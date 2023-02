Oroscopo di oggi 23 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 23 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti sentirti scoraggiato per il futuro mentre il pessimista Saturno è in contrasto con il vulnerabile Chirone nel tuo segno. Sembra che tutto ciò che vuoi realizzare richieda uno sforzo incredibile e potrebbe richiedere molto tempo per essere raggiunto. Le cose non saranno sempre così difficili. Invece di essere ossessionato dal percorso da percorrere, restringi la tua attenzione e concentrati sul passaggio successivo. Mettere un piede davanti all'altro e fare le cose passo dopo passo ti porterà dove vuoi andare. Roma non è stata costruita in un giorno. Potresti essere tentato di dedicarti a un'impresa elaborata mentre lo stratega Pallade e l'espansivo Giove si scontrano. Basta non entrare sopra la tua testa.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Ciò che non sai può minare la tua fiducia poiché l'autorevole Saturno nella tua casa di prestigio si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua dodicesima casa nascosta. Potresti percepire che qualcosa là fuori potrebbe farti inciampare, ma potresti trovare difficile individuare la fonte della tua ansia. Questo non è un tipo di momento "fingi finché non ce la fai". Il tuo punto cieco potrebbe essere più significativo di quanto pensi. Può essere allettante fare affidamento sulla fede cieca per farcela mentre lo stratega Pallade si scontra con il fiducioso Giove. Metti in attesa la tua fede finché non ti alzi sui fatti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti sentirti ansioso per il futuro mentre Saturno restrittivo si scontra con Chirone ferito nella tua casa di piani a lungo termine. Può sembrare che ci sia un ampio divario tra ciò che sai attualmente e ciò che devi imparare per raggiungere i tuoi obiettivi. Vale la pena lavorare per tutto ciò che vale la pena raggiungere. Puoi sprecare il tuo tempo lamentandoti di ciò che sembra impossibile, oppure puoi mettere un piede davanti all'altro e muoverti costantemente verso dove vuoi andare. Il tempo passerà comunque alla stessa velocità, indipendentemente dall'opzione scelta, quindi perché non essere produttivo? Anche i piccoli passi ti porteranno lì se continui ad andare avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti temere di non avere il supporto di cui hai bisogno per crescere nella tua professione mentre l'inflessibile Saturno si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo settore professionale. Potrebbe sembrare impossibile arrivare dove vuoi senza le persone giuste al tuo fianco. In un momento come questo, devi fidarti delle tue capacità e appoggiarti alla tua indipendenza. Scopri di che pasta sei fatto e cosa sei capace di fare da solo quando sei con le spalle al muro. Non passerà molto tempo prima che la marea cambi e le persone siano più disposte a dare una mano. Nel frattempo, tieni la testa alta e fai del tuo meglio per perseverare.