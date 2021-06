Oroscopo di oggi 30 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 30 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 30 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna vuota nel pomeriggio e alla sera, potresti sentirti come se fossi nella nebbia. Sei super sensibile e potresti essere ossessionato dai tuoi sentimenti per qualcuno. Potresti trovare sconcertante un Pesci. Non li scoprirai oggi.

Amore/Amicizia: Venere e Marte in transito nella tua zona di vita amorosa ne fanno un momento stellare per te fino ad oggi. Con questa dolce atmosfera planetaria che ti sostiene, dovresti essere deciso nella ricerca dell'amore. Sii audace e chiedi a qualcuno di uscire. Non saprai mai come reagiranno finché non coglierai l'occasione. Se sei accoppiato, rivisita le cose divertenti che facevi nelle prime fasi della tua storia d'amore. Può riaccendere la fiamma.

Carriera/Finanza: sei nel tuo mondo mentre la fantasiosa Luna dei Pesci incontra l'oscuro Nettuno nel tuo regno dietro le quinte. Con questa congiunzione di fronte alla tua casa di lavoro, affrontare la realtà e gestire compiti pratici probabilmente non sarà qualcosa che hai voglia di fare. La tua atmosfera sarà più adatta a lavorare su un progetto solitario un po' creativo. Aggiungi il persuasivo Plutone al mix e troverai un modo per convincere una persona influente a credere nella tua visione.

Crescita personale/spiritualità: senza grandi aspetti planetari, le tue azioni potrebbero essere audaci o irregolari. Dipende da quanto sei un autodidatta. Nota cosa succede e cosa dice di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le attività di gruppo e i progetti di gruppo vengono gestiti al meglio al mattino. È quando sarai al tuo meglio creativo. L'atmosfera diventa confusa nel pomeriggio e la sera quando la luna è vuota, naturalmente. I Pesci saranno difficili da affrontare.

Amore/Amicizia: se l'intrattenimento a casa non è nella tua agenda, dovrebbe essere con Venere e Marte in transito nel tuo regno domestico. Con questi pianeti in Leone regale, mostrerai alla tua famiglia e ai tuoi amici cosa significa vivere come una regina o un re. Perché non pianificare un incontro con le tue persone preferite? Dopo più di un anno di quasi isolamento, ti divertirai a trascorrere del tempo di qualità insieme e a recuperare il ritardo. In alternativa, una cena romantica con il tuo partner potrebbe essere un'incantevole festa a due.

Carriera/Finanza: porterai idee visionarie in un progetto di gruppo mentre la luna si fonde con il fantasioso Nettuno e la strategica Pallade nella tua casa del lavoro di squadra. Aggiungi il magistrale Plutone al mix e dimostrerai come una piccola modifica creativa a un incarico su cui stai lavorando può avere un enorme impatto. Se dovessi scoprire di essere a corto di idee, stare con persone creative può far ripartire il tuo benessere emotivo.

Crescita personale/spiritualità: senza grandi aspetti planetari oggi, le tue azioni potrebbero essere audaci e indipendenti, oppure possono essere irregolari. Tutto dipende da quanto sei un autodidatta. Nota cosa succede e cosa dice di te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: per tutto il pomeriggio, ti consigliamo di rimanere sul percorso prescritto piuttosto che esplorare intriganti diversivi. Con la luna vuota, ovviamente, ciò che può andare storto andrà storto. Non incolpare un Ariete se segui il suo esempio e perdi la tua strada.

Amore/Amicizia: potresti non essere sicuro di dover rivelare i tuoi sentimenti mentre l'affettuosa Venere nella tua casa di comunicazione si allinea con l'entusiasmo di Giove. Dire troppo e troppo presto potrebbe mettere sia te che il tuo ascoltatore in una posizione imbarazzante. D'altra parte, dire troppo poco lascia l'altra persona all'oscuro dei tuoi sentimenti. Prendi la temperatura della situazione e sii sensibile all'atmosfera, al luogo e al tempo. In altre parole, non forzare le cose. Seguire la corrente.

Carriera/Finanza: questo non è il momento della timidezza o della modestia. Marte intraprendente nel tuo settore della comunicazione che si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno ti incoraggia ad essere audace e a cogliere l'occasione per condividere le tue idee. Non paragonarti agli altri e non preoccuparti che ci siano persone più competenti nella stanza. Il tuo contributo unico è destinato ad avere un impatto. La tua fiducia crescerà quando condividerai i tuoi doni.

