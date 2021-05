Oroscopo di oggi 27 maggio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 27 maggio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 maggio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna che transita nella tua casa di coscienza superiore fornisce un'altra rata nella ricerca della comprensione dello scopo della tua anima. I dettagli della tua vita quotidiana possono rivelare qualcosa di più del quadro generale. Un'interazione con un Gemelli potrebbe fornire un indizio.

Amore / amicizia: le parole rassicuranti possono fare molto per appianare le cose. Tuttavia, se non c'è verità dietro ciò che viene detto, causerà più danni che benefici. Con un quadrato Venere / Nettuno teso che confonde la comunicazione, non dovresti dire cose che non intendi, né dovresti prendere a cuore l'adulazione o le promesse esagerate. È più facile dire quello che pensi che qualcuno voglia sentire piuttosto che affrontare le seccature che derivano dal dire la verità. Tuttavia, la disonestà ha delle conseguenze.

Carriera / Finanza: le tue parole saranno dirette e al punto, poiché il comunicatore Mercurio si allinea con la sfrenata Eris nel tuo segno. Tuttavia, a causa dell'influenza dell'odierna piazza Venere / Nettuno, potresti essere confuso o illuso su quale sia effettivamente la verità. Quindi, è meglio fare un esame approfondito dei fatti e delle cifre rilevanti prima di parlare. Ciò che scopri potrebbe darti una pausa e mettere a tacere un'opinione ardente.

Crescita personale / spiritualità: ci sono molti pensieri ed emozioni da disfare dopo l'eclissi lunare di ieri. Tutti i segnali indicano un cambiamento nella direzione delle tue convinzioni. Tuttavia, è troppo presto per vedere dove sei diretto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le emozioni possono essere intense mentre la luna transita nella tua casa di trasformazione. C'è ancora molto da disfare i bagagli dopo l'eclissi lunare di ieri. Potrebbe essere necessario cambiare qualcosa nella tua relazione con un Sagittario. Adesso è torbido, ma lo scoprirai.

Amore / amicizia: l' invidia può sorgere quando un amico acquisisce un possesso ambito o viceversa grazie alla lussuosa Venere che si scontra con il losco Nettuno nella tua casa di amicizia. Se hai appena fatto un acquisto importante, tienilo per te. Allo stesso modo, non dovresti vantarti del tuo reddito con qualcuno che ha problemi finanziari. Se i ruoli sono invertiti, cerca di raccogliere un po 'di felicità per la fortuna del tuo amico. Un'atmosfera positiva può aumentare il tuo fattore attrattore.

Carriera / Finanza: pensaci due volte prima di separarti dai tuoi sudati guadagni. Con l'attuale allineamento Venere / Nettuno che influisce sulle finanze, è improbabile che tu ottenga il valore dei tuoi soldi quando fai un acquisto stravagante o un evento sociale affascinante. Potrebbero esserci costi nascosti o qualcuno potrebbe ingannarti sulle spese. Se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Non lasciarti inciampare dall'avidità o ingannare un truffatore.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere confuso sulla cura di te stesso mentre Venere viziata si scontra con Cerere nutritivo nel tuo segno. A volte, richiede denaro. Tuttavia, non dovresti usarlo come scusa per spese frivole.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: si spera che oggi ci sarà un po 'meno di drammaticità nelle tue relazioni. Potresti usare il calore e la comprensione che solo un compagno vicino può darti. Una Vergine sarà probabilmente la soluzione migliore. Una chiacchierata durante la cena o un drink può essere gratificante.

Amore / Amicizia: con il chiacchierone Mercurio nel tuo segno che si allinea con la sfrenata Eris nel tuo settore sociale, non sarai timido nel dire la tua mente in compagnia di amici. Potresti sentire il bisogno di mettere le cose in chiaro su una preoccupazione personale. Se non stai attento, le tue parole possono creare turbamento. Non puoi semplicemente sganciare una bomba e andartene. Sii disposto ad accettare il feedback e ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire.

Carriera / Finanza: la tua carriera potrebbe non riuscire a soddisfare il tuo quoziente glamour poiché Venere nel tuo segno si scontra con il nebuloso Nettuno nel tuo settore professionale. Indipendentemente dal campo in cui lavori, vuoi sentire che stai facendo qualcosa di speciale. Allo stesso modo, può sorgere delusione quando scopri che il percorso che stai percorrendo non è tutto ciò che era stato creato. Non scoraggiarti. Forse, l'Universo ti sta spingendo a considerare dove potresti andare da qui?

