Oroscopo di oggi 24 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 24 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 24 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non puoi passare ogni momento della tua vita a preoccuparti del futuro. Metti in pausa sui problemi e concentrati sulle cose che ti portano felicità qui e ora. Allontanati da un acquario triste e cupo che ti carica ed eleva la tua ansia.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potreste avere idee diverse su come si presenta la partnership quando Venere e Giunone si scontrano nei regni che governano il modo in cui pensate e comunicate. È meglio avere una conversazione e discutere i tuoi pensieri piuttosto che dare per scontato che il tuo partner co-firmerà il tuo programma. In coppia o single, è importante che le tue parole siano in linea con la tua visione. È troppo faticoso perché qualcuno debba intuire i tuoi desideri e capire cosa hai in mente.

Carriera / Finanza: con un allineamento luna / nodi / Chirone che influisce sul denaro, può sembrare che qualcun altro (come il tuo interesse amoroso, un partner commerciale o un istituto finanziario) abbia tutte le carte in regola. Può diventare un po 'scomodo quando senti che il tuo destino finanziario è fuori dalle tue mani. Mentre aspetti che qualcuno prenda una decisione, rifletti su cosa puoi fare. Agire da soli può cambiare la narrazione.

Crescita personale / spiritualità: raccogli la tua storia su come vuoi che sia la tua casa e la tua vita familiare. Non essere forte. Sii fermo ma gentile mentre imposti il ​​tono.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di partnership, hai bisogno di persone. Sebbene con un'opposizione a Urano irregolare nel tuo segno, vuoi essere libero di fare le tue cose. Non puoi averlo in entrambi i modi. Ci sarai per uno Scorpione o no?

Amore / Amicizia: un atteggiamento 'ciò che è tuo è mio' può creare problemi tra te e il tuo interesse amoroso mentre le indulgenti Venere e Giunone si scontrano nelle tue zone finanziarie. Nessuno vuole sentire che il loro ruolo è giocare a bancomat e finanziare lo stile di vita del proprio partner. Allo stesso modo, la tensione può sorgere quando qualcuno viene trattato come un possesso piuttosto che come un essere umano indipendente con i propri desideri e bisogni. Controlla il tuo atteggiamento nei confronti della proprietà e dei diritti. Sforzati di trattare gli altri come vorresti essere trattato tu.

Carriera / Finanza: a volte, devi avere soldi per fare soldi. L'allineamento Venere / Marte di oggi suggerisce che un rapido trambusto potrebbe aiutarti a trasformare ciò che hai in qualcosa di più. Potrebbe comportare l'investimento o la vendita di un oggetto di valore. Se c'è un rischio, non dovresti giocare se non puoi permetterti di pagare. Sei noto per fare astute mosse di denaro. Lascia che il tuo intuito ti dica se questo è per te.

Crescita personale / spiritualità: vale la pena esplorare un'idea insolita sulla cura di sé. Se ti sembra giusto, vai avanti e prendi parte all'ultima tendenza. Ciò che conta è che soddisfi le tue esigenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: tipi autorevoli (come Capricorno e Acquario) possono soffocare il tuo ingegno e impedire i tuoi progressi. Con la luna che transita nella tua zona di lavoro, tutto ciò che vuoi è fare le cose. Oggi è fondamentale che tu capisca le regole.

Amore / Amicizia: opinioni contrarie su ciò che costituisce una relazione possono generare tensione tra te e il tuo interesse amoroso poiché Venere nel tuo segno si oppone a Giunone nella tua zona di collaborazione. Anche se tecnicamente sei insieme, potresti sentire di avere relazioni completamente diverse. Se sei single, potresti dire che desideri la partnership mentre il tuo comportamento suggerisce che vuoi giocare sul campo (o viceversa). Che sia accoppiato o singolo, c'è una disconnessione. Lavora per riparare la spaccatura.

Carriera / Finanza: lo sforzo necessario per completare il compito più semplice può essere arduo poiché la determinata Luna dello Scorpione nella tua zona di lavoro si scontra con Chirone frammentato e il Nodo Nord nel tuo segno. Sembra solo uno sforzo maggiore di quello per cui sei tagliato. Smetti di lottare e concediti un momento per rilassarti. Le risposte si riveleranno a una mente tranquilla, non impegnata. Perché non concentrarsi su qualcos'altro per un po '?

Crescita personale / spiritualità: l' attrattore Venere nel tuo segno allineandosi con Marte appena-fai segnala che quando vuoi qualcosa di abbastanza, troverai un modo per farlo accadere. Non perdere la tua finestra. Battere il ferro finché è caldo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: cosa ti dà piacere? Dove e intorno a chi ti senti libero di essere te stesso? Con la luna che transita nella tua gioiosa quinta casa, sarai attratto da individui (come un simpatico Scorpione) e da esperienze che incoraggiano il tuo bambino interiore a uscire e giocare.