Crescita personale/spiritualità: sarai un faro di comprensione e compassione mentre la Luna dei Pesci incontra il benevolo Giove nella parte superiore del tuo tema. Non sorprenderti se attiri persone che vogliono crogiolarsi nelle tue vibrazioni curative.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: metti in moto un piano creativo al mattino. Perderai la trama nel pomeriggio e la sera mentre la luna è vuota ovviamente. Un Pesci può avere una prospettiva affascinante. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti faccia dubitare delle tue idee.

Amore/Amicizia: La luna che incontra il fantasioso Nettuno attira l'attenzione su nozioni romantiche e sogni relazionali. Con un cenno al persuasivo Plutone nella tua casa di coppia, troverai un modo per coinvolgere il tuo interesse amoroso nei tuoi schemi. Forse stai pianificando una fuga romantica? O forse stai manifestando la tua immagine della relazione ideale? Tutto inizia con una visione. Qual è il tuo?

Carriera/Finanza: con Venere e Marte in Leone regale e la tua casa dei guadagni, il denaro può essere un enorme motivatore. Quando vuoi avere cose belle, sei disposto a fare tutto il necessario per ottenerle. Con Venere qui, attirare ciò che desideri può essere un po' più facile del solito. E con Marte che la sostiene, farai il possibile per assicurarti di ottenere ciò che cerchi. Se hai gli occhi puntati su qualcosa, ora è il momento di elaborare un piano.

Crescita personale/spiritualità: senza grandi aspetti planetari oggi, le tue azioni potrebbero essere forti e coraggiose, oppure possono essere poco brillanti. Tutto dipende da quanto sei un autodidatta. Nota cosa succede e cosa dice di te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la tua intuizione sarà puntuale al mattino. Anche se nel pomeriggio e alla sera, quando la luna è vuota, la tua vista può essere un po' oscura. Potresti trovare difficile capire da dove viene un Pesci e viceversa.

Amore/Amicizia: con l'affettuosa Venere e l'audace Marte nel tuo segno, sei super carismatico. La tua atmosfera calda e infuocata è allettante e attirerà le persone nella tua orbita che vogliono conoscerti meglio. Se sei single e alla ricerca, sei destinato a incontrare persone interessanti quando fai uno sforzo per socializzare. Se accoppiati, tutte le attenzioni che ricevi potrebbero rendere il tuo partner un po' geloso. Forse hanno bisogno di ricordare loro di non darti per scontato? Dopotutto, hai delle opzioni.

Carriera/Finanza: potresti avere idee creative su come gestire un lavoro o una questione finanziaria mentre la luna si allinea con Nettuno e Plutone. Anche se può essere un po' complicato perché qualcuno potrebbe ingannarti o, forse, vedrai solo ciò che vuoi vedere. Si consiglia cautela, in particolare quando si tratta di debiti, prestiti e denaro o risorse di altre persone. La situazione potrebbe essere più complessa di quanto immagini.

Crescita personale/spiritualità: senza importanti aspetti planetari in gioco, le tue azioni potrebbero essere audaci o irregolari. Inizi azioni o rispondi agli eventi? Nota cosa succede e cosa dice di te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: fai il cuore a cuore al mattino. L'atmosfera non sarà così armoniosa nel pomeriggio e la sera quando la luna è vuota, naturalmente. Le interazioni individuali possono essere piene di incomprensioni. I Pesci, in generale, saranno difficili da leggere.

Amore/Amicizia: poiché capisci così bene il tuo partner, puoi convincerlo a entrare o uscire da quasi tutto. La luna che incontra Nettuno intuitivo e Plutone persuasivo nella tua relazione e nelle zone di appuntamenti ti concede temporaneamente superpoteri. Se hai intenzione di usarli, non puoi permetterti di dubitare di te stesso. Certo, potresti vedere solo quello che vuoi vedere. Tuttavia, ciò non significa che il tuo partner non sarà abbastanza incantato da cedere ai tuoi desideri.

Carriera/Finanza: potresti non sembrare eccessivamente entusiasta di quello che stai facendo con Venere ardente e Marte guidato nel tuo regno dietro le quinte. Tuttavia, ciò non significa che tu non sia coinvolto. Quando lavori tranquillamente a porte chiuse, porterai un'incredibile passione e determinazione a un progetto a cui stai lavorando. Non cercare attenzioni o acclamazioni perché probabilmente non le riceverai ora. Continua a staccare la spina. Saprai quando sarà il momento giusto per fare una grande rivelazione.

