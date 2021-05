Oroscopo di oggi 25 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 25 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 25 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che accende un grande trigono acquoso evoca una straordinaria passione e creatività. Anche le tue capacità intuitive saranno importanti. Fidati dei sentimenti viscerali che provi per gli altri, specialmente per i Pesci. Li capisci meglio di quanto ti rendi conto.

Amore / Amicizia: un allineamento tra Giove di buon auspicio e Giunone orientata all'impegno ti invita a rivedere i tuoi grandi sogni di partnership. Questa atmosfera ottimistica ti fa sentire che è possibile avere il partner o la relazione che desideri. Quale azione puoi intraprendere, letterale o simbolica, per attivare la tua visione? Un piccolo passo verso la manifestazione di ciò su cui hai messo gli occhi fa sapere all'Universo che sei pronto per un accordo.

Carriera / Finanza: sei grande quanto la tua capacità di riconoscere i tuoi difetti e di essere responsabile dei tuoi errori. Il Comunicatore Mercurio che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno ti invita a trovare un modo intelligente per ammettere i tuoi passi falsi e prendere misure per correggerli. Sarà un sollievo assumersi la responsabilità delle proprie azioni. I più piccoli sforzi fatti per correggere il corso possono farti guadagnare il rispetto dei tuoi colleghi.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento teso sole / Marte potrebbe indurti ad analizzare eccessivamente una situazione familiare o familiare. Più ci pensi, più frustrato e arrabbiato diventi. Ecco un'idea nuova: se non c'è niente che puoi fare per rimediare alla situazione, lascia perdere per ora.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che guida un grande trigono acquoso suscita le tue emozioni e fornisce informazioni su cosa c'è nei cuori e nelle menti delle persone intorno a te. Ti sentirai particolarmente in sintonia con gli amici e la famiglia dei Pesci. Fidati del tuo intuito.

Amore / Amicizia: Giove benevolo che transita nel tuo settore sociale segnala che sei benedetto da amici saggi e generosi. Un cenno di Giove suggerisce che potresti essere ispirato a incassare la devozione di qualcuno. Non è così egoista come sembra. È un tipo diverso di amico con vantaggi. Se il supporto materiale o emotivo che un amico può fornire può tornare utile, probabilmente dovresti approfittarne. È bello a condizione che tu sia disposto a dare tutto ciò che ottieni.

Carriera / Finanza: puoi essere paralizzato da insicurezze finanziarie o puoi fare qualcosa per affrontare le tue paure. Il Mercurio perspicace nella tua zona delle risorse, allineandosi al guaritore ferito Chirone, lo rende il momento perfetto per dare uno sguardo approfondito alla tua situazione. Una volta che sai con cosa hai a che fare, puoi escogitare un piano per rimetterti in carreggiata. Alcuni tori potrebbero scoprire di essere in una posizione migliore di quanto pensassero.

Crescita personale / spiritualità: sii consapevole di come usi la tua energia. Arrabbiarsi per cose minori è un totale spreco di spirito. La vita sulla terra non è il paradiso. Non importa quanto state insieme, le piccole cose andranno sempre storte.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che accende un grande trigono acquoso nelle tue zone di lavoro e denaro può renderti emotivo su queste questioni, ma anche creativo e ispirato. Lascia che l'intuizione e l'immaginazione guidino la strada. Un Pesci visionario riceverà le tue idee e offrirà incoraggiamento.

Amore / amicizia: tutti commettono errori. Ti capita di essere eccezionalmente dotato nel dire la cosa sbagliata. Un amico potrebbe non ricordare le tue parole esatte, anche se ricorderà come qualcosa di offensivo o sconsiderato lo ha fatto sentire. Il tuo sovrano, Mercurio, nel tuo segno, allineandosi al guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale, lo rende il momento perfetto per chiedere scusa per un errore. Usa l'intelligenza e l'arguzia per cui sei famoso per trovare un modo intelligente per dire "scusa" senza trasformarlo in una faccenda imbarazzante.

Carriera / Finanza: ti senti come se non ci fosse nulla che non puoi fare quando hai il sostegno di una moglie o di un marito devoto sul posto di lavoro. Con l'auspicio Giove nel tuo settore professionale che si allinea con Giunone, il tuo compagno può aiutarti a riconoscere l'opportunità e fornire l'incoraggiamento di cui hai bisogno per fare una mossa coraggiosa. Allo stesso modo, potresti dover fare un passo avanti e incoraggiare l'altra persona. Tutti hanno bisogno di una persona entusiasta nella loro squadra.

