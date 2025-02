Oroscopo di oggi 21 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 21 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 21 febbraio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nel libero Sagittario e nella tua casa dell'esplorazione, sarai desideroso di spiegare le ali e volare via alla ricerca di avventure. Liberarti dalla tua solita routine può essere difficile con gli allineamenti tesi tra la luna, l'espansivo Giove e il volubile Mercurio che danno il tono alla giornata. Più ambiziosi sono i tuoi piani, più difficile sarà realizzarli. Mercurio nella tua casa dell'auto-annullamento avverte che le cose che non sai possono farti inciampare. Il diavolo è nei dettagli.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nell'ottimista Sagittario e la tua casa delle risorse condivise, potresti sentirti fiducioso sulla tua capacità di acquisire il denaro e le risorse di cui hai bisogno. Tuttavia, potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto con allineamenti tesi tra la luna, Giove fiducioso e Mercurio volubile che danno il tono alla giornata. Una persona, un istituto finanziario o un'altra fonte esterna potrebbero promettere più di quanto possano mantenere, quindi non prendere a cuore le loro parole. In alcuni casi, potresti aver bisogno di ottenere un accordo sulla carta. Non pagherà avere aspettative eccessive. Si consiglia un obiettivo più modesto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nel vivace Sagittario e la tua casa dell'interazione uno a uno, desidererai ardentemente la compagnia di un individuo energico con cui ti senti in sintonia. Connetterti con il tuo compagno di scelta potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto con allineamenti tesi tra la luna, l'ottimista Giove e l'incostante Mercurio che danno il tono alla giornata. Potresti aspettarti più di quanto un partner, un amico o un collega stretto sia disposto o in grado di dare. Cerca di non prenderla sul personale se qualcuno non condivide il tuo entusiasmo o non si sente motivato a salire a bordo dei tuoi piani. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna in Sagittario spontaneo e la tua casa del lavoro, sarai dell'umore giusto per tuffarti a capofitto nei tuoi compiti e portare a termine le cose. Occuparsi di progetti di lavoro e faccende domestiche potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto con allineamenti tesi tra la luna, Giove esagerato e Mercurio mutevole che danno il tono alla giornata. Non pagherà essere troppo ambiziosi e mettersi nei guai con un compito complicato. Potresti non avere le informazioni di cui hai bisogno o non riuscire a ottenere il via libera necessario per procedere con i tuoi piani. Sii realista su ciò che puoi realizzare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nel libero Sagittario e nella tua casa della creatività, del divertimento e del romanticismo, sarai desideroso di trovare modi per divertirti. Divertirsi potrebbe rivelarsi più complicato del previsto con allineamenti tesi tra la luna, l'entusiasta Giove e l'incostante Mercurio che danno il tono alla giornata. Se speri di coinvolgere un compagno nei tuoi piani, potresti dover puntare a uno schema semplice. Ciò che hai in mente potrebbe richiedere più tempo, preparazione o denaro di quanto qualcuno voglia contribuire. Anche un'attività da solista potrebbe rivelarsi difficile da realizzare se imposti l'asticella troppo in alto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nell'accogliente Sagittario e nel tuo regno domestico, sarai desideroso di goderti le comodità di casa. Rilassarti a casa e trascorrere del tempo con i tuoi cari preferiti potrebbe rivelarsi più complicato del previsto con allineamenti tesi tra la luna, l'entusiasta Giove e l'incostante Mercurio che danno il tono alla giornata. Gli obblighi professionali potrebbero richiedere la tua attenzione o le persone con cui speri di giocare a fare casa potrebbero avere cose più urgenti in programma. Nidificare e riposare potrebbe dover essere un'impresa solitaria.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Un assegno che ti aspettavi di ricevere per posta probabilmente subirà un ritardo, Bilancia. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. È probabile che sia rimasto appeso all'ufficio postale e che arriverà presto. Non perdere tempo a preoccuparti inutilmente. Se lo ritieni necessario, fai dei piani di emergenza per sopravvivere. I tuoi soldi stanno arrivando. Tieni duro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nell'espansivo Sagittario e nella tua casa dei guadagni, sarai desideroso di aumentare il tuo reddito e acquistare i beni che desideri. Prendere il controllo delle questioni materiali potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto con allineamenti tesi tra la luna, Giove sempre di più e Mercurio sfuggente che danno il tono alla giornata. È improbabile che un rischio selvaggio produca il risultato desiderato, quindi non giocare con denaro e beni se non puoi permetterti di pagare. Le aspettative eccessive possono essere problematiche. Potresti prepararti al fallimento se poni l'asticella troppo in alto. Adotta un approccio più misurato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

I ricordi felici di un amato nonno potrebbero affiorare oggi, Sagittario, e potresti chiederti perché. Qualcosa o qualcuno che hai incontrato negli ultimi giorni potrebbe averti ricordato questa persona. È bello e non è un caso. Quale tratto della tua personalità ti viene in mente tuo nonno? Un problema psico-emotivo associato a questo tratto potrebbe dover essere risolto ora.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nell'evasivo Sagittario e la tua casa di esilio per tutto il giorno, sarai desideroso di passare inosservato. Stare lontano dai riflettori potrebbe rivelarsi più difficile del previsto grazie agli allineamenti tesi tra la luna, l'espansivo Giove e il multitasking Mercurio che danno il tono alla giornata. Invece di goderti il ​​tempo da solo nel tuo nascondiglio preferito, potresti dover occuparti di una varietà di progetti. Delegare è la tua scommessa migliore, ma può essere difficile convincere le persone a fare ciò che devi fargli fare. Sforzati di trovare un equilibrio tra lavoro e riposo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nel gioviale Sagittario e nel tuo settore sociale, cercherai la compagnia di persone che ti elevano e ti ispirano. Connetterti con le tue persone preferite potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto con allineamenti tesi tra la luna, l'entusiasta Giove e l'incostante Mercurio che danno il tono alla giornata. Un piano elaborato può rendere alcune persone riluttanti a trascorrere del tempo con te. Allo stesso modo, un'attività costosa può essere scoraggiante. Dovrai ridurre i tuoi piani per convincere gli altri a partecipare. Non devi dare il massimo per divertirti. La compagnia di qualità è la cosa più importante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

In un giorno senza aspetti planetari importanti, la luna domina. Con la luna nell'audace Sagittario e nella tua zona di carriera, sarai desideroso di impressionare i tuoi pari e le persone influenti nella tua cerchia professionale. Ottenere ammirazione potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto con allineamenti tesi tra la luna, l'entusiasta Giove e l'incostante Mercurio che danno il tono alla giornata. Potresti trovare difficile decidere quali piani proporre o come creare al meglio fermento su un progetto. Impostare l'asticella troppo in alto potrebbe condannarti al fallimento prima di iniziare. Si consiglia un approccio più modesto. Una volta catturata l'attenzione del tuo pubblico di riferimento, puoi fare di più.