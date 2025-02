Oroscopo di oggi 17 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 17 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 febbraio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Sei orientato alla comunità mentre il sole attraversa l'Acquario e la tua casa della comunità. Mentre il sole e Giunone orientata all'impegno si scontrano, il desiderio di una vita sociale attiva potrebbe scontrarsi con un desiderio di vicinanza e profonda intimità. Alcuni arieti useranno i loro obblighi sociali come scusa per evitare di avvicinarsi a qualcuno, mentre altri metteranno al primo posto una relazione ma si risentiranno del tempo che sottrae alla loro vita sociale. Nonostante quello che potresti aver sentito, non puoi avere tutto. Al momento, potresti dover decidere quali sono le tue priorità. Non c'è niente di male in ciò che scegli di dare la priorità. La decisione giusta è quella con cui puoi convivere.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Con il sole in Acquario e la tua casa di status, sei spesso al centro dell'attenzione. È bello essere riconosciuti dalle persone che ammiri. Per alcuni tori, la popolarità può causare problemi in una relazione poiché il sole si scontra con la devota Giunone nel regno della partnership. Allo stesso modo, essere troppo ambiziosi ed eccessivamente concentrati sul raggiungimento dei propri obiettivi può creare onde. In alternativa, potresti pensare che dare priorità a una relazione comprometta la tua carriera. A volte devi prendere una decisione su ciò che è più importante per te. Appoggiati a ciò che ti sembra autentico. In caso di dubbi, segui il tuo cuore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le tue idee su come dovrebbe essere una relazione potrebbero non allinearsi con la realtà, poiché il sole nell'Acquario idealista si scontra con Giunone orientata all'impegno. Fare le cure quotidiane che una relazione seria richiede potrebbe non essere ciò che avevi in ​​mente. Alcuni Gemelli sono tutti per il brivido della caccia. È una storia completamente diversa quando finalmente conquisti la persona che stavi cercando e l'eccitazione si placa. Se sistemarti in una routine non fa per te, sii sincero al riguardo. Non c'è niente di sbagliato nel voler essere libero di fare ciò che vuoi. Tuttavia, non puoi aspettarti che il tuo partner tenga acceso il fuoco in casa mentre sei fuori a fare le tue cose.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre il sole e la Giunone impegnata si scontrano nelle tue zone di intimità e appuntamenti, può sorgere tensione quando il tuo interesse amoroso non fa le cose esattamente nel modo in cui desideri. Potresti non approvare il luogo o l'attività che scelgono per un appuntamento. Potrebbe non essere così romantico come vorresti. Per alcuni granchi, non sarà solo una questione di differenze casuali. Potresti pensare che il tuo partner o una persona di interesse non capisca i tuoi desideri più profondi. Ad esempio, potresti non essere sulla stessa lunghezza d'onda riguardo all'avere figli o potresti avere gusti diversi in camera da letto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Mentre il sole nella tua casa della partnership si scontra con Giunone orientata all'impegno nel tuo regno domestico, avere una relazione seria potrebbe non essere tutto ciò che si spera. Alcuni Leoni potrebbero pensare che la loro relazione con il partner sia compromessa da obblighi domestici o viceversa. Crescendo, potresti aver sentito dire che puoi avere tutto. Tuttavia, in questo momento, potrebbe sembrare un pio desiderio. Se sei single, potresti non essere in sintonia con l'idea di sistemarti quando consideri i sacrifici che devono essere fatti. È meglio essere un agente solitario che assumersi qualcosa per cui non sei pronto. Goditi la vita da single finché puoi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Ciò che dici di desiderare da una relazione potrebbe essere in contrasto con lo sforzo che sei disposto a fare, poiché il sole nell'Acquario indipendente si scontra con Giunone orientata all'impegno. È facile parlare di ciò che vuoi e di ciò che farai. Tuttavia, in questo momento, potresti scoprire che portare a termine le cose è una questione completamente diversa. Rifletti attentamente e considera le potenziali conseguenze delle tue parole prima di iniziare a fare grandi promesse. Anche la promessa più sincera potrebbe rivelarsi difficile da mantenere. Allo stesso modo, dovresti riporre la tua fede in ciò che fa il tuo partner o una persona di interesse e non in ciò che dice. Il vero amore richiede che tu dimostri ciò che dici.