Crescita personale / spiritualità: ti innamorerai di denaro e beni con valore sentimentale quando il Sole Gemelli e Marte ostile si scontrano. Qual è il problema più profondo qui? Non si tratta solo di denaro contante e oggetti materiali.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che guida un grande trigono acquoso accende un'emozione e una creatività straordinarie. Quando i tuoi sentimenti sono così forti, devi agire in base a ciò che senti. Un Pesci intuitivo può offrire una visione che ti aiuta a mettere le cose nella giusta prospettiva.

Amore / Amicizia: puoi essere in qualche modo passivo-aggressivo mentre il sole nella tua dodicesima casa nascosta si scontra con Marte ostile nel tuo segno. Potresti essere incerto se la frustrazione o la rabbia nei confronti di qualcuno a cui tieni sia giustificata. Di conseguenza, potresti recitare quando non hai intenzione di farlo consapevolmente. Se qualcosa ha le tue mutande in una svolta, possiedilo e poi stabilisci come affrontarlo in modo non folle.

Carriera / Finanza: la tua preoccupazione di aggiungere il maggior numero di talenti possibile alle tue competenze non si fermerà ora. Giove entusiasta nel tuo settore educativo allineandosi con la devota Giunone nella tua zona di lavoro segnala che troverai un modo creativo per espandersi ancora di più. La persona che interpreta il ruolo del tuo coniuge sul posto di lavoro potrebbe avere alcuni suggerimenti interessanti su come puoi crescere. Con il loro sostegno, ti sentirai sicuro di portare le tue abilità al livello successivo.

Crescita personale / spiritualità: una pratica spirituale o un rituale mistico può essere incredibilmente gratificante quando il Sole Gemelli e il trascendente Nettuno si allineano. Non è necessario che sia qualcosa di formale o fatto dal libro. Segui il tuo cuore.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che guida un grande trigono acquoso può renderti molto emotivo e altamente percettivo. Potresti chiederti se puoi fidarti dei forti sentimenti che provoca un cancro. C'è di più in questa storia di quanto tu possa vedere dal tuo attuale punto di vista.

Amore / Amicizia: un allineamento Giove / Giunone segnala che il tuo appetito per il romanticismo e l'intimità è enorme. Sei in pericolo di spaventare i tuoi interessi amorosi se diventi troppo forte. Dovrai impiegare modi sottili per esprimere il tuo affetto piuttosto che andare per la stampa a tutto campo. Fare meno in modo più ponderato può avere un impatto enorme. Se vuoi che una storia d'amore abbia un potenziale duraturo, dovrai temperare il tuo entusiasmo e prenderlo con calma.

Carriera / Finanza: con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di istruzione superiore, spesso ti preoccupi di non avere l'istruzione o le conoscenze necessarie per andare avanti. Un cenno del capo intelligente Mercurio lo rende un momento opportuno per iscriversi a un corso o partecipare a un gruppo di studio che può far salire di livello il tuo know-how. Sarai motivato quando imparerai cose nuove insieme ad altre persone. Rende il compito meno arduo e molto più divertente.

Crescita personale / spiritualità: l' intuizione, come altre abilità, si evolve continuamente. Fai attenzione a un'intuizione che sorge in un modo diverso da quello a cui sei abituato. Potrebbe rivelare qualcosa a cui devi prestare attenzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che guida un grande trigono acquoso nelle tue zone di persone può farti emozionare per le persone che attraversano il tuo cammino. Può volerci un momento per svelare i tuoi sentimenti per un Cancro e decifrare di cosa si tratta veramente.

Amore / Amicizia: vivere una vita lussuosa gioca un ruolo nelle tue aspirazioni poiché lo stravagante Giove nella tua zona di collaborazione si allinea con Giunone nel tuo regno domestico. Naturalmente, questo include avere un partner favoloso che si adatta al tuo schema. È bello avere degli obiettivi. Tuttavia, potrebbe non essere possibile avere tutto ciò che desideri tutto in una volta. Dovrai fare delle indennità per far funzionare le cose. Considera relazioni alternative e accordi domestici che possono soddisfare il tuo quoziente di felicità.

Carriera / Finanza: è bene possedere i propri errori e fare del proprio meglio per correggerli. Con Mercurio mentale nel tuo settore professionale che si allinea con Chirone frammentato, è anche bello sapere quando è giunto il momento di superare un passo falso del passato e lasciarlo andare. Non lasciare che la tua ossessione per ottenere tutto perfettamente giusto sia la tua rovina. Quel che è fatto è fatto. Perdonare te stesso e andare avanti sarà un'esperienza liberatoria.

