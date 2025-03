Oroscopo di oggi 21 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 21 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 21 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Sfoggiare il tuo fascino per influenzare gli amici e conquistare gli sconosciuti potrebbe giocare un ruolo nei tuoi piani, poiché Venere retrograda nel tuo segno si allinea con l'affascinante Plutone nella tua casa della comunità. Hai già percorso questa strada. Forse il tuo primo tentativo non ha prodotto esattamente il risultato desiderato? Da allora hai imparato una cosa o due e potresti sentirti più sicuro della tua capacità di convincere qualcuno a fare ciò che vuoi che faccia. Ti sentirai sicuro della tua capacità di correggere un passo falso poiché il sole si sincronizza con il guaritore Chirone nel tuo segno. Tuttavia, potresti perdere il controllo quando la luna e il restrittivo Saturno si scontrano. Agisci prima che la tua sicurezza diminuisca.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

I sentimenti complicati che hai cercato di reprimere potrebbero riaffiorare in superficie quando Venere retrograda nella tua casa dell'auto-annullamento si sincronizza con l'ossessivo Plutone nel tuo settore pubblico. Tutti i segnali indicano che i tuoi precedenti tentativi di mettere a tacere la questione potrebbero non aver avuto successo. Può essere utile prendersi una pausa da intrighi e drammi e pensare a cosa vuoi e perché lo vuoi. Non devi essere schiavo dei tuoi desideri. Tuttavia, se devi rimanere coinvolto in qualcosa di scandaloso, è meglio tenerlo a porte chiuse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre Venere retrograda nella tua casa delle speranze e dei sogni si allinea con l'ossessivo Plutone, sarai di nuovo determinato a realizzare la tua visione della relazione perfetta. È bene avere un progetto per attrarre ciò che desideri, ma non è saggio avere regole scritte nella pietra. Ripensa alle tue esperienze recenti e determina dove potresti trarre beneficio dal cambiare il tuo approccio. Può essere vantaggioso espandere ulteriormente la tua visione di ciò che è possibile. Potrebbe comportare la creazione di spazio per opzioni che non avevi precedentemente considerato. Presta molta attenzione a ciò che si dispiega e sii aperto a esplorare ciò che l'universo ti porta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Il tuo fascino è fuori scala, poiché Venere retrograda nel tuo settore pubblico si sincronizza con l'affascinante Plutone nella tua misteriosa ottava casa. C'è qualcosa di speciale in te che attrae le persone nella tua orbita. È il giorno perfetto per fare un ulteriore tentativo di avvicinarti a un individuo influente. Rifletti sulle tue recenti interazioni e determina dove puoi trarre beneficio dal cambiare il tuo approccio. Ottenere ciò che vuoi non sarà privo di complicazioni. Il supporto che ricevi probabilmente avrà delle condizioni. Prima di procedere, considera se è un prezzo che puoi permetterti di pagare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Il tuo legame con il tuo interesse amoroso può approfondirsi quando vi legate alle vostre convinzioni. Quando Venere retrograda nella tua zona di coscienza superiore si allinea con il trasformativo Plutone nella tua casa della partnership, avrai un'altra possibilità di scoprire dove si intersecano le tue inclinazioni spirituali. Sei pronto a esplorare una pratica spirituale insieme? Anche condividere interessi intellettuali o politici può avere un effetto di legame. Se sei single e stai cercando, potresti incontrare un potenziale partner a scuola o in una comunità spirituale. Tieni gli occhi aperti per un individuo carismatico che condivide il tuo punto di vista.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Mentre Venere retrograda si sincronizza con Plutone dominante nella tua casa del lavoro, eserciterai di nuovo influenza con preoccupazioni occupazionali. Rifletti sui tuoi recenti tentativi di mettere in mostra il tuo potere e determina dove potresti trarre beneficio dall'adottare un approccio diverso. Potresti essere in grado di usare la tua influenza per convincere altri a partecipare a un progetto impegnativo o convincere una persona influente a sostenere i tuoi piani. Potresti pagare un prezzo alto se manipoli gli altri e fai una mossa opportunistica. Invece, prova a usare i tuoi poteri a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

