Oroscopo di oggi 26 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 26 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 26 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La competitività o la disattenzione possono innescare una mossa frettolosa mentre Marte ostinato si scontra con il volatile Urano nella tua casa dei beni. Questo non è il momento di fare shopping d'impulso o di sguazzare in appuntamenti, hobby e divertimenti. Sii cauto con le iniziative speculative mentre questa energia imprevedibile è in gioco. Alcuni arieti possono imparare nel modo più duro che non esiste una scommessa sicura. Il primo quarto di luna in Bilancia e la tua casa di collaborazione sottolineano l'importanza della cooperazione. Per fare le cose sul fronte della casa e della famiglia sarà necessario convincere gli altri a seguire il programma.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

In questi giorni, ti stai solo allontanando dal branco e flettendo la tua indipendenza. Affermare la propria individualità è una ricerca nobile. Tuttavia, corri il rischio di diventare il proverbiale toro in un negozio di porcellane mentre l'aggressivo Marte si scontra con il volatile Urano nel tuo segno. Smantellare i concetti e le strutture che ti rinchiudono può essere un processo disordinato. Cerca di renderlo il più privo di rischi possibile. Sii consapevole dell'impatto delle tue parole e azioni sulle persone intorno a te, in particolare sui tuoi cari. Ci vuole tempo perché le persone si adattino al cambiamento. Il primo quarto di luna ti sfiderà a mettere in atto un piano. Non preoccuparti se devi tornare al punto di partenza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Se ti senti ferito, ansioso o insicuro, riconoscilo. Altrimenti, potresti sorprendere te stesso e gli altri con uno sfogo di rabbia. Quando l'ostile Marte nella tua zona di comunicazione si scontra con lo shock jock Urano, qualcuno potrebbe avere un orecchio quando le emozioni represse vengono scatenate. Soprattutto, farai del male a te stesso se non onorerai i tuoi sentimenti. Non dovrebbe esserci vergogna nel tuo gioco quando si tratta delle tue emozioni. Tuttavia, si consiglia cautela quando si è al volante. Un improvviso attacco di rabbia al volante potrebbe avere delle conseguenze. Il primo quarto di luna può rivelare le difficoltà di attenersi a un budget. Fare una pazzia per un appuntamento o un'attività ricreativa potrebbe interrompere i tuoi piani a lungo termine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 26 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'amicizia e le finanze possono essere una combinazione esplosiva come il focoso Marte nella tua casa dei guadagni quadra il volatile Urano nel tuo settore sociale. Tu e un amico potreste scontrarvi su denaro, beni o valori. Un senso di competizione o invidia può essere al centro del problema. È meglio stroncare un conflitto sul nascere prima che vada fuori controllo. Anche le dinamiche di gruppo possono essere problematiche, soprattutto se qualcuno forza un cambiamento indesiderato o inaspettato. In questo momento, la cooperazione probabilmente non è un'opzione. Il primo quarto di luna evidenzia la differenza tra i tuoi desideri e le esigenze dei tuoi cari. Non deve essere una situazione alternativa. Cerca il luogo in cui i tuoi interessi si intersecano.