Crescita personale/spiritualità: senza grandi aspetti planetari oggi, le tue azioni potrebbero essere audaci o irregolari. Tutto dipende da quanto sei un autodidatta. Nota cosa succede e cosa dice di te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: al mattino sarai al massimo della tua produttività. Nel pomeriggio e alla sera, quando la luna è vuota, potresti sentirti come se stessi barcollando nell'oscurità. Non guardare a un Pesci per una guida. Sono persi quanto te.

Amore/Amicizia: è probabile che tu veda un significativo aumento delle interazioni sociali con Venere affettuoso e Marte assertivo nella tua casa di amicizia e gruppi. Sarà sicuramente una cosa gradita dopo più di un anno di isolamento ed eventi socialmente distanziati. Trascorrere del tempo con gli amici sarà divertente. È anche un ottimo momento per conoscere nuove persone. Essere coinvolti in organizzazioni e attività di gruppo può aiutarti a entrare in contatto con persone che condividono i tuoi interessi.

Carriera/Finanza: troverai modi creativi per svolgere un compito mentre la Luna in Pesci incontra il fantasioso Nettuno nella tua casa di lavoro. La tua intuizione accresciuta può essere un potente strumento per la risoluzione di un problema. Aggiungi l'intraprendente Plutone al mix e potresti renderti conto che le risposte che hai cercato erano dentro di te da sempre. A volte, devi fidarti di te stesso e scavare a fondo per scoprire cosa stai cercando.

Crescita personale/spiritualità: senza grandi aspetti planetari oggi, le tue azioni potrebbero essere audaci e decisive, oppure possono essere irregolari. Tutto dipende da quanto sei un autodidatta. Nota cosa succede e cosa dice di te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: ciò che può andare storto a casa andrà storto mentre la luna è vuota, naturalmente. Potrebbe essere una mattinata piena di contrattempi. Iniziare presto può aiutarti a evitare di inciampare. Un Acquario potrebbe essere responsabile di fare un pasticcio.

Amore/Amicizia: i gesti romantici possono essere un po' esagerati poiché Venere si allinea con l'eccessivo Giove nella tua zona di vita amorosa. Può diventare imbarazzante per l'altra persona se fai qualcosa che attira l'attenzione. Per ora, potrebbe essere meglio essere discreti. Ciò significa che non ci sono manifestazioni pubbliche di affetto né post sulla tua vita amorosa sui social media. L'entusiasmo è una cosa bellissima. Anche se se lasciato deselezionato, può mandare una persona a correre per le colline.

Carriera/Finanza: Marte intraprendente nel tuo settore professionale allineandosi con il Nodo Nord che incoraggia la crescita lo rende un momento eccellente per cercare supporto per qualcosa che vuoi fare. Conosci persone che possono assisterti e istituti di ricerca che possono fornire finanziamenti o altre risorse di cui hai bisogno. È fantastico essere indipendenti, ma non devi sempre fare tutto da solo. Approfitta dell'aiuto a tua disposizione.

Crescita personale/spiritualità: quando credi che qualcuno abbia torto e tu hai ragione, non puoi lasciarlo andare. Mentre il Sole Cancro si allinea con Eris scontenta, troverai un modo creativo per esprimere il tuo punto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: Una mattinata super tranquilla a casa potrebbe lasciare il posto a confusione e forse, un po' di caos con la luna vuota ovviamente la sera e il pomeriggio. Alcune attività non andranno secondo i piani, soprattutto se è coinvolto un Pesci.

Amore/Amicizia: potresti essere in un mondo fantastico su ciò che sta accadendo sul fronte interno mentre la luna e il fantasioso Nettuno si allineano nel tuo regno domestico. Allo stesso tempo, escludere la realtà può fornire una tregua per la guarigione. Trascorrere del tempo con una persona amata compassionevole che ottiene quello che stai passando farà il trucco. Tutti hanno bisogno di una persona amorevole e non giudicante a cui rivolgersi per essere incoraggiati.

Carriera/Finanza: con Venere appassionata e Marte guidato nella tua ampia nona casa, sei ispirato a perseguire grandi progetti e idee audaci. Con questa energia "vai alla grande o vai a casa" in gioco, sarai ansioso di vedere fino a che punto puoi andare con un progetto. È un momento opportuno per la pubblicazione, il marketing, l'insegnamento e altre attività che possono aiutarti a raggiungere un vasto pubblico. Oltre al tuo entusiasmo nel condividere ciò che sai, sarai anche entusiasta di imparare cose nuove.