Amore / amicizia: sei in una partnership paritaria? O ci si aspetta che una persona serva gli interessi dell'altra mentre sacrifica il proprio desiderio? Queste sono domande che possono sorgere quando l'amorevole Venere e la diligente Giunone si scontrano. Il cancro singolo dovrebbe valutare se questo è un modello che ha avuto un impatto sulle relazioni passate. Non si tratta di giocare al gioco della vergogna o della colpa. Si tratta di migliorare il tuo approccio alla partnership in modo che i bisogni di ogni persona possano essere soddisfatti.

Carriera / Finanza: potresti essere riluttante a esprimere te stesso e mettere in campo i tuoi talenti mentre l'ambiziosa Luna Scorpione nella tua casa di autoespressione si scontra con Chirone frammentato e il Nodo Nord. Puoi fare i conti con quanto puoi rivelare senza sentirti insicuro. Contribuire a uno sforzo collaborativo potrebbe aiutare ad alleviare le tue paure. Lavorare con gli altri può aiutarti a valutare in sicurezza i tuoi punti di forza e di debolezza. Il feedback dei colleghi può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: riconoscere un desiderio represso può spingerti ad agire di conseguenza mentre Venere nel tuo regno dietro le quinte si allinea con il coraggioso Marte nel tuo segno. Faresti meglio a fare una mossa prima di perdere i nervi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: con la luna che transita nel tuo regno domestico, ti stai godendo la tranquillità di casa. Pasti deliziosi, compagni familiari e le comodità delle tue creature preferite forniranno soddisfazione. Trascorrere del tempo con il tuo Scorpione preferito può essere gratificante.

Amore / Amicizia: Venere e Giunone che si scontrano nella tua storia d'amore e nei settori sociali possono creare tensione in una relazione. Possono sorgere problemi quando una delle parti si comporta come se fosse un bambino libero di fare le proprie cose. Ciò può comportare dedicare più tempo agli amici e socializzare che stare con il proprio partner. Se sei l'autore del reato, non dovresti aspettarti che il tuo partner ti dia una priorità mentre ti aggiri per la città. Se stai ricevendo un trattamento scadente, è il momento di dire che basta.

Carriera / Finanza: poiché la Luna in Scorpione è quadrata con Saturno esigente e si oppone a Urano irregolare nel tuo settore professionale, potresti non sapere cosa aspettarti dagli altri. Non puoi capire cosa faranno o cosa vogliono. Di conseguenza, ti sentirai come se fossi lasciato ai tuoi dispositivi. A volte, devi agire senza direzione e avere fiducia di sapere cosa stai facendo. Se necessario, puoi correggere la rotta in un secondo momento.

Crescita personale / spiritualità: un amico potrebbe non capire perché sei così appassionato di hobby, gioco, sport o attività creativa. Non lasciare che smorzi il tuo entusiasmo. Nessuno ha bisogno di co-firmare la tua idea di relax o divertimento.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la vita può diventare frenetica quando la luna transita nella tua indaffarata terza casa. Aspettati un aumento del volume di chiamate, messaggi e chat video. Aggiungi commissioni e appuntamenti ed è una giornata pazza. Capricorno e Acquario possono rendere le cose più difficili di quanto dovrebbero.

Amore / Amicizia: un amico può motivarti ad agire in base alla tua felicità mentre Venere si allinea con Marte e basta nel tuo settore sociale. Ciò potrebbe significare fare una mossa decisiva in una relazione o fare qualcosa che ti dia gioia. Sapere che un amico è nel tuo angolo a tifare per te può essere la spinta delicata di cui hai bisogno per agire. Allo stesso modo, potresti essere chiamato a dare a un amico l'incoraggiamento di cui ha bisogno.

Carriera / Finanza: Con Venere e Giunone in guerra nella tua carriera e settori personali, ambizioni e desideri domestici si scontrano. Potresti sentirti combattuto tra l'essere il beniamino del tuo set professionale e la diva domestica sul fronte domestico. Una cosa è certa: non ci sono abbastanza ore durante la giornata per interpretare entrambi i ruoli fino in fondo. Non c'è da vergognarsi a preferire l'uno all'altro. L'importante è che tu sia onesto su ciò che ti sembra più autentico.