Crescita personale / spiritualità: il tuo stile è decisamente bizzarro. Oggi, il tuo aspetto potrebbe non apparire nel modo in cui pensi. Controlla che il tuo aspetto sia appropriato per le persone e le situazioni che incontrerai oggi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se stai soffrendo di una sbornia da eclissi lunare (sì, è una cosa), dovresti rendere la cura di te una priorità. Sii gentile con te stesso e gli altri, specialmente i Gemelli. Rendi prioritario impegnarti in attività che ringiovaniscono il tuo corpo, mente e spirito.

Amore / amicizia: tutti soffrono di delusioni romantiche. Quando dai il tuo cuore a qualcuno, corri un rischio enorme. E anche se la tua storia potrebbe sembrare eccezionale, dovresti stare attento a non romanticizzare una perdita. Con Venere nel narratore Gemelli che fa quadrare il fantasioso Nettuno, diventa il cuore spezzato dei secoli. Lascia andare il passato e inizia a pensare a cosa ci aspetta. La tua felicità futura potrebbe dipendere dalla tua capacità di smettere di rivivere storie vecchie e tristi e migliorare la tua narrativa sull'amore.

Carriera / Finanza: eliminare le attività di routine dalla tua lista di cose da fare sarà difficile poiché la Luna del Sagittario nella tua industriosa sesta casa si scontra con Venere, Pallade, Nettuno e Mercurio. Questo accumulo disordinato può rendere difficile l'accesso ai dati rilevanti per i tuoi incarichi e ottenere il via libera di cui hai bisogno per procedere. Se ciò non bastasse, una mancanza di direzione e vibrazioni pigre possono complicare ulteriormente le cose. C'è sempre domani.

Crescita personale / spiritualità: non lasciarti condurre sulla strada sbagliata. La luna in quadratura con Pallade e Nettuno nella tua casa di coscienza superiore ti consiglia di esaminare gli insegnamenti spirituali e coloro che li sposano con occhio critico.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non farti distrarre troppo dalle altre persone e da quello che stanno facendo. Sarai più felice quando resterai nella tua corsia e ti farai gli affari tuoi. Un Pesci è nel suo mondo, ma non lo è sempre? Non comportarti come se la loro fragilità fosse qualcosa di nuovo.

Amore / amicizia: le persone sono strane in questo momento. Puoi incolpare un allineamento spigoloso tra Venere nel tuo settore sociale e il losco Nettuno per aver reso impossibile capire da dove proviene qualcuno. Si sono rappresentati male o hanno fatto qualcosa per farti dubitare di loro? O ti stai prendendo in giro sul vero carattere di una persona? Una cosa è certa: non vedi le cose come sono. Tuttavia, non sei del tutto paranoico. Fai attenzione alle persone gelose e a coloro che non supportano il tuo massimo bene.

Carriera / Finanza: coccolare il tuo capo o un collega bisognoso è sicuramente qualcosa che non sarai dell'umore giusto per fare mentre Venere si scontra con Cerere che si sacrifica nel tuo settore professionale. Hai cose più importanti da sbrigare che giocare a fare la bambinaia a una persona che chiede di essere accarezzata. Sii compassionevole e disponibile senza compromettere il tuo lavoro o essere trascinato nel dramma personale di un collega.

Crescita personale / spiritualità: quando l'audace Luna Sagittario si allinea con Eris indipendente nella tua casa di coscienza superiore, dimostrerai di essere in grado di prendere una decisione su ciò in cui credi. Il tuo fervore sarà impressionante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è impossibile rilassarsi quando si è coinvolti nella vita di altre persone e nel loro dramma personale. Starà a te cambiare canale e concentrarti su cose che forniscono la tranquillità che desideri. Lascia che un Pesci ripulisca il proprio casino.

Amore / amicizia: l' attrattore Venere nel tuo settore di status aumenta la tua popolarità. Un quadrato di Nettuno avverte che qualcuno potrebbe diventare geloso a causa dell'attenzione che ricevi. La festa invidiosa potrebbe essere il tuo partner o un caro amico. Non è colpa tua se le persone ti trovano intrigante e vogliono conoscerti meglio. Tuttavia, non dovresti sfregarlo in faccia a qualcuno che si sente minacciato. Non ti piacerebbe se i ruoli fossero invertiti.

Carriera / Finanza: c'è un brusio su di te e su cosa puoi fare. Alcune persone potrebbero chiedersi se te lo meriti. Sei davvero brillante come sei convinto di essere? O sei arrivato dove sei perché conosci le persone giuste? Ad ogni modo, non importa. L'importante è non farti girare la testa dalle opinioni degli altri. Penseranno quello che vogliono. Fai solo il tuo lavoro.

Crescita personale/spiritualità: con Venere in contrasto con Cerere nella tua zona di coscienza superiore, potresti non essere dell'umore giusto per una pratica spirituale nonostante il fatto che sia un bene per te. Non trasformarlo in un lavoro di routine.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la Luna Sagittario che transita nella tua terza casa occupata rende una giornata frenetica. Con così tante persone da raggiungere e luoghi da visitare, rimanere concentrati sarà difficile. La presenza calmante di una Vergine può rilassarti. Assicurati di controllare con loro.

