Oroscopo di oggi 22 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 22 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Sii l'anima coraggiosa che tutti sanno che sei e fai il primo passo verso il perdono. Il tuo sovrano, Marte, trigono il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, rendendo questo il giorno perfetto per fare tutto il necessario per riparare una relazione fratturata. La persona in questione potrebbe essere un partner, un amico o un bambino. Non importa di chi sia la colpa. La vita è troppo breve per serbare rancore per piccole lamentele. Sentirai un enorme senso di sollievo una volta che l'aria sarà stata ripulita. Questa è una giornata eccellente per qualsiasi attività che implichi fare qualcosa che altrimenti avresti paura di fare. Uscire dalla tua zona di comfort può trasformare una debolezza in una forza.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

È meglio prendere il toro per le corna quando si ha a che fare con una delicata preoccupazione per la casa e la famiglia, soprattutto se fino ad ora hai nascosto la questione sotto il tappeto. Avrai il coraggio di affrontare le cose frontalmente mentre la Luna Leone e il guerriero Marte nel tuo regno domestico si sincronizzano con il guaritore ferito Chirone. Ci vuole coraggio per affrontare le tue paure e affrontare una situazione imbarazzante. La buona notizia è che tirerai un sospiro di sollievo una volta che smetterai di evitare il problema e scoprirai cosa è cosa. Se gli animi si infiammano, fai del tuo meglio per appoggiarti alla compassione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un vivace dibattito può aiutarti a riparare le barriere mentre l'appassionato Marte nel tuo settore della comunicazione si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa della comunità. Invece di chiuderti al primo segno di conflitto, fai domande e lascia che la conversazione proceda. Cogli l'opportunità di considerare il loro punto di vista. Potresti scoprire che tu e una persona con cui a volte non sei d'accordo ora siete sulla stessa pagina. Anche se non li vedi negli occhi, è probabile che li capirai meglio una volta che li avrai ascoltati. È un'ottima giornata per lavorare con un team di colleghi o amici per risolvere i problemi di un progetto. A volte, hai bisogno di tutte le mani sul ponte per fare le cose.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Leone e Marte autodidatta nella tua casa dei guadagni si sincronizzano con il guaritore ferito Chirone in cima alla tua carta, il che potrebbe motivarti a prendere l'iniziativa per risolvere un problema finanziario o di carriera. Se hai commesso un errore, non esitare a fare il possibile per correggerlo. Non solo ti riporterà in carreggiata, ma potrebbe servire come prezioso momento di insegnamento per gli altri. Non devi essere perfetto. Tuttavia, la responsabilità può farti guadagnare il rispetto dei tuoi colleghi. Vale la pena avere una persona perspicace nella tua squadra.