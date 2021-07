Oroscopo di oggi 29 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 29 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 29 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in transito nel tuo segno, sarai sicuro di te, ma anche un po' sensibile e ossessionato da te stesso. Non c'è niente di sbagliato nel farti, a condizione che tu sia consapevole di quello che sta succedendo con gli altri, in particolare con un Acquario.

Amore/Amicizia: un'energica opposizione Marte/Giove ti mette in overdrive e accende il tuo spirito competitivo. Farai di tutto per conquistare la tua cotta attuale. L'entusiasmo è grande. Tuttavia, potresti oltrepassare i limiti e non renderti conto di aver portato le cose troppo oltre. Potresti anche diventare un po' troppo invadente o competitivo con un amico. Hai energia da bruciare. Trova qualcosa di costruttivo da fare prima di guidare te stesso e tutti gli altri completamente fuori di testa.

Carriera/Finanza: andare d'accordo con i colleghi richiederà di essere un buon ascoltatore. Con la pigra Venere che quadra i nodi della luna nelle tue zone di comunicazione, è fin troppo facile fare supposizioni e non prendere le preoccupazioni di qualcuno sul serio come dovresti. Sii attento a ciò che accade sul posto di lavoro. Non lasciare che l'amicizia o un flirt in ufficio interferiscano con la tua capacità di svolgere il tuo lavoro.

Crescita personale/spiritualità: oggi, il tuo sovrano, Marte, si trasferisce nell'esigente Vergine e nella tua casa di lavoro e benessere. Fino al 14 settembre, le tendenze maniaco del lavoro potrebbero renderti più vulnerabile a malattie e infortuni legati allo stress. Non lasciare che la cultura del benessere abbia la meglio su di te. Trova modi per bilanciare il lavoro con la cura di sé.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna in transito nel tuo regno dietro le quinte, il tuo umore è piuttosto introspettivo. Ti occuperai di questioni personali, come casa e famiglia. Tenderai a tenere per te le questioni private, anche se potresti aprirti a un Ariete fidato.

Amore/Amicizia: a chi importa delle spese quando ti diverti? Con l'indulgente Venere che quadra i nodi della luna nelle tue zone di denaro, non presterai attenzione a quanto costano le cose né ti preoccuperai di come finanziare un appuntamento sontuoso o stare insieme con gli amici. Se ti senti generoso, pagherai anche il conto. Lascia che gli altri paghino la loro giusta quota.

Carriera/Finanza: la frustrazione per questioni domestiche o familiari potrebbe portare a un cambiamento. Non c'è niente di sbagliato nell'essere ambiziosi. Tuttavia, l'odierna opposizione Marte/Giove suggerisce che le giuste ragioni potrebbero stimolare la mossa sbagliata. Non esagerare e non impegnarti in più di quanto puoi gestire. Anche se c'è pressione per agire, questa potrebbe non essere l'occasione giusta.

Crescita personale/spiritualità: oggi Marte si sposta nell'esigente Vergine e nel regno che governa la tua vita amorosa, i bambini, la creatività e l'intrattenimento. Fino al 14 settembre, spenderai una considerevole energia cercando di ottenere queste cose esattamente nel modo in cui le desideri. Quando sei così eccitato, non accetterai un no come risposta. Tuttavia, non tutti si allineeranno quando diventerai impaziente e invadente. Dov'è quella pazienza per cui sei famoso? Tempera il tuo entusiasmo con considerazione e gentilezza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: passare del tempo con un amico sarà solo il biglietto con la vivace Luna in Ariete che entra nella tua zona di amicizia. Una lunga conversazione davanti a un caffè, un drink o una cena sarà gratificante. Un Leone sarà un ottimo ascoltatore che può offrire un feedback prezioso.

Amore/Amicizia: non senti sempre l'amore per la persona con cui stai. Quando Venere si scontra con la devota Giunone nella tua zona di partnership, potresti scoprire che tu e il tuo partner avete programmi contrastanti. Possono sorgere problemi quando una persona nega all'altra la convalida che cerca. I single potrebbero sentirsi privi di essere soli. In entrambi i casi, non c'è alcuna garanzia che una relazione fornisca l'approvazione che cerchi. Più sei felice con te stesso, più sarai felice in una relazione.

Carriera/Finanza: oggi, il buon auspicio Giove retrograda in Acquario e nella tua casa di educazione ed esplorazione, offrendoti la possibilità di ampliare ancora una volta i tuoi orizzonti. Avrai tempo fino alla fine dell'anno per migliorare le tue conoscenze. Questo è anche il momento di espandersi con un progetto e portarlo a un pubblico più ampio o farlo in un modo più ampio. Avrai tempo fino alla fine dell'anno per completare il processo.

Crescita personale/spiritualità: quando Marte e Cerere si scontrano, potresti risentirti per aver salvato qualcuno che è sempre nei guai. Sfogare la tua frustrazione può farti sentire bene, ma non sarà altrettanto efficace quanto stabilire dei limiti e dire di no.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti sentirai sicuro e in controllo con la luna che entrerà in Ariete autodidatta e nel tuo settore professionale. Sarai nella zona quando gestirai la carriera e le preoccupazioni finanziarie. Un Leone esperto potrebbe essere un prezioso alleato e potrebbe possedere le informazioni di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: potrebbe esserci una disconnessione tra le parole e le azioni di qualcuno mentre l'affascinante Venere nella tua casa di comunicazione si scontra con Giunone nella tua zona di produttività. Si può essere tentati di dire ciò che si pensa che qualcuno voglia sentire. Tuttavia, deluderli potrebbe significare che smettono di vederti come la cattura perfetta. Se i ruoli sono invertiti, dai un po' di tregua al tuo partner se non lo fanno. Anche se, se ne fanno l'abitudine, è sicuramente motivo di preoccupazione.

Carriera/Finanza: oggi, il buon auspicio Giove retrograda in Acquario e nel regno che governa il denaro degli altri. Nell'ultimo anno, le persone sono state generose con il loro tempo, denaro e risorse. Entro la fine di dicembre, dovresti considerare le conseguenze della dipendenza da fonti esterne di supporto e il suo impatto a lungo termine. Tieni sotto controllo le tue aspettative e non dare per scontata la generosità di nessuno.

Crescita personale/spiritualità: sei noto per essere incredibilmente nutriente. Tuttavia, la tua cura potrebbe essere più simile a un amore duro quando il guerriero Marte e la badante Cerere si scontrano. Cerca di non essere troppo duro con qualcuno che sta male. Diminuirai le possibilità di guarigione strofinando il sale su una ferita.