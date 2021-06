Oroscopo di oggi 3 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 3 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 3 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti avere un inizio difficile con il vuoto lunare ovviamente nelle prime ore. Potresti trovare difficile scrollarti di dosso il tuo intontimento e atterrare completamente nel mondo della veglia. Chiedi a un Toro con i piedi per terra di aggiornarti su ciò che ti sei perso.

Amore/Amicizia: se hai bisogno di consigli, rivolgiti a una persona matura nella tua cerchia sociale. L'espressivo Sole Gemelli che si allinea con Saturno nella tua zona di amicizia suggerisce che puoi fidarti di loro per fornire una guida senza fronzoli. Anche se non sei completamente d'accordo con la loro valutazione della tua situazione, è utile ricevere feedback da qualcuno che ha più esperienza di vita di te. Potresti scoprire in seguito che il loro consiglio era giusto.

Carriera/Finanza: un piano semplice può diventare uno schema eccessivamente complicato quando gli strateghi Mercurio e Pallade si scontrano. Invece di restringere le opzioni, ti consigliamo di essere ispirato a esplorare tutte le opzioni. Se ci sono troppe parti mobili da gestire, potresti prepararti al disastro. È solo quando ti imbatti nei guai che ti rendi conto di non sapere ciò che non sai. Scegli la semplicità.

Crescita personale/spiritualità: la tua capacità di mantenere la rotta con un progetto potrebbe essere a rischio poiché il multi-tasking Sole nei Gemelli si scontra con Vesta dedicato nella tua zona di produttività. Fare meno in modo più ponderato potrebbe essere la soluzione

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è meglio rimandare le riunioni mattutine e i piani per incontrare gli amici per un caffè. Con la luna vuota, ovviamente, è improbabile che le cose procedano secondo il programma. Un Pesci nel tuo campo potrebbe perdere la trama e creare confusione per tutti.

Amore/Amicizia: esiste una cosa come cercare troppo duramente. Ti impegnerai un po' troppo in una storia d'amore mentre il Sole dei Gemelli e la devota Vesta si scontrano. Se la persona che stai cercando non ti sente, faresti meglio a darle un taglio. Andare in mare per conquistare qualcuno può farti sembrare super disperato. Tutti vogliono la persona che fa il duro per ottenerlo. Vai al buio e guarda cosa succede.

Carriera/Finanza: nessuno potrebbe accusarti di non sapere cosa vuoi. Non solo sei consapevole delle tue priorità, ma con il versatile Sole Gemelli in armonia con l'ambizioso Saturno, saprai come soddisfarle. Il tuo successo potrebbe essere collegato al tuo senso di autostima. Più possiedi l'idea di meritare il meglio dalla vita, maggiori sono le possibilità di incontrare il tuo segno. Con fiducia e duro lavoro, otterrai ciò che cerchi.

Crescita personale/spiritualità: Mercurio retrogrado che quadra strategicamente Pallade può innescare incertezza sul futuro. Potresti non avere tutte le informazioni necessarie per fare un piano. Pazienza, toro. C'è ancora tempo per capire tutto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: errori e ritardi minori possono farti inciampare mentre la luna è vuota, ovviamente nella prima parte della giornata. Ecco perché è una buona idea volare sotto il radar. Non seguire l'esempio di Pesci confuso. Se lo fai, le cose andranno sicuramente male.

Amore/Amicizia: farai impazzire tutti mentre cerchi di allineare perfettamente i dettagli di una casa o di una preoccupazione familiare. Il sole nel tuo segno che quadra Vesta nel tuo regno domestico ti avverte che non puoi essere eccessivamente esigente riguardo al tuo piano quando ci sono così tante parti mobili da gestire. Per fare le cose, bisognerà fare dei compromessi.

Carriera/Finanza: Mercurio retrogrado nel tuo segno che quadra lo stratega Pallade nel tuo settore professionale suggerisce che, ancora una volta, il tuo gioco comunicativo è compromesso. Potrebbe essere dovuto alla disorganizzazione o al non essere aggiornati sugli ultimi dati relativi a un progetto. Questo può rendere difficile l'esecuzione di un piano che impressionerà i poteri costituiti. Allo stesso modo, i segnali contrastanti dei superiori potrebbero ostacolare i tuoi progressi. Sii lento e accurato piuttosto che sorvolare sui dettagli.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento sole/Saturno potenziante attiva le convinzioni fondamentali che definiscono chi sei e cosa rappresenti. Dona la perseveranza e la determinazione necessarie per superare e gli ostacoli sul tuo cammino. Un mentore maturo può ricordarti i tuoi punti di forza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con argomenti accademici e spirituali, potresti ritrovarti nella tana del coniglio a causa degli effetti del vuoto lunare. È meglio evitare le idee esoteriche nella prima parte della giornata. Più tardi, puoi chiedere risposte a un Ariete erudito.

