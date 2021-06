Oroscopo di oggi 17 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 17 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 17 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il primo quarto di luna nella tua zona di produttività può rappresentare una sfida per i piani che hai fatto intorno alla luna nuova della scorsa settimana. Potresti non avere le informazioni necessarie per eseguire i passaggi successivi. Un Gemelli esperto può farti muovere nella giusta direzione.

Amore/Amicizia: puoi farti un'idea di dove hai bisogno per aumentare di livello il tuo gioco di comunicazione mentre le stazioni del Nodo Nord dirigono nel tuo regno mentale. Non basta dipingere a grandi pennellate. Quando si tratta di affari di cuore, è necessario scendere al nocciolo della questione. Esercitati a essere più diretto quando puoi comunicare. È anche una buona idea essere un ascoltatore migliore. Può creare relazioni armoniose.

Carriera/Finanza: sfidare una figura influente come il tuo supervisore o un genitore può essere complicato. Con il Sole Gemelli nella tua zona di comunicazione in contrasto con il potente Plutone, potresti sentirti obbligato a toglierti qualcosa dal petto. È un cuoco qualcosa o uscire dalla situazione della cucina. Se lo fai a malincuore, è probabile che crei un gran casino. Naturalmente, ci saranno conseguenze nel chiamare qualcuno che ha il controllo sul tuo destino. Procedi con cautela.

Crescita personale/spiritualità: una fusione luna/Vesta segnala che sei emotivamente coinvolto nel dare il meglio di te in ciò che fai. Sii paziente e persevera con i tuoi compiti. Niente è sinonimo di soddisfazione come un lavoro ben fatto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: cerca di divertirti senza stressarti per le finanze. Non puoi sempre dare un prezzo alle cose che ti danno gioia. Un Capricorno che condivide le tue passioni sarà un ottimo compagno di giochi. Potresti essere sveglio fino a tutte le ore a divertirti.

Amore/Amicizia: è naturale voler sentire che il tuo partner o figlio condivida i tuoi valori e le tue opinioni sul denaro. Il primo quarto di luna in una Vergine esigente potrebbe dimostrare che non è proprio così. È importante acconsentire a qualcuno a cui tieni? O hai bisogno di stare fermo e mantenere la tua posizione? Tutto dipende da cosa c'è in gioco. Sii flessibile senza compromettere i tuoi principi.

Carriera/Finanza: con il Sole Gemelli nella tua zona finanziaria in contrasto con l'esecutore Plutone, tagliare gli angoli per ottenere un vantaggio finanziario potrebbe rivelarsi una ricetta per il disastro. Nella migliore delle ipotesi, le tue azioni potrebbero rafforzare l'impotenza che senti. Nel peggiore dei casi, potresti entrare in conflitto con la legge. Non provarci, toro. Non sei al di sopra della legge. Perché non usare il tuo tempo per acquisire una comprensione più approfondita delle linee guida coinvolte e cercare un punto di vista che sia al di sopra del bordo?

Crescita personale/spiritualità: diventerai completamente assorto mentre la luna incontra Vesta focalizzata nel regno che governa i giochi, gli hobby, gli sport e le attività ricreative. Quando sei nella zona, troverai tutti i tipi di angoli creativi da esplorare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: all'inizio della giornata, puoi dedicare la tua totale attenzione a una questione familiare o a un progetto a casa senza distrazioni. Con il passare della giornata, le influenze esterne potrebbero farti sentire scoraggiato. Non lasciare che un Pesci che dice di no minare la tua fiducia.

Amore/Amicizia: il tuo ingegno e il tuo fascino potrebbero non essere sufficienti per convincere una persona a cedere alle tue richieste. Il sole nel tuo segno che si scontra con il prepotente Plutone suggerisce che i tuoi sforzi per essere persuasivo potrebbero sembrare più una manipolazione. Probabilmente non è tua intenzione costringere qualcuno a sottomettersi, ma quando vuoi davvero, davvero qualcosa (come amore o denaro), puoi essere molto più intenso di quanto pensi. Fai un passo indietro e ripensa al tuo approccio.

Carriera/Finanza: lo stazionamento del Nodo Nord direttamente nel tuo segno è una chiamata ad avere fiducia nella tua conoscenza. È un messaggio che non puoi ricevere troppe volte. Certo, ci sono molte persone intelligenti intorno a te. Ciò non significa che devi esternalizzare la tua autorità e affidarti alla loro saggezza. Il tuo modo di affinare le informazioni ed esprimere le tue idee è piuttosto unico. Fidati di sapere cosa stai facendo.

