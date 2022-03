Oroscopo di oggi 31 marzo 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 31 marzo 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 31 marzo 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non puoi fare a meno di sentire che le forze stanno cospirando per tuo conto mentre la Luna dei Pesci incontra Giove e Nettuno nel tuo regno dietro le quinte. Un Pesci può rivelarsi un aiuto inestimabile, anche se non dovresti aspettarti che eseguano la magia