Amore/Amicizia: anche se non hai l'energia per una conversazione approfondita, questo non ti impedirà di parlare mentre il loquace Sole nei Gemelli fa quadrato con Vesta nel tuo settore della comunicazione. Se hai una domanda scottante, non ti fermerai finché non scoprirai cosa vuoi sapere. Non solo ti stancherà, ma esaurirà anche il tuo ascoltatore. Sapere quando dargli una pausa.

Carriera/Finanza: puoi gestire i soldi degli altri come un professionista grazie a un flusso positivo tra il sapiente Gemelli Sole e Saturno responsabile. Questo non è il momento per mosse veloci o affari rischiosi. Ti consigliamo di utilizzare i fondi disponibili per garantire la situazione a lungo termine. Pagherà mantenere le tue trattative a porte chiuse fino a quando non avrai assicurato con successo le parti principali del tuo piano. Mercurio retrogrado mette in guardia contro l'avvio di nuove imprese. Concentrati sugli affari già in corso.

Crescita personale/spiritualità: ancora una volta, non ci sono risposte facili alle domande che riguardano la tua direzione e lo scopo della vita poiché Mercurio retrogrado fa quadrare l'intelligente Pallade nella tua casa di coscienza superiore. Le risposte possono rivelarsi dopo la diretta delle stazioni planetarie.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: ovviamente con il vuoto lunare nella tua zona di trasformazione. Le tue emozioni potrebbero essere super intense. Un'ossessione mattutina potrebbe diventare una distrazione. Se devi agire, un Ariete può aiutarti con una mossa decisiva nel corso della giornata.

Amore/Amicizia: non ci sono sorprese quando si tratta della tua relazione, dei tuoi amici e della scena sociale. In questi giorni potrebbe essere un sollievo. Un flusso armonioso tra il versatile Sole dei Gemelli e il responsabile Saturno significa che puoi fidarti che quasi tutti nella tua cerchia ristretta sono preparati a giocare secondo le regole. Certo, ci sarà sempre il solitario anticonformista che vuole provocare un putiferio. È improbabile che sopporti i loro imbrogli per molto tempo.

Carriera/Finanza: la comunicazione sarà traballante mentre Mercurio (ora retrogrado) si scontra ancora una volta con lo stratega Pallade. Può rendere difficile coordinare i tuoi sforzi con i colleghi e metterti d'accordo con un piano. Ci sono già troppe parti mobili, quindi fai attenzione a non aggiungere più variabili all'equazione. Anche un semplice schema potrebbe essere pieno di problemi. Concedi tutto il tempo per rivedere e rivedere.

Crescita personale/spiritualità: una piazza Sole/Vesta può suscitare un'ossessione per la pianificazione per il futuro. È intelligente prepararsi per ciò che ci aspetta, ma non è saggio impazzire. In questo momento, non puoi vedere la foresta per gli alberi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: buona fortuna a capire gli altri mentre la luna è vuota, ovviamente. All'inizio della giornata, semplicemente non capirai da dove provengono certi individui e viceversa. Un Pesci confuso potrebbe non dire quello che significano o significare quello che dicono.

Amore/Amicizia: anche se parli la stessa lingua, tu e il tuo partner potreste, ancora una volta, non riuscire a capirvi quando Mercurio retrogrado e Pallade si scontrano. Uno di voi potrebbe leggere troppo nelle cose. Quando analizzi eccessivamente ciò che qualcuno dice e distorci il significato dietro le sue parole, si verificano malintesi. Potresti essere ugualmente fuorviato da ciò che pensi sia successo in una relazione passata. Lascialo andare.

Carriera/Finanza: non c'è riposo per gli ambiziosi. Con un potente allineamento Sole/Saturno che dà energia alle tue zone di lavoro e reputazione, vorrai incanalare la tua energia e concentrarti sul raggiungimento di qualcosa di significativo. Non raggiungerai il traguardo durante la notte. Tuttavia, ciò che hai messo in moto oggi potrebbe aiutarti a garantirti un posto nella cerchia dei vincitori. Questo non è un incarico di vanità. Preparati a rimboccarti le maniche e a sporcarti le mani. Fai vedere al mondo quanto impegno sei disposto a fare.