Crescita personale / spiritualità: mentre il Sole Gemelli si scontra con il guerriero Marte, potresti diventare competitivo con un amico o un collega. Soprattutto se temi che ti rubino il fulmine. Sappi che nessuno può portarti via ciò che è destinato a te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sarai emozionato per il lavoro e le questioni finanziarie mentre la Luna in Scorpione guida un grande trigono acquoso. Cerca di non permettere ai tuoi sentimenti di influenzare le tue decisioni in queste aree. Un Pesci perspicace può aiutarti a pianificare la tua migliore mossa successiva.

Amore / amicizia: è ammirevole che tu sia così disposto a fare il possibile per garantire l'affetto di qualcuno. Con Giove esagerato che si allinea con Giunone nel tuo settore della comunicazione, dire meno può significare molto di più. Evita stravaganti manifestazioni di emozione e cerca di non fare promesse folli che non sei sicuro di poter mantenere. Perderai tutta la credibilità se si scopre che non puoi mantenere la parola data. Gioca bene.

Carriera / Finanza: la frustrazione sorge quando cerchi di agire su un'idea audace. Il sole negli informati Gemelli che si scontra con il frettoloso Marte nel tuo settore professionale suggerisce che il tuo piano potrebbe non essere pronto per la prima serata. Non agire troppo velocemente. Ci sono ancora molte cose che devi capire. Non lasciare che l'atmosfera competitiva o la sete di riconoscenza ti sconvolgano e rovinino ciò per cui hai lavorato così duramente. Calmati e fai le cose nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: sii disposto ad accettare un tentativo creativo di suscitare il tuo perdono. Non tutti sanno come uscire allo scoperto e dire che sono dispiaciuti. Non rendere troppo difficile riparare una spaccatura.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le emozioni aumentano con la luna nel tuo segno. Con la luna che guida un grande trigono acquoso, possono anche alimentare un'incredibile ispirazione e creatività. Un Pesci visionario sarà sulla tua stessa lunghezza d'onda. Voi due potreste fare la magia insieme.

Amore / amicizia: con Giunone nella tua casa di risorse, flettere i tuoi muscoli finanziari diventa parte del tuo gioco di corteggiamento. Vuoi essere visto come un partner che ha quello che serve per fornire. Aggiungi lo stravagante Giove al mix e datteri sontuosi e regali costosi diventeranno parte del programma. Non devi essere così ovvio. Un approccio più sottile per coccolare il tuo interesse amoroso sarà molto più sexy della stampa a tutto campo. È ora di essere creativi.

Carriera / Finanza: il mercurio intelligente che si allinea con Chirone frammentato nella tua casa di lavoro ti invita a mettere in pratica le tue conoscenze. Usa ciò che sai per correggere un errore o aumentare di livello le tue abilità. Il tuo know-how è probabilmente molto più ampio di quanto pensi. Quando ti concentri, puoi procurarti tutte le informazioni di cui hai bisogno. C'è un tesoro di saggezza dentro di te che aspetta solo di essere attinto.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa potrebbe impedirti di fare qualcosa di audace mentre il volubile Sole dei Gemelli e il coraggioso Marte si scontrano. Forse è semplicemente vecchio buon senso? Non hai bisogno di fare qualcosa di pazzo solo perché puoi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che guida un grande trigono acquoso è destinata a suscitare le tue emozioni. Avrai forti reazioni emotive alle persone a cui sei più vicino. Un Pesci empatico nella tua cerchia capirà cosa stai provando e potrà offrire supporto.

Amore / Amicizia: ti occupi di grandi gesti romantici e fai le cose in grande stile. È solo come rotoli. Con il tuo sovrano, Giove, in aspetto devoto Giunone nel tuo segno, farai tutto il possibile per dimostrare che sei il partner ideale. Più grande non è sempre migliore. Per impressionare il tuo interesse amoroso potrebbe essere necessario adottare un approccio più creativo. Possono guardare a come vivi per giudicare la tua dignità. Assicurati che il tuo spazio vitale trasmetta l'atmosfera giusta.

Carriera / Finanza: non puoi permetterti di essere invadente quando hai a che fare con i soldi degli altri. Con il loquace Gemini Sun in collisione con l'assertivo Marte nella tua casa di risorse condivise, diventerai passivo-aggressivo con gli affari finanziari quando la conversazione non riesce a fornire ciò di cui hai bisogno. Non essere abbastanza diretti potrebbe essere il problema O, forse, l'altra persona non ha tanta fretta di soddisfare le tue richieste. Fai attenzione alle buone maniere quando chiedi quello che vuoi.

