tua casa di isolamento. Tuttavia, poiché si sincronizza con la guerriera Eris, l'atmosfera che invii farà sapere a tutti che non ti arrendi o ti arrendi. Ti stai semplicemente prendendo del tempo per riorganizzarti e ricaricare le batterie. Un ripristino ti preparerà a ricominciare da capo. Mentre Mercurio mentale si allinea con Nettuno fantasioso nella tua casa di esplorazione, la tua testa sarà tra le nuvole. Grandi sogni e idee creative forniranno molta ispirazione.