Crescita personale/spiritualità: la tua inclinazione al perfezionismo potrebbe farti impazzire quando il mutevole Sole Gemelli si scontra con l'asteroide Vesta nel tuo segno. Ossessionarsi per essere perfetti e fare tutto bene non è salutare. Prenditi una pausa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: al mattino, quando la luna è vuota, ovviamente, le attività di routine possono andare di lato. Penserai di sapere cosa stai facendo fino a quando non ti renderai improvvisamente conto di aver perso la trama, specialmente se è coinvolto un Pesci. Rimanda i lavori complessi a più tardi.

Amore/Amicizia: con il versatile Sole Gemelli che si allinea con Saturno determinato nella tua zona di vita amorosa, avrai il potere di impegnarti nel duro lavoro necessario per conquistare qualcuno. Se sei già accoppiato, questa spinta conferisce l'energia per mantenere la rotta. Questa atmosfera non riguarda mosse appariscenti e grandi gesti. Si tratta di dimostrare maturità e volontà di impegnarsi. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che prende l'amore sul serio quanto te.

Carriera/Finanza: quando non si hanno le informazioni necessarie per mettere in atto un piano, possono sorgere problemi. Quando Mercurio retrogrado e Pallade strategica si scontrano, potresti, ancora una volta, scoprire che i dati in tuo possesso sono inadeguati o imprecisi. In alternativa, un progetto può diventare eccessivamente complesso quando ci sono troppe variabili di cui tenere traccia. Controlla e ricontrolla i tuoi fatti e cifre prima di fare il passo successivo. Sforzati di mantenere il processo il più semplice possibile.

Crescita personale/spiritualità: hobby e progetti creativi possono essere una distrazione divertente. Tuttavia, ciò non significa che non li prendi sul serio. Grazie all'attuale allineamento Sole/Saturno, adotterai un approccio disciplinato per imparare cose nuove e affinare le tue abilità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: questa mattina, mentre la confusa Luna in Pesci è ovviamente vuota, la tua immaginazione potrebbe avere la meglio su di te. Perché non vedi le cose chiaramente, non è il momento di prendere grandi decisioni. Guarda a un Ariete acuto per fornire la chiarezza che ti manca.

Amore/Amicizia: i legami familiari possono rafforzarti o strangolarti. Con un'alleanza sole/Saturno che dà energia al tuo regno domestico, è probabile che tu trovi forza nel luogo da cui vieni. Le sfide che hai affrontato in casa ti hanno temprato e reso molto più resistente. Ora sei più preparato a gestire qualunque cosa ti capiti. È un ottimo momento per mettere radici e apportare miglioramenti che garantiranno la tua vita a lungo termine. Rivolgiti a un anziano per avere una guida.

Carriera/Finanza: potrebbe venire in mente il vecchio adagio "Troppi cuochi rovinano la zuppa" quando il mutevole Sole Gemelli fa piazzare Vesta nella tua casa di lavoro di squadra. Più persone sono coinvolte in un progetto, più diventa complicato. Cercare di lavorare con gli altri per far combaciare tutti i pezzi può essere estenuante. Sarai molto più produttivo se lavori su un compito da solo o offri supporto da bordo campo.

Crescita personale/spiritualità: troppe idee possono anche complicare un hobby, un appuntamento o un'attività ricreativa. Dovrebbe essere divertente, quindi non complicare la pianificazione. Mantienilo semplice.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: all'inizio della giornata, quando la luna è vuota, è meglio evitare le preoccupazioni domestiche. Cosa può andare storto andrà storto? Potrebbe essere difficile capire i membri della famiglia e i coinquilini, specialmente un Pesci. Ti troveranno anche un po' ottuso.

Amore/Amicizia: una conversazione seria può fare molto per fornire chiarezza e alleviare le tue paure. Ciò non significa che ascolterai necessariamente ciò che vuoi sentire. Sebbene con il comunicativo Gemelli Sole che si allinea con Saturno maturo nel tuo settore della comunicazione, puoi stare certo che una discussione critica sarà trattata con la gravità che merita. Avvicinati all'altra persona con rispetto ed è probabile che risponda allo stesso modo. Non affrettare le cose. Sii paziente e dai tempo alle tue parole di assorbire.

Carriera/Finanza: essere sempre attivi può essere estenuante. Ci sono così tanti ruoli che devi interpretare per fare la giusta impressione. Avrai voglia di una pausa dai riflettori mentre il Sole Gemelli squadra Vesta nel tuo settore professionale. È un buon giorno per volare sotto il radar ed evitare il controllo di colleghi e superiori. Lavorare in silenzio dietro le quinte può essere incredibilmente rinfrescante.

