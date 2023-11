Oroscopo di oggi 2 novembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 2 novembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 2 novembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti finire per pagare più della tua giusta quota di quella che dovrebbe essere una spesa congiunta poiché il sole si oppone allo stravagante Giove nella tua zona delle risorse. Qualcuno potrebbe fare supposizioni sulla tua situazione finanziaria e pensare che sia giusto che tu paghi di più. Va bene se ti senti generoso, ma se non lo sei, dì di no. Alcuni arieti metteranno alla prova i limiti della loro capacità di spesa e accumuleranno conti salati. Solo perché hai credito a tua disposizione o contanti extra nel tuo conto bancario non significa che dovresti abusarne. Per far durare la tua prosperità dovrai prendere decisioni sensate.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con Giove ottimista nel tuo segno, potrebbe sembrare che non ci sia nulla che non puoi fare. Di conseguenza, alcuni rialzisti prenderanno impegni che non sono in grado di assumersi. Poiché il sole nella tua casa di partenariato si oppone a Giove nel tuo segno, qualcuno potrebbe aspettarsi da te più di quanto tu possa offrire. Allo stesso modo, potresti fare una richiesta irragionevole al tempo, all'energia o alle risorse di qualcuno. Sii realistico riguardo a ciò che puoi fare e sii consapevole delle tue aspettative nei confronti degli altri. Meglio sottoimpegnarsi e consegnare in eccesso che non riuscire a portare a termine.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il cieco ottimismo può influenzare le tue scelte. Il sole in Scorpione e la tua casa di lavoro in opposizione al speranzoso Giove suggeriscono che il tuo entusiasmo potrebbe superare le tue capacità. Controlla la tua disponibilità, energia e risorse prima di impegnarti in quella che potrebbe essere un'impresa importante. Tutti i segnali indicano che non comprendi appieno cosa comporterà. Più responsabilità possono significare più stress, che è un altro motivo per essere consapevoli di ciò che si assume. È una seccatura quando i tuoi poteri mortali ti impediscono di compiere un'impresa straordinaria, ma anche i supereroi hanno i loro limiti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 2 NOVEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole nel minaccioso Scorpione in opposizione a Giove nella tua casa di comunità potrebbe farti sentire piccolo rispetto a una persona che fa tutto in modo grandioso. Potrebbero vivere una vita super lussuosa, viaggiare in tutto il mondo o essere estremamente avventurosi ed estroversi. Confrontarsi e disperarsi ti farà sentire male con te stesso. Invece, lasciati ispirare da loro e lascia che ti motivino a scoprire la tua grandezza. C'è spazio per più di una stella nel cielo. Non è sempre necessario competere.