Crescita personale / spiritualità: quando il mondo è sottosopra, devi prendere una decisione su ciò che è reale. Non puoi sempre guardare fuori di te per una convalida. Fidati delle tue idee e dei tuoi istinti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: le questioni materiali possono pesare sulla tua mente mentre la Luna in Scorpione transita nella tua casa di denaro e beni. I tuoi rapporti con un Capricorno o un Acquario potrebbero colpire un ostacolo sulla strada. Non lasciare che le tue emozioni ti portino a prendere una decisione sbagliata.

Amore / Amicizia: le tue nozioni su cosa significhi essere un partner potrebbero scontrarsi con quelle del tuo interesse amoroso mentre Venere e Giunone si scontrano nei tuoi regni mentali. Potresti passare ore a parlare delle differenze nelle tue prospettive. E anche se tu o il tuo partner potreste volere linee guida precise, per ora dovrete essere flessibili e lasciare che le cose si svolgano. Se sei single, entra nel punto giusto tra il tuo scenario ideale e ciò che si adatta alla tua vita di tutti i giorni.

Carriera / Finanza: la tua passione per un concetto potrebbe spingerti ad agire mentre Venere si allinea con Marte guidato nel tuo settore professionale. Non è necessario che l'intero schema sia mappato. Hai solo bisogno di conoscere il primo passo. Mettere i piedi nell'acqua può aiutarti a determinare se il tuo pubblico è ricettivo alle tue idee. C'è tutto il tempo per capire se o quando dovresti tuffarti.

Crescita personale / spiritualità: è necessario difendere il proprio punto di vista? Solo se senti che i tuoi ideali non possono reggere il confronto. Sei l'unica persona che deve essere assicurata della loro validità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sarai la figura minacciosa che le persone si aspettano che tu sia mentre la luna attraversa il tuo segno. Capricorno e Acquario possono reagire al tuo umore in modi inaspettati. Sei tu o loro? Non sei responsabile dei sentimenti degli altri. Tuttavia, il tuo umore influisce sull'atmosfera.

Amore / amicizia: se guardi a una relazione per fornire denaro, status o una spinta di autostima, i problemi sono destinati a sorgere quando Venere e Giunone si scontrano. Lo stesso vale se il tuo partner guarda a te per migliorare il suo stile di vita. Dai uno sguardo approfondito a ciò che sei disposto a dare e a ciò che ti aspetti di ricevere in cambio del tuo contributo. Potresti scoprire che queste cose non tornano del tutto. Anche i single dovrebbero fare i conti con le loro aspettative. Ci deve essere un equo scambio di dare e avere.

Carriera / Finanza: il sostegno di una fonte esterna può darti la spinta di cui hai bisogno per agire con un piano audace. Con Venere inattiva che si allinea con Marte guidato nella tua nona casa visionaria, dovresti mettere le cose in moto prima che la tua motivazione svanisca. Pianta un seme e guarda cosa succede. C'è tutto il tempo per capire quale dovrebbe essere il tuo prossimo passo.

Crescita personale / spiritualità: stai perseguendo la tua agenda personale, e questo è fantastico. Non arrabbiarti quando qualcuno è altrettanto insistente nel fare le proprie cose. Ciò che è buono per l'oca è buono per il papero.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: con l'emotiva Luna dello Scorpione nella tua dodicesima casa nascosta, vorrai privacy e tempo per te stesso per disfare le tue emozioni. Potresti essere sconcertato dai tuoi sentimenti per un Capricorno o un Acquario. Il loro comportamento potrebbe sbalordirti.

Amore / Amicizia: con Giove nel tuo segno, stai solo interpretando il ruolo di un partner devoto. Un'opposizione a Venere nella tua zona di collaborazione suggerisce che tu e il tuo interesse amoroso potreste avere idee contrastanti su come appare una relazione e quali dovrebbero essere i vostri ruoli. Solo perché credi di fare tutte le cose giuste, non significa necessariamente che sia ciò che il tuo partner desidera. Lo stesso vale per i single. Non puoi essere così attaccato alle tue idee. Sii flessibile.

Carriera / Finanza: se qualcuno offre il proprio supporto, è meglio che tu lo prenda prima che cambi idea. Con l'attrattore Venere che si allinea con Marte, il tempo è essenziale. Lascia che una persona che crede in te fornisca le risorse materiali o il supporto emotivo di cui hai bisogno. Accettare l'aiuto degli altri non ti rende debole. Ti rende intelligente. Si spera che riconoscerai una grande opportunità quando ti verrà incontro.

Crescita personale / spiritualità: non essere troppo attaccato alle parti che reciti. Non sei una figura unidimensionale. C'è una vasta gamma di personaggi a cui puoi dare vita. Può essere esaltante assumere un nuovo ruolo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: trascorrere del tempo con un amico sarà piacevole a condizione che tu possa raggiungere un accordo su dove andare e cosa fare. Anche le tue rispettive situazioni finanziarie potrebbero influire sui tuoi piani. Con un Acquario, può essere difficile farlo funzionare.