Amore / Amicizia: Niente ti nutre come il sesso mentre Cerere transita nella tua casa di intimità. Anche se si scontra con Venere nei volubili Gemelli, puoi essere estremamente difficile da accontentare. Non importa quello che fa il tuo partner, non sembra graffiare il tuo prurito. Non lasciare che le tue idee su ciò che dovrebbe accadere interferiscano con la tua esperienza. Esci dalla tua testa e crea una connessione con ciò che sta accadendo.

Carriera / Finanza: potresti sentirti disilluso se la tua professione non è in linea con ciò che ti appassiona di più. Un teso allineamento tra Venere nella tua visionaria nona casa e il losco Nettuno nella tua zona di lavoro suggerisce che la routine quotidiana potrebbe sembrare noiosa se non stai facendo ciò che ami. Questa è una chiamata per contemplare il quadro più ampio e dove vuoi portare la tua carriera da qui. Nel frattempo, trova un aspetto del tuo lavoro che ti piace e dai il massimo.

Crescita personale / spiritualità: parti per le gare esplorando nuove idee. Avrai voglia di esplorare tutto ciò che suscita il tuo interesse. Se il tuo tempo è limitato, restringi la tua attenzione agli argomenti rilevanti per i tuoi affari attuali.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: qualcosa che va giù oggi potrebbe spingerti a mettere in discussione i tuoi valori. Hai bisogno di aggiornare la tua prospettiva? O qualcun altro ha una visione imperfetta delle cose? È probabile che tu e un Gemelli vediate le cose in modo diverso e avete priorità contrastanti.

Amore / Amicizia: a volte, l'amore non è tutto ciò che dovrebbe essere. Con un teso allineamento Venere / Nettuno in gioco, aspettarsi troppo da un incontro romantico può portare alla delusione. Allo stesso modo, rimarrai deluso se proietti qualità sul tuo interesse amoroso che non possiedono. La linea di fondo è che la tua visione degli appuntamenti e delle relazioni non è molto sensata. Ti prepara a essere deluso quando la tua esperienza non è all'altezza del clamore. È ora di diventare sinceri sull'amore.

Carriera / Finanza: non dovrai usare mezzi termini su un problema di lavoro poiché il comunicatore Mercurio si allinea con l'istigatore Eris nella tua zona di lavoro. La risposta a un problema potrebbe sembrarti ovvia, nel qual caso sarai pronto a segnalarla. Non ti importerà se arruffa le piume di qualcuno. Vuoi solo andare avanti e portare a termine il lavoro. La tua franchezza sarà rinfrescante per alcuni e fastidiosa per altri.

Crescita personale / spiritualità: "Ci stiamo già divertendo?" Potrebbe essere un ritornello costante poiché la luna si oppone a Venere e piazza Nettuno nel tuo settore di intrattenimento. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Non rovinare il tuo divertimento con piani complicati.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: va bene che tu sia un po 'emotivo. Non puoi farci niente con la luna nel tuo segno. Con così tante persone che ti raccontano così tante storie diverse (come un Pesci), non sorprende che tu sia finito. Una Vergine sensibile può aiutarti a decidere cosa è cosa.

Amore / Amicizia: nessuno è davvero reale come l'affascinante Venere piazza il losco Nettuno, e questo include te! Il fattore fantasia è fuori scala. Quindi, qualunque cosa si manifesti nella tua vita amorosa oggi non è in alcun modo un riflesso accurato della realtà. Alcune persone diranno "sì" quando dovrebbero dire "no" perché non vogliono far oscillare la barca, mentre altri sono decisamente ingannevoli. Stai attento là fuori. Non guidare nessuno e non lasciarti ingannare da tutti gli imbrogli.

Carriera / Finanza: le parole di un collega o di un cliente affascinante possono essere molto allettanti. Se vedono che hai sete, ti prometteranno la luna e le stelle. Non lasciare che la disperazione ti spinga a fidarti di loro e prendere a cuore la loro offerta. Tutti i segnali indicano che probabilmente stanno soffiando fumo sulla tua gonna. Se non sono disposti a impegnarlo su carta o a fornire una valida garanzia, probabilmente non si avvererà.

Crescita personale / spiritualità: è una buona idea stare alla larga dai drammi meschini. Non lasciare che la famiglia e gli amici ti coinvolgano nei loro pasticci. Invece, concentrati sulla tua vita e su dove sei diretto da qui.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: con la Luna Sagittario nella tua zona di esilio, vorrai una tregua da tutto il dramma emotivo che si svolge intorno a te. Puoi evitarlo rifiutandoti di abboccare. Un Gemelli o un Pesci potrebbero tentare di caricarti, ma non lasciarli.

