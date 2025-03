Oroscopo di oggi 18 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 18 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 18 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e la tua casa della trasformazione, le acque tranquille scorrono in profondità. Potrebbe essere tranquillo in superficie, ma in fondo, c'è molto da fare. Sarai desideroso di dare una forma alla tua vita domestica mentre la luna si sincronizza con il tuo sovrano, Marte, nel tuo regno domestico. L'atmosfera è "non fare prigionieri" quando si tratta di questioni vicine a casa e al cuore. È fantastico che tu sia motivato a fare le cose, ma fai attenzione a non pestare i piedi a nessuno. Alcune questioni potrebbero dover essere gestite con cura. Sappi quando essere gentile con le persone care.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e la tua casa della partnership, desidererai ardentemente la compagnia di una persona sulla tua lunghezza d'onda emotiva. Una conversazione con un compagno fidato può essere motivante mentre la luna e il potente Marte si allineano. Un dibattito vivace può fornire la spinta necessaria per uscire dal recinto su una questione importante e agire. Alcuni tori possono essere ispirati ad adottare un approccio diretto quando iniziano una conversazione con un partner. Se hai qualcosa da dire, non ha senso girarci intorno. Condividi ciò che hai in mente prima che il coraggio scemi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e la tua casa del lavoro, vorrai portare a termine le cose. Sarai produttivo a casa e al lavoro. Potresti non essere necessariamente entusiasta di ciò che stai facendo. Tuttavia, niente batte la sensazione di soddisfazione che deriva dal spuntare le voci dalla tua lista delle cose da fare. Mentre la luna si sincronizza con Marte motivante, andrai avanti fino a quando non avrai portato a termine le cose. Questo regno governa anche il benessere. Alcuni Gemelli potrebbero dedicare tempo a una routine di esercizi o occuparsi di un problema di salute. Per dare il meglio di te alle tue responsabilità, devi essere nella forma migliore possibile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e la tua casa di svago e romanticismo, cercherai persone e attività che ti diano gioia. Immergerti in attività piacevoli può essere immensamente appagante. Farai tutto il possibile per divertirti mentre la luna si sincronizza con il potente Marte nel tuo segno. Un appuntamento avventuroso o una divertente uscita con i bambini possono essere emozionanti. Probabilmente preferirai essere attivo invece di stare seduto a casa. È una serata eccellente per esercizio, sport e giochi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. La luna in Scorpione acquoso e il tuo regno domestico spostano la tua attenzione su questioni vicine a casa e al cuore. Ti piacerà nidificare, riposare e goderti le comodità di casa. Tuttavia, ciò non significa che passerai tutto il tuo tempo a oziare. Mentre la luna si sincronizza con il potente Marte, potresti essere ispirato ad affrontare un compito impegnativo o un problema familiare impegnativo. Puoi ricompensare i tuoi sforzi con una cena speciale in famiglia o una serata tranquilla con gli amici. Trascorrere del tempo con le persone a te care può riempire il tuo serbatoio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e nella tua terza casa, sarai sensibile a ciò che accade nel tuo ambiente immediato. È il giorno perfetto per controllare i vicini, i fratelli e gli amici che vivono nelle vicinanze. Rimanere aggiornati sulle novità di tutti ti farà sentire parte integrante della vita di tutti. Non sottovalutare l'importanza di coltivare connessioni locali. Mentre la luna si sincronizza con Marte motivante nella tua casa della comunità, sarai bravo a motivare le persone e a fornire incoraggiamento. Non accetterai scuse da familiari e amici. Li incoraggerai quando troveranno il coraggio di fare qualcosa di coraggioso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e la tua casa dei guadagni, denaro, beni e sicurezza saranno nella tua mente. Mettere in ordine le tue finanze potrebbe essere all'ordine del giorno, ma non lasciare che le emozioni guidino le tue decisioni. Fai particolarmente attenzione a non agire da una posizione di scarsità o paura. Ti sentirai più sicuro delle decisioni che prendi quando la luna e l'audace Marte si allineano. È un tipo di atmosfera "chi non risica, chi non rosica". Sii alla ricerca di modi per far fruttare i tuoi soldi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nel tuo segno, sarai molto in sintonia con le tue emozioni e profondamente sensibile a ciò che accade intorno a te. Come una spugna, assorbirai le vibrazioni emotive. Se ti ritrovi sopraffatto da sentimenti intensi, chiediti se sei tu o qualcosa che stai prendendo dagli altri. Se necessario, alza il tuo scudo psichico. Mentre la luna si allinea con l'audace Marte nella tua casa dell'avventura, potresti essere ispirato a fare una mossa audace. Segui la tua passione e guarda dove ti porta!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e la tua casa dell'auto-annullamento, potresti ritrovarti sopraffatto da emozioni intense. Farai del tuo meglio per evitare il dramma o ti crogiolerai in emozioni che non ti fanno sentire bene. In entrambi i casi, potrebbe essere il tuo modo di sfuggire alla realtà. Con l'allineamento della luna e del guerriero Marte, potresti avere il coraggio necessario per affrontare una questione difficile di petto. C'è una linea sottile tra affrontare le cose e lasciarsi trasportare da una situazione problematica. Sappi quando tirarti indietro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e la tua casa della comunità, sarai attratto da persone con cui senti un legame emotivo. Non importa quanto tu sia forte o indipendente, hai bisogno di relazioni con persone che ti accolgono e ti fanno sentire come se appartenessi a te. L'atmosfera tra te e i tuoi colleghi o amici può essere reciprocamente motivante quando la luna e il guerriero Marte si allineano. Ti sentirai in grado di fare grandi cose quando saprai di avere uno o due sostenitori al tuo fianco. Allo stesso modo, tiferai per le persone quando faranno qualcosa che richiede coraggio.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Scorpione acquoso e nella tua casa delle aspirazioni, desidererai ardentemente il riconoscimento delle persone importanti nel tuo mondo. Ricevere il riconoscimento da un genitore, un capo o una figura autorevole può essere incredibilmente rassicurante. Tutti hanno bisogno di sentirsi visti e ascoltati. Mentre la luna si sincronizza con il potente Marte nella tua casa del lavoro, farai di tutto per fare un'impressione positiva. È un momento eccellente per affrontare un compito arduo. Le persone probabilmente noteranno quando prendi l'iniziativa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nell'acquoso Scorpione e nella tua casa dell'esplorazione, non ti accontenterai di attenerti alla solita routine. Invece, sarai desideroso di avventurarti oltre ciò che conosci alla ricerca di nuove esperienze. Mentre la luna si sincronizza con l'audace Marte nella tua casa dello svago, sarai dell'umore giusto per l'avventura. Alcuni Pesci visiteranno un luogo emozionante in una città vicina, mentre altri cercheranno di ampliare i propri orizzonti mentali attraverso una ricerca intellettuale o spirituale.