L'atmosfera è super intensa mentre Venere retrograda e Plutone irresistibile si allineano nelle tue zone di relazioni e appuntamenti. Alcune Bilance potrebbero sperimentare una ripetizione di un recente incontro romantico. Se le cose non sono andate come previsto, cogli l'opportunità di ricominciare. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultimo giro. Determina dove puoi trarre beneficio dal fare le cose in modo diverso. Se le cose sono andate bene, puoi approfondire ulteriormente la tua connessione. La passione è al culmine, quindi non sarai incline a resistere ai tuoi desideri. Fai progetti speciali con il tuo partner, subito! Potrebbe essere in serbo una serata super dolce. Se sei single e speri di incontrare qualcuno di nuovo, è una serata eccellente per socializzare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con Venere retrograda nella tua casa del lavoro sincronizzata con l'ossessivo Plutone, sarai di nuovo eccitato per un progetto che ti appassiona. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultimo giro. Rifletti sulle tue esperienze recenti e determina dove puoi trarre beneficio dal fare le cose in modo diverso. Fidati di avere una ricchezza di intraprendenza e abilità a tua disposizione. Anche il compito più impegnativo può sembrare facile quando sei determinato a riuscirci. In caso di dubbio, la forza di volontà e la perseveranza possono aiutarti. A volte hai bisogno di essere messo in una situazione difficile per scoprire il tuo potenziale e di cosa sei fatto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Mentre Venere retrograda nella tua casa del vero amore si allinea con l'ossessivo Plutone nel tuo settore delle comunicazioni, potresti essere ispirato a fare un altro tentativo per far sapere a qualcuno come ti senti. Rifletti sulle tue conversazioni recenti e determina dove potresti trarre beneficio dall'adottare un approccio diverso. In alcuni casi, potrebbe non trattarsi di fare le cose in modo diverso. A volte devi impegnarti a mantenere la rotta. La perseveranza può fare molto per conquistare qualcuno, a patto che abbia almeno un piccolo interesse per te. Fai attenzione ai segnali che inviano. Se non ti danno il via libera o lo stop, potrebbe essere il momento di andare avanti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Mentre Venere retrograda nel tuo regno domestico si sincronizza con Plutone trasformativo nel tuo settore finanziario, potresti essere ispirato a fare un altro tentativo per livellare il tuo spazio abitativo o rinnovare il tuo stile di vita. Rifletti sui tuoi recenti tentativi di apportare un cambiamento. Hai ottenuto i risultati desiderati? Forse ci sei riuscito e ora sei pronto per fare il passo successivo? Valuta i tuoi recenti successi e fallimenti e lascia che ti informino su come procedere. Nessun prezzo è troppo alto quando si tratta di creare un ambiente chic e accogliente. Può contribuire a relazioni più soddisfacenti con il tuo partner e la tua famiglia e farti sentire più entusiasta di divertirti e trascorrere del tempo a casa.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre Venere retrograda nel tuo settore della comunicazione si allinea con l'affascinante Plutone nel tuo segno, potresti essere ispirato a fare un altro tentativo per far sapere a qualcuno come ti senti. Rifletti sulle tue conversazioni recenti e determina dove potresti trarre beneficio dall'esprimere le tue emozioni in un modo diverso. La pratica rende perfetti. Tutti i segnali indicano che ti senti abbastanza sicuro di te da gestire una conversazione intensa e che riesci a gestire la situazione indipendentemente da come si sviluppa. Un'atmosfera sicura di sé è super sexy e può fare molto per conquistare una persona. C'è sempre la possibilità che l'altra persona accolga con favore la tua dichiarazione e risponda in modo gentile.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Con Venere retrograda nella tua casa dei beni in sincronia con l'affascinante Plutone, la discrezione può di nuovo darti un vantaggio in una questione che coinvolge denaro o beni materiali. Hai già percorso questa strada. Rifletti sulle tue esperienze recenti e lascia che ti informino su come gestirai le cose in futuro. Probabilmente hai imparato un trucco o due che possono spostare l'ago della bilancia a tuo favore. Se ricevi una dritta, tienila riservata. Se stai facendo un acquisto esclusivo, nessuno deve saperlo. Non sai mai quando qualcuno getterà un'occhiata cattiva sulla tua buona sorte. Non portarti sfortuna ostentando pubblicamente il tuo potere di spesa o vantandoti di ciò che hai.