Amore / amicizia: potresti non essere dell'umore giusto per coccolare il tuo partner mentre Venere si scontra con la badante Cerere nella tua zona di vita amorosa. Potrebbe sembrare più lavoro di quanto tu voglia fare. In alternativa, potresti essere alle prese con quanta cura e attenzione meriti e potresti trovare difficile chiedere ciò di cui hai bisogno. Le persone spesso ti trattano nel modo in cui credono che ti aspetti di essere trattato. Aumenta l'amor proprio.

Carriera / Finanza: potresti trovare difficile dire cosa intendi e intendi ciò che dici con un allineamento disordinato tra Venere che piace alle persone e Nettuno che influisce sulla comunicazione. Tuttavia, non dovresti promettere di prenderti cura di qualcosa che sai che non farai. Allo stesso modo, se le assicurazioni di un collega sembrano troppo belle per essere vere, probabilmente lo sono. La gelosia può sorgere quando qualcuno riceve un incarico o una posizione prugna. Se sei il destinatario di una buona fortuna, tienilo per te.

Crescita personale / spiritualità: potresti non voler prenderti cura degli altri, ma questo non dovrebbe significare che non ti prendi cura di te stesso. Essere ben nutriti e riposati ti ringiovanirà.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: con la Luna Sagittario che transita nella tua casa di amicizia, vuoi solo far parte della banda. Anche se con gli angoli disordinati di oggi rispetto alla luna, socializzare non sarà tutto ciò che è incrinato. Un Pesci o un Gemelli volubili potrebbero rovinare il divertimento.

Amore / Amicizia: il tuo portafoglio potrebbe prendere un successo in un appuntamento sontuoso o in una gita stravagante. Venere nella tua zona romantica e di intrattenimento che si scontra con l'abbozzo Nettuno nella tua casa dei guadagni avverte che potresti non ottenere il valore dei tuoi soldi. Potrebbero esserci spese nascoste o qualcuno potrebbe ingannarti sui costi coinvolti. In alternativa, i tuoi sforzi per impressionare il tuo interesse amoroso potrebbero non riuscire a produrre il profitto che ti aspetti. Non usare regali o vantaggi speciali per acquistare affetto.

Carriera / Finanza: con l'entusiasta Sagittario Luna nella tua zona di collaborazione, sei incentrato sullo spirito di squadra. Nonostante la tua atmosfera ottimista, potresti trovare difficile lavorare con gli altri mentre la luna si scontra con Venere, Mercurio, Nettuno e Pallade. Ci sono troppe agende diverse e troppe parti in movimento da monitorare per lavorare insieme con successo. Di conseguenza, potrebbe essere impossibile arrivare sulla stessa pagina. C'è sempre domani.

Crescita personale / spiritualità: la tua idea di divertimento potrebbe non corrispondere a ciò che piace al tuo partner, ai tuoi amici o ai tuoi figli. Sei la tua migliore compagnia e puoi sempre fare le tue cose.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 MAGGIO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: non puoi fare a meno di essere ovunque. È nella natura del tuo segno nuotare in due direzioni contemporaneamente. Potrebbe far impazzire un Gemelli o un Sagittario anche se sono confusi come te. Fortunatamente, una Vergine non ti giudicherà per essere te stesso.

Amore / amicizia: stai prendendo in giro gli altri o te stesso? Con Venere che quadrata nebuloso Nettuno nel tuo segno, la tua prospettiva sulla tua vita amorosa potrebbe differire dalla realtà oggettiva. Fai attenzione a non cercare segni nel comportamento di qualcuno che confermino il tuo punto di vista fuorviante. Allo stesso modo, le strane vibrazioni che mandi potrebbero rendere qualcuno diffidente nei tuoi confronti e fargli dubitare delle tue intenzioni. Controlla te stesso prima di giocare al gioco della colpa e della vergogna.

Carriera / Finanza: potresti sentirti come se fossi sul posto caldo mentre la Luna Sagittario nel tuo settore professionale si schianta in un tumulto planetario. I superiori potrebbero cercare risposte che non hai. Quel che è peggio è che potresti non renderti conto che le tue informazioni sono carenti. Vola sotto il radar se puoi. È la tua occasione migliore per evitare il controllo.

Crescita personale / spiritualità: la piazza Venere / Nettuno di oggi potrebbe suggerire scelte discutibili per la casa. Ciò che immagini sarà affascinante potrebbe sembrare vistoso. Anche se i tuoi gusti sono totalmente di tendenza, il tuo piano non funziona del tutto per il tuo spazio vitale. In caso di dubbio, chiedi a un amico esperto di stile.