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Il romanticismo può essere un'impresa costosa, poiché il sole nella tua zona degli appuntamenti si scontra con Giunone orientata all'impegno nella tua casa dei beni. Alcune persone (forse tu) potrebbero essere più interessate allo status e ai vantaggi materiali che una persona può fornire che all'amore che deve dare. Non c'è vergogna nel tuo gioco se stai cercando sicurezza finanziaria. Tuttavia, non dovresti confondere il reddito di una persona con il suo valore intrinseco. Il vero valore non può essere misurato in dollari e centesimi. Cerca di non spendere troppo per impressionare una persona di interesse. Pagare per giocare può creare un brutto precedente. Meriti di essere amato per quello che sei, non per quello che puoi offrire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

La partnership è importante perché Giunone, che ha a cuore l'impegno, attraversa il tuo segno. Alcuni Scorpioni potrebbero considerarsi la preda perfetta. Il tuo sogno di una relazione perfetta può incontrare delle sfide quando il sole e Giunone si scontrano. L'interferenza della famiglia può causare problemi ad alcuni Scorpioni. In alternativa, potresti scoprire che tu e il tuo interesse amoroso avete in mente un diverso obiettivo finale per la casa e la famiglia. Non tutto deve essere perfetto per trovare la felicità. Determina dove devi mantenere la tua posizione e dove è nel tuo interesse piegarti.Con l'intuizione, potresti scoprire dei modi per far funzionare le cose.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Ci sono cose che ammetterai di volere da una relazione, e poi ci sono i desideri che non oseresti mai dire ad alta voce. Potresti ritrovarti sotto pressione per rivelare i tuoi veri desideri e bisogni mentre il sole nel tuo settore della comunicazione si scontra con Giunone orientata all'impegno nella tua casa delle cose nascoste. Alcuni Sagittari potrebbero preoccuparsi di apparire bisognosi o disperati se si aprissero, mentre altri potrebbero avere desideri che alcuni potrebbero trovare discutibili. In entrambi i casi, è importante essere fedeli a se stessi. Essere sinceri su ciò che stai cercando può aiutarti a determinare se una persona è disposta o in grado di soddisfare i tuoi bisogni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Quando si è in una relazione impegnata, è fondamentale condividere i propri valori. Mentre il sole è nell'Acquario idealista e la tua zona di guadagno si scontra con la devota Giunone, potresti chiederti se tu e il tuo partner o una persona di interesse siete sulla stessa lunghezza d'onda. Le discrepanze di reddito o le diverse abitudini di spesa possono essere problematiche. Anche non essere sulla stessa lunghezza d'onda con gli obiettivi a lungo termine può sconvolgere una relazione. Non puoi permetterti di nascondere la testa sotto la sabbia quando non la vedi allo stesso modo. Dovrai indossare le tue mutande da persona grande, comunicare apertamente e onestamente sulle tue differenze e fare del tuo meglio per trovare modi per risolvere le cose. Il compromesso è la chiave.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Un'idea folle o un piano avventuroso possono incontrare opposizione quando la luna nella tua casa dell'avventura si scontra con il focoso Marte e poi si oppone al vulnerabile Chirone. Potresti scoprire che non tutti sono desiderosi di avventurarsi fuori dai sentieri battuti. Non perdere troppo tempo a discutere della questione. Non tutti possono cambiare idea. Puoi scendere a compromessi e incontrare un compagno a metà strada o fare le cose a modo tuo. La carismatica Venere nella tua zona di comunicazione in contrasto con l'irrequieto Urano suggerisce che un'offensiva di fascino potrebbe cogliere un avversario di sorpresa. Può anche disinnescare una situazione tesa e impedirle di degenerare in una spirale incontrollata. Inizia con il non prenderti le cose sul personale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Poiché la luna si oppone all'ostile Marte nella tua casa della speculazione e poi si oppone al vulnerabile Chirone, è improbabile che una scommessa con amore o denaro produca il risultato desiderato. Con questa atmosfera nervosa in gioco, le tue azioni potrebbero sembrare sconsiderate e potrebbero mettere te o altri in pericolo. Non lasciare che il desiderio ti spinga a fare qualcosa di cui potresti pentirti. La diva Venere in contrasto con il ribelle Urano nella tua casa della comunicazione suggerisce che anche l'espressione sfrenata di affetto può essere una fonte di guai. Controlla che sia il momento e il luogo giusti prima di aprirti e dire a una persona come ti senti. Allo stesso modo, scegli il momento con cura quando parli di finanze.