Crescita personale / spiritualità: esiste una cosa come pensare troppo bene a te stesso. Non lasciarti inciampare dall'arroganza e dal falso orgoglio. Un po 'di umiltà farà molto per essere tenuti in grande considerazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la Luna in Scorpione che guida un grande trigono acquoso nelle tue zone popolari può suscitare emozioni travolgenti sugli individui più vicini a te. Con un cancro, dovrai determinare se stai combattendo per loro o stai lavorando contro i loro interessi.

Amore / Amicizia: Con Giove entusiasta nel tuo settore della comunicazione che si allinea con Giunone, sei tentato di vantarti di quello che hai fatto per aiutare qualcuno a uscire da un pasticcio, ma non farlo. La tua devozione significherà molto di più quando eserciterai la discrezione. È probabile che tu guadagni punti con la persona in questione se la mantieni in calo. Ci sono molti altri risultati che puoi condividere con il mondo senza renderlo imbarazzante per una persona a cui tieni.

Carriera / Finanza: non tutti possono lavorare al tuo ritmo. Con il Sole Gemelli nella tua zona di lavoro che si scontra con l'assertivo Marte, potresti voler spingere qualcuno all'azione. Potresti sembrare un po 'troppo aggressivo. Anche se le tue parole e le tue azioni rientrano nei limiti, la tua atmosfera potrebbe raccontare una storia diversa. In una nota diversa, potresti diventare competitivo con un collega. Soprattutto se sembra che siano davanti a te nel completare un'attività. Rilassati.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con una persona compassionevole che ti capisce può essere confortante mentre il chiacchierone Sole Gemelli e l'empatico Nettuno si allineano. Prendi a cuore ciò che senti e lascia che trasformi la tua prospettiva.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la pressione per fare una buona impressione può sembrare gravosa. Con la Luna in Scorpione in cima alla tua classifica, tutto ciò che vuoi veramente fare è brillare. Non puoi gestire tutto da solo. Delega i compiti a un Leone e condividi i riflettori.

Amore / Amicizia: potrebbe esserci un conflitto tra la tua vita amorosa e la tua vita sociale mentre Venere e Giunone si scontrano. Se si dedica più tempo alla socializzazione che a una relazione, sorgeranno problemi. In alternativa, le amicizie potrebbero soffrire se il tuo interesse amoroso viene sempre prima della tua squadra. Sforzati di trovare il punto debole in cui tutti ricevono un po 'di amore. Se il tuo partner ti rende costantemente un'opzione e non una priorità, potrebbe essere il momento di andare avanti.

Carriera / Finanza: le idee creative e la passione per ciò su cui stai lavorando possono aumentare la tua motivazione mentre Venere si allinea con Marte che si avvia da solo nella tua casa di lavoro. Il tuo lavoro può sembrare senza sforzo quando ti concentri su un'attività che ami. Potresti aver dimenticato quanto ti piace questo particolare aspetto del tuo lavoro. Tornare in contatto con la sensazione di soddisfazione che ti porta può essere un'esperienza gioiosa.

Crescita personale / spiritualità: non ti dispiacerà spendere un po 'di più in progetti furbi, giochi, sport e le tue attività ricreative preferite. Il gioco è una parte essenziale della cura di sé, quindi non sentirti in colpa per aver fatto una pazzia per qualcosa che ti piace.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: un grande trigono acquoso con la Luna in Scorpione e corpi planetari nel tuo segno agiterà il vaso delle tue emozioni. Puoi essere infastidito o motivato dal ruolo che un Cancro gioca nei tuoi affari. Dipende dal tuo umore e da come vedi le cose.

Amore / amicizia: se hai intenzione di fare una mossa audace e romantica, ci vuole fiducia. Il volubile Gemini Sun che si scontra con l'impulsivo Marte avverte che potresti non avere quello che serve. I dubbi irrisolti possono renderti insicuro. Può emergere nelle tue azioni e trasmettere un'atmosfera scoraggiante. Non avere fretta di agire. Faresti meglio a stare pazientemente in disparte per ora e osservare come si svolge il gioco.

Carriera / Finanza: Giove entusiasta nel tuo segno allineandosi con la devota Giunone nel tuo settore professionale dice che andrai lontano per la tua carriera. L'obiettivo è impressionare i potenti giocatori del tuo mondo e dimostrare il tuo impegno per andare avanti. Stai alla ricerca di modi creativi per brillare. Non si tratta sempre di essere il più grande o il migliore. Dare un contributo unico potrebbe essere la cosa che affascina le persone e fa sì che prestino attenzione a ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione è in fiamme, così come la tua creatività. Trova attività in cui puoi sfidare queste potenti energie. Non lasciare che le energie mistiche e immaginative ad alto potere vadano sprecate.