Amore / amicizia: quanta iniziativa ti senti a tuo agio nel prendere una relazione? È qualcosa con cui potresti cimentarti mentre Giove è in disaccordo con Marte che si auto-avvia nella tua casa di partnership. Diventare troppo forti può sembrare presuntuoso mentre essere mansueti significa che i tuoi desideri non saranno riconosciuti. Invece di calcolare le tue mosse, agisci in modo naturale. Fai ciò che ti sembra giusto qui e ora.

Carriera / Finanza: vuoi essere l'eroe non celebrato del posto di lavoro o il tesoro dell'ufficio? Può essere difficile decidere mentre la devota Giunone e la socievole Venere si scontrano. Il masochista che c'è in te vibra all'idea di occuparti silenziosamente di tutto il lavoro sporco e della sofferenza per il tuo mestiere, ma non è solo un grido di riconoscimento? Se questo è il tuo gioco, qualcuno potrebbe chiamarti. Allo stesso modo, se stai interpretando una diva, un collega potrebbe mettere in dubbio il tuo impegno e chiederti di fare un lavoro pesante.

Crescita personale / spiritualità: concentrarsi su Vesta nella tua casa di istruzione superiore può trasformarti in uno studente devoto. È un ottimo momento per seguire un corso o impegnarsi in un corso di studio indipendente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la pressione per fare una buona impressione può sembrare gravosa. Con la Luna in Scorpione in cima alla tua classifica, tutto ciò che vuoi veramente fare è brillare. Non puoi gestire tutto da solo. Delega i compiti a un Leone e condividi i riflettori.

Amore / Amicizia: potrebbe esserci un conflitto tra la tua vita amorosa e la tua vita sociale mentre Venere e Giunone si scontrano. Se si dedica più tempo alla socializzazione che a una relazione, sorgeranno problemi. In alternativa, le amicizie potrebbero soffrire se il tuo interesse amoroso viene sempre prima della tua squadra. Sforzati di trovare il punto debole in cui tutti ricevono un po 'di amore. Se il tuo partner ti rende costantemente un'opzione e non una priorità, potrebbe essere il momento di andare avanti.

Carriera / Finanza: le idee creative e la passione per ciò su cui stai lavorando possono aumentare la tua motivazione mentre Venere si allinea con Marte che si avvia da solo nella tua casa di lavoro. Il tuo lavoro può sembrare senza sforzo quando ti concentri su un'attività che ami. Potresti aver dimenticato quanto ti piace questo particolare aspetto del tuo lavoro. Tornare in contatto con la sensazione di soddisfazione che ti porta può essere un'esperienza gioiosa.

Crescita personale / spiritualità: non ti dispiacerà spendere un po 'di più in progetti furbi, giochi, sport e le tue attività ricreative preferite. Il gioco è una parte essenziale della cura di sé, quindi non sentirti in colpa per aver fatto una pazzia per qualcosa che ti piace.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: la luna nella tua zona di esplorazione segnala la necessità di spiegare le ali e volare. Aspetti taglienti di Saturno e Urano suggeriscono che circostanze al di fuori del tuo controllo potrebbero rendere difficile il volo. Il supporto di un Leone potrebbe renderlo possibile.

Amore / Amicizia: ti divertirai a lavorare su schemi di rifacimento della casa e progetti in giro per la casa mentre l'abbellitore Venere nel tuo regno domestico si allinea con Marte. Potresti acquistare impulsivamente mobili e decorazioni. Tuttavia, se ti fa sentire più a casa nel tuo spazio e lo rende più invitante per gli ospiti, non ti pentirai dei tuoi acquisti. Agisci in base alle tue idee mentre hai la motivazione per vedere le cose.

Carriera / Finanza: la tua lealtà potrebbe essere messa in discussione poiché Venere e Giunone creano un putiferio nel tuo regno domestico e nel settore professionale. Il tuo partner o la tua famiglia potrebbero sentirsi trascurati se la tua carriera viene sempre prima di tutto. Allo stesso modo, un capo che si aspetta una fedeltà totale potrebbe sentire che sei troppo distratto dalle preoccupazioni personali. Ciò per cui dedichi il tuo tempo rivela le tue priorità. Non c'è scelta sbagliata su ciò su cui ti concentri. La scelta giusta è quella con cui puoi convivere.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera è un po 'competitiva, ma è tutto nello spirito del divertimento. Non si tratta necessariamente di battere gli altri. Sei più ispirato a fidarti dei limiti delle tue capacità e raggiungere il tuo meglio personale.