Crescita personale/spiritualità: potrebbe sembrare che tu sia in disaccordo con la tua famiglia o i tuoi coinquilini a causa del primo quarto di luna. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che è necessaria la loro collaborazione per compiere i passi successivi con un piano personale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: una mattinata incredibilmente frenetica può lasciare il posto a una serata esausta. Puoi aspettarti un sacco di comunicazioni, riunioni e commissioni. Programma le tue attività più importanti all'inizio della giornata. Il brainstorming con una Vergine sarà super produttivo.

Amore/Amicizia: sai cosa vuoi da una relazione? Il Sole Gemelli nella tua confusa dodicesima casa in contrasto con Plutone nella tua zona di coppia suggerisce che una mancanza di chiarezza potrebbe creare conflitto con il tuo interesse amoroso o un'altra persona importante nella tua vita. O sei troppo invadente o dimostri poca convinzione. In entrambi i casi, mette l'altra persona in una posizione scomoda e crea relazioni tese. Il tempo trascorso da solo può aiutarti a capire cosa stai cercando.

Carriera/Finanza: il primo quarto di luna in Vergine può richiedere un lancio prematuro di un'idea o di un progetto. Tutti i segnali indicano che il tuo concetto ha ancora bisogno di tempo per funzionare. Sii paziente, continua a coltivarlo e lascia che si dispieghi. Al tuo prossimo compleanno, sarai pienamente autorizzato e pronto a fare qualcosa di grande. È il periodo dell'anno in cui il mondo è più ricettivo ai tuoi doni unici.

Crescita personale/spiritualità: il Nodo Nord che staziona direttamente nella tua esoterica dodicesima casa ti invita a diventare più esperto di metafisica e dei profondi misteri della vita. Ciò che impari può aiutarti a raggiungere lo scopo della tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: al mattino sarai sicuro delle tue decisioni finanziarie. Con il passare della giornata, potresti ripensare alle tue scelte. Fidati dei tuoi impulsi iniziali. Non permettere a una persona pessimista (un Pesci, forse) di minare la tua autostima.

Amore/Amicizia: il primo quarto di luna nel tuo settore finanziario potrebbe spingerti a preoccuparti per i soldi. Non dovresti permettere che ti impedisca di socializzare o di portare a termine un impegno che hai preso con un amico. Se sei a corto di soldi, cerca dei modi per ridurre i tuoi piani a qualcosa di più conveniente. La cosa più importante è che tu lo segua. Coltivare le tue amicizie e conoscere nuove persone è essenziale per la tua felicità.

Carriera/Finanza: l' esitazione su quanto controllo puoi esercitare su un progetto di squadra potrebbe bloccare i tuoi progressi. Allo stesso modo, anche non sentirsi abbastanza sicuri da mettere in gioco la propria esperienza potrebbe essere problematico. Questi sono problemi con cui dovrai fare i conti mentre il volubile Gemini Sun si scontra con il potente Plutone nella tua casa di lavoro. Sedersi sulla staccionata può renderti piuttosto teso. Considera cosa si aspettano i tuoi colleghi e come è probabile che reagiscano quando ti occupi di un incarico.

Crescita personale/spiritualità: la casa in cui risiede il Nodo Nord indica dove si verificherà la crescita quando si fa uno sforzo extra. Con esso che staziona nella tua casa di amicizia e gruppi, fare il possibile per creare e coltivare connessioni sarà fruttuoso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sei in sintonia con tutto ciò che accade dentro e intorno a te. La tua sensibilità può rendere difficile non prendere le cose sul personale. Non lasciare che un Pesci ti indebolisca. Ormai dovresti essere abituato alle loro vibrazioni approssimative.

Amore/Amicizia: la tua immagine pubblica potrebbe subire un duro colpo se gestisci male le cose con il tuo interesse amoroso o i tuoi figli. Il Sole Gemelli nella tua zona di reputazione in contrasto con il prepotente Plutone potrebbe farti sembrare un maniaco del controllo o uno zerbino. Probabilmente la tensione sta crescendo da un po', quindi è inevitabile che qualcuno perda la calma. Contemplare le potenziali conseguenze può aiutarti a determinare il modo migliore per gestire una situazione stressante.

Carriera/Finanza: tra pochi giorni, il sole si sposterà dalla tua zona di carriera. Ciò significa che non c'è un momento da perdere. È fondamentale dare il meglio di sé in ciò che fai e fare una buona impressione. A causa del primo quarto di luna nel tuo segno, potresti essere distratto da un problema personale. Se non è urgente (e probabilmente non lo è), rimani concentrato sul compito da svolgere. Alcuni individui stanno osservando ogni tua mossa.

