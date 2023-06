Oroscopo di oggi 20 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 20 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 GIUGNO 2023

Mentre la Luna in Cancro, in cerca di sicurezza, si allinea con il nutritore Cerere e il potente Plutone, potrebbe sembrare che la tua sicurezza emotiva e finanziaria a lungo termine dipenda dalla tua capacità di trasformare la tua carriera. Non si tratta solo di ottenere il rispetto e lo status che desideri. Devi essere in grado di sostenere i tuoi cari e provvedere ai loro bisogni materiali. Sei mentalmente preparato a fare ciò che devi fare, ma il tuo corpo è all'altezza del compito? Prenditi un momento per valutare il tuo benessere fisico ed emotivo. Non puoi permetterti di dormire sulla cura di te stesso quando sei sotto pressione per esibirti. Migliora i tuoi regimi di salute e fitness e fai il check-in con i professionisti del benessere appropriati per una guida.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 GIUGNO 2023

Sarai ottimista per il futuro ed entusiasta di ciò che puoi ottenere mentre Giove di buon auspicio nel tuo segno si allinea con il consolidamento di Saturno. Questo è un momento opportuno per fare un grande passo verso un obiettivo a lungo termine. Di che tipo di assistenza avrai bisogno per realizzare ciò che hai deciso di fare? Identifica gli alleati e i gruppi che possono aiutarti nei tuoi sforzi. Collaborare con amici o colleghi può essere un'esperienza reciprocamente vantaggiosa. Fai squadra con tipi seri e laboriosi che si impegnano a fare le cose. Con l'intuizione, sarai pronto per qualunque cosa ti capiti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 GIUGNO 2023

Osa avere fede che le forze stanno cospirando per tuo conto. Trarrai vantaggio dall'essere ottimisti riguardo alla tua carriera poiché Giove di buon auspicio nel tuo regno dietro le quinte si armonizza con Saturno che costruisce lo stato in cima alla tua carta. L'aiuto di una fonte non identificata potrebbe fornire la spinta necessaria per fare progressi professionali. Non sai mai chi potrebbe usare la sua magia dietro le quinte per darti un vantaggio. Anche se non sei a conoscenza di alcuna assistenza, comportarti come se qualcuno ti coprisse le spalle può aumentare la tua sicurezza. Le persone tendono a notare quando ti sembra sicuro di te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 GIUGNO 2023

Giove entusiasta nella tua casa di comunità sestile Saturno laborioso, rendendo questo un momento eccellente per la collaborazione. Lavorare con amici o colleghi per raggiungere un obiettivo condiviso può essere un'esperienza profondamente gratificante. Per gli studenti, affrontare un argomento difficile può essere immensamente piacevole se abbinato a uno o due compagni di studio. Affidati ad amici disciplinati per ispirare la perseveranza e aiutarti a rimanere in pista. Potresti mettere in discussione la tua direzione mentre la luna nel tuo segno si scontra con Chirone frammentato nella parte superiore della tua carta. Va bene sentirsi incerti e chiedersi dove sei diretto. Per ora, è meglio mantenere la rotta con i tuoi sforzi attuali. Non prendere decisioni importanti quando ti senti dubbioso.