Crescita personale/spiritualità: senza grandi aspetti planetari oggi, le tue azioni potrebbero essere audaci o irregolari. Tutto dipende da quanto sei un autodidatta. Nota cosa succede e cosa dice di te.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: è meglio evitare importanti transazioni finanziarie e acquisti importanti mentre la luna è vuota, naturalmente. Durante la mattina e il primo pomeriggio, piccoli contrattempi possono farti inciampare. In seguito, un Pesci potrebbe avere informazioni che ti aiutano a sistemare le cose.

Amore/Amicizia: l'attrazione fisica che provi per qualcuno potrebbe essere così forte da volerlo raccontare al mondo. Con Venere nella tua zona di intimità allineata con Giove entusiasta, può essere difficile tenerlo per te. Non esagerare e non postare sui social media o spettegolare a tutti i tuoi amici. Potrebbe renderlo imbarazzante per l'oggetto del tuo affetto. Tienilo tra voi due per ora. Digli quel tanto che basta per fargli sapere che sei interessato.

Carriera/Finanza: Marte intraprendente allinearsi con il Nodo Nord nella tua casa di lavoro può suscitare una passione per l'apprendimento e il miglioramento delle tue capacità. Sarai piuttosto entusiasta quando riuscirai ad aggiungere nuovi talenti alla tua cintura degli attrezzi. Una conversazione con un collega esperto può portarti sulla strada giusta. Non aver paura di essere un principiante. Tutti devono iniziare da qualche parte.

Crescita personale/spiritualità: troverai un modo creativo per affrontare un problema personale mentre il sensibile Sole in Cancro e l'insoddisfatta Eris si allineano. Considera tutti i lati della storia. C'è molto di più in gioco.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo segno nella prima parte della giornata, potresti sentirti fuori sincronia con ciò che sta accadendo intorno a te. Mantieni un profilo basso fino al tardo pomeriggio. Un Pesci entusiasta può aggiornarti su quello che sta succedendo.

Amore/Amicizia: vale la pena fare il possibile per l'amore mentre Marte e il Nodo Nord si allineano nella tua relazione e nelle zone di appuntamenti. Se qualcuno ha attirato la tua attenzione, prova a chiedergli di uscire. Se sei in coppia, prendi l'iniziativa e pianifica un appuntamento divertente con il tuo partner. Devi fare il possibile per mantenere viva la storia d'amore.

Carriera/Finanza: Giove abbondante nella tua casa dei guadagni segnala che la prosperità sta arrivando. Con l'indulgente Venere in aspetto di Giove, può essere allettante spendere soldi che devi ancora guadagnare. Se i soldi sono stati pochi per un po', probabilmente stai morendo dalla voglia di regalarti. Concedersi una piccola indulgenza è una buona idea. Dopotutto, lavori sodo e dovresti goderti i frutti del tuo lavoro. Spendere un po 'si spera che ti impedisca di andare fino in fondo.

Crescita personale/spiritualità: se hai un reclamo in onda, in un modo o nell'altro, è destinato a venire fuori quando il sensibile Sole Cancro si allinea con Eris scontenta nel tuo settore della comunicazione. La gentilezza può determinare la risposta che ricevi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 30 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: la chiarezza regna al mattino. Sebbene con la luna vuota, ovviamente, nel pomeriggio e nella sera, puoi essere volubile e più che un po' confuso. La vacillazione può creare problemi con un Gemelli, sebbene siano ugualmente indecisi.

Amore/Amicizia: la tua atmosfera può essere romantica e sognante mentre la luna si fonde con il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno. È bello se la tua vita amorosa è in un buon posto. In caso contrario, indossare occhiali rosa significa che vedrai solo ciò che vuoi vedere. Un cenno al comando di Plutone nella tua zona di amicizia suggerisce che un amico senza fronzoli può aiutarti ad affrontare la tua situazione e riconoscere ciò che è reale.

Carriera/Finanza: con Venere appassionata e Marte guidato in transito nella tua casa di lavoro, ci sarà sicuramente qualche progetto o posizione che ti ha acceso. Quando sei così entusiasta, fai di tutto e dai il meglio di te in quello che fai. La tua atmosfera ad alta energia può essere piuttosto contagiosa. Ispira gli altri e li rende contenti di lavorare al tuo fianco. È un ottimo momento per fare un colloquio per un nuovo lavoro. Ti sembrerà amichevole e intraprendente.

Crescita personale/spiritualità: senza grandi aspetti planetari, le tue azioni potrebbero essere audaci o irregolari. Inizi un'azione o prendi la temperatura dell'ambiente e poi rispondi? Nota cosa succede e cosa dice di te.