Crescita personale/spiritualità: puoi essere un po' troppo autocritico mentre la luna si fonde con Vesta nel tuo segno. Sei solo umano. Non è necessario o utile mantenere se stessi o gli altri a standard impossibili.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: ci sono molte cose da fare, quindi non sorprende che potresti aver bisogno di tempo extra per riposarti e rilassarti. Il tempo per te stesso per rilassarti o goderti attività rigeneranti riempirà il tuo serbatoio emotivo. Un Pesci che ti stressa dovrebbe essere evitato.

Amore/Amicizia: pensa attentamente a come gestisci una faccenda domestica o familiare. Potrebbero esserci ripercussioni se vieni troppo morbido o troppo forte. Esercitare la tua autorità nel modo giusto sarà una danza delicata con il Sole Gemelli in contrasto con il potente Plutone nel tuo regno domestico. Sintonizzati sulla situazione e valuta ciò che è veramente necessario piuttosto che affrontarlo in modo goffo. Le persone sono più rispettose della tua autorità se sentono di capire il problema.

Carriera/Finanza: è eccitante espandersi in una nuova direzione. Può anche essere un po' opprimente. Il primo quarto di luna in Vergine e la tua dodicesima casa solitaria potrebbero spingerti a ritirarti piuttosto che andare avanti in qualcosa di nuovo. Va bene prendersi un momento per orientarsi. Tuttavia, questo non è il momento di fare un passo indietro. Mantieni la rotta con ciò a cui ti sei impegnato. Il viaggio è solo all'inizio.

Crescita personale/spiritualità: la casa in cui risiede il Nodo Nord indica dove si verificherà la crescita quando si fa uno sforzo extra. Con esso che staziona nella tua zona di esplorazione, varrà la pena avventurarsi oltre la tua zona di comfort.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: al mattino, tutti per uno e uno per tutti. Nel corso della giornata, potresti chiederti se hai compromesso i tuoi interessi. Non lasciare che un Pessimista pessimista semini il dubbio. Non iniziare a indovinare qualcosa di cui eri sicuro.

Amore/Amicizia: dovresti evitare di parlare apertamente di un problema che non è affar tuo. Il loquace Gemini Sun nella tua casa dei segreti che si scontra con il tuo sovrano, Plutone, avverte che essere in possesso di informazioni riservate potrebbe darti un falso senso di potere. Non lasciarti andare alla testa. Non è possibile ritrattare una dichiarazione dubbia una volta che è stata pubblicata. Lasciare allusioni che incoraggiano le persone a spettegolare e diffondere voci cattive è ancora peggio. Rimani nella tua corsia.

Carriera/Finanza: il primo quarto di luna nella tua casa dei piani futuri può renderti desideroso di avanzare velocemente verso ciò che ti aspetta. Prima di iniziare a inseguire un sogno, devi riordinare le preoccupazioni finanziarie nel qui e ora. Questo potrebbe significare pagare le carte di credito, rifinanziare il mutuo o sistemare i fondi che condividi con un'altra persona. Avrai bisogno di aiuto per arrivare dove stai andando. È importante mantenere in buono stato i tuoi sistemi di supporto.

Crescita personale/spiritualità: la casa in cui risiede il Nodo Nord indica dove si verificherà la crescita quando si fa uno sforzo extra. Con esso che staziona nella tua zona di trasformazione, il potere deriva dal lasciar andare le cose.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: il riconoscimento che cerchi potrebbe essere difficile da ottenere. Con la Luna in Vergine che attraversa la parte superiore del tuo tema, vuoi che la tua intelligenza sia riconosciuta. Gemelli e Sagittario hanno maggiori probabilità di sfidarti che di applaudirti, ma un Pesci riconoscerà il tuo genio.

Amore/Amicizia: i tuoi sforzi per decorare, organizzare la casa e occuparti dei piani familiari possono incontrare resistenza quando il Sole Gemelli si scontra con la metodica Pallade nel tuo regno domestico. Il tuo partner o un membro della famiglia potrebbe non essere d'accordo con i tuoi piani. Se vivi da solo, potresti incontrare una persona o una situazione che mette in crisi i tuoi piani. Se non riesci a farlo funzionare, non significa che sia annullabile. Domani è un altro giorno.

Carriera/Finanza: L'asteroide Vesta nel tuo settore professionale segnala la tua dedizione alla tua carriera. Tuttavia, potresti avere problemi a trasmettere il tuo impegno agli altri quando Vesta e il comunicatore Mercurio si scontrano. O sei un po' troppo prolisso nello spiegare le tue intenzioni, o sei vago e vago. Fai attenzione a non sembrare traballante. Per ora, meno dici cosa farai, meglio è. Rimanda la stesura dei tuoi piani fino a quando non avrai più chiarezza.