Crescita personale/spiritualità: buona fortuna a fare le cose sul fronte interno. La cattiva comunicazione e la mancanza di organizzazione possono rovinare le cose quando Mercurio retrogrado e Pallade si scontrano. Concentrati su riparazioni e revisioni piuttosto che su nuovi schemi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: è meglio evitare discussioni critiche nelle ore mattutine. Con la luna vuota, ovviamente, te ne andrai con più domande che risposte. Trattare con un Pesci confuso può essere incredibilmente confuso. Evitali fino a tardi nel corso della giornata.

Amore/Amicizia: ancora una volta, la conversazione si fa confusa quando Mercurio retrogrado e Pallade si scontrano. Non importa ciò che è detto o non detto, qualcuno (forse tu) leggerà troppo e cercherà motivi e significati nascosti. Sii onesto e diretto dove puoi. Questo non è il momento di prevaricare o lasciare una persona con un'abbondanza di domande senza risposta. Potrebbe essere una buona idea evitare un argomento delicato.

Carriera/Finanza: non perdere tempo con una soluzione rapida quando hai a che fare con importanti questioni finanziarie. Un allineamento stabilizzante tra il Sole Gemelli e il saldo Saturno supporta la stabilità a lungo termine, quindi considera il futuro quando pianifichi la tua prossima mossa. Devi iniziare da qualche parte per raggiungere un grande obiettivo. È meglio iniziare l'azione mentre hai gli allineamenti planetari corretti che ti sostengono. Qual è il tuo obiettivo? Quale passo puoi fare oggi per muoverti nella direzione in cui vuoi crescere?

Crescita personale/spiritualità: la tua devozione all'apprendimento è ammirevole. Anche lo studente più devoto avrà bisogno di una pausa poiché il Sole Gemelli fa quadrare Vesta nella tua casa di educazione superiore. Prendete aria e assimilate ciò che avete imparato finora.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la luna che si fonde con il buon auspicio Giove può attirare la tua attenzione sulla tua fortuna. Riconoscere le tue benedizioni è un modo eccellente per mantenerti nel flusso dell'abbondanza. Potresti essere ispirato a condividere ciò che hai con un Toro meritevole.

Amore / Amicizia: con l'espressivo Gemini Sun in aspetto al guaritore ferito Chirone nella tua casa di comunicazione, potresti essere spinto a chiedere scusa a qualcuno o mettere le cose in chiaro su una questione personale. Non devi trasformarti in qualcosa di pesante. Trova il punto debole tra l'essere spensierato e trattare il problema con il rispetto che merita. Prendere l'iniziativa può portare alla guarigione di un'amicizia o di una relazione. Oppure può fornire la chiusura che permette di tagliare le cravatte e andare avanti.

Carriera/Finanza: Marte nella tua zona di lavoro suggerisce che hai fretta di fare le cose. Un quadrato per Eris nella tua zona di comunicazione avverte che potrebbe esserci uno scambio di parole infuocato quando qualcosa o qualcuno ti impedisce di accelerare. A volte, stai in agguato, pronto a scagliarti contro un avversario. Tieni a freno la lingua finché non scopri cosa è cosa.

Crescita personale/spiritualità: sii te stesso migliore, non il tuo peggior nemico. La tua mente è uno strumento potente che può essere programmato per lavorare per te o contro di te. Se sei assalito dall'insicurezza e dalla negatività, racconta a te stesso una storia più potente.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 3 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno all'inizio della giornata, non sarai in sincronia con ciò che sta accadendo intorno a te. Può essere molto confuso per una Vergine, anche se non dovrebbero essere sorpresi perché sei spesso nel tuo mondo.

Amore/Amicizia: non sempre riconosci la tua forza, ma le persone più vicine a te sì. Il Sole Gemelli nel tuo regno domestico, allineato con il saldo Saturno, suggerisce che passare del tempo con un membro della tua famiglia o della tribù prescelta può rassicurarti della tua forza d'animo e resilienza. Nonostante non riesca a sentirlo, è sempre stato lì. Non puoi misurare la gravità, ma hai ancora fiducia che esiste, quindi perché non credere nelle tue capacità?

Carriera/Finanza: la tua intuizione è buona quanto la sua capacità di resistere ai fatti. Con Mercurio retrogrado in quadratura percettiva Pallade nel tuo segno, sarai ancora una volta confuso su ciò che è reale e immaginario. Questo non è il momento per essere il solito ironico, né dovresti diventare troppo creativo con la verità. Per incontrare una persona che sa di cosa sta parlando, dovrai attenerti al copione.

Crescita personale/spiritualità: una relazione può sembrare troppo vicina per essere confortata quando il Sole dei Gemelli e Vesta dedicato si scontrano. Mettere di tanto in tanto un po' di spazio tra te e qualcuno a cui sei vicino è salutare. Fai un passo indietro.