Crescita personale/spiritualità: non puoi sempre ricorrere a fare le cose nel solito modo. È il messaggio consegnato da una collisione luna/nodi. Capire le cose richiederà che tu presti molta attenzione ai dettagli.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: il primo quarto di luna in Vergine e la tua zona di esplorazione potrebbero spingerti a partire alla ricerca dell'avventura prima di essere completamente preparato. Tutti i segnali indicano che stai appena iniziando a mettere in fila le tue anatre. Non lasciare che una Vergine affretti il ​​processo.

Amore/Amicizia: una discussione a tarda notte può diventare piuttosto contorta quando l'esigente Luna della Vergine e il losco Nettuno si scontrano nelle tue zone di comunicazione, specialmente se sei stanco. Qualcuno potrebbe essere un po' troppo critico o potrebbe leggere troppo nelle cose. Potresti andartene sentendoti incerto su qualcosa di cui eri sicuro in precedenza. Quando l'atmosfera diventa strana, taglia la conversazione.

Carriera/Finanza: quanto ti senti sicuro di quello che stai facendo? Un angolo disordinato tra il Sole Gemelli nella tua zona di lavoro e il potente Plutone nel tuo segno avverte che potresti giudicare male il tuo potere e fare la mossa sbagliata. O sopravvaluti la tua autorità e diventi super prepotente o non riesci a prendere il comando quando previsto. È confusionario. In particolare se hai un nuovo ruolo o stai affrontando un incarico sconosciuto. Non essere troppo orgoglioso per chiedere una guida.

Crescita personale/spiritualità: la casa in cui risiede il Nodo Nord indica dove si verificherà la crescita quando si fa uno sforzo extra. Con esso che staziona nella tua casa di lavoro, trarrai beneficio dall'aumento di livello delle abilità pratiche e dall'aggiunta di nuovi talenti alla tua cintura degli attrezzi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: al mattino sarai eccellente nella gestione degli affari finanziari di altre persone. Tuttavia, con il passare della giornata, perderai la concentrazione e ti confonderai su cosa sia cosa. Se non stai attento, potrebbe creare problemi, in particolare con un Pesci.

Amore/amicizia: fare qualcosa di divertente o uscire per un appuntamento dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Anche se sei ossessionato da cosa potrebbe andare storto, potrebbe non essere un buon momento. Il Sole Gemelli che si scontra con Plutone nella tua confusa dodicesima casa può sollevare paure e dubbi, ma non devi lasciare che ti raggiungano. Riformula la narrazione in una luce più potente. E se tutto va bene? Abbi fede che puoi ottenere il massimo da tutto ciò che accade.

Carriera/Finanza: sotto lo sguardo del primo quarto di luna, potresti cercare qualcuno che ti sostenga e convalidi la tua creatività. Prima di iniziare a corteggiare i sostenitori, assicurati di avere qualcosa di solido da presentare. Tutti i segnali indicano che hai appena iniziato. Concedi tutto il tempo necessario affinché il tuo progetto si sviluppi. Puoi cercare qualsiasi supporto di cui hai bisogno una volta completato il lavoro.

Crescita personale/spiritualità: la casa in cui risiede il Nodo Nord indica dove si verificherà la crescita quando si fa uno sforzo extra. Stazionando nel regno che governa gli appuntamenti, gli hobby e l'intrattenimento, trarrai beneficio dall'esplorazione delle tue passioni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 17 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: al mattino, sentirai di avere un controllo su ciò di cui le persone hanno bisogno. Con il passare della giornata, non sarai sicuro di capire certi individui, in particolare una Vergine. Fidati delle tue prime impressioni piuttosto che di ciò che intuirai in seguito.

Amore/Amicizia: offrire consigli a un amico è come calpestare un campo minato. Con il perspicace Gemelli Sole che si scontra con il persuasivo Plutone, dire troppo e dire troppo poco potrebbe mettere te e un amico in disaccordo. Sorprendentemente, parlare per esperienza personale probabilmente non è la strada da percorrere. Lo stesso vale quando si interagisce con i gruppi. Non puoi accontentare tutti, quindi non preoccuparti di provare. Puoi prenderti la colpa per aver fatto la cosa sbagliata o puoi rimanere nella tua corsia.

Carriera/Finanza: a volte è importante cooperare con gli altri, mentre altre volte è necessario mantenere la propria posizione e proteggere i propri interessi. Potresti essere un po' troppo preoccupato per le altre persone a causa dell'effetto del primo quarto di luna. Non lasciare che clienti, colleghi o alleati professionali ti distraggano dal fare ciò che devi fare per te stesso. Puoi aiutarli una volta che ti occupi degli affari.

Crescita personale/spiritualità: la casa in cui risiede il Nodo Nord indica dove si verificherà la crescita quando si fa uno sforzo extra. Stazionando nel tuo regno domestico, trarrai beneficio dall'investimento nella tua vita domestica e dal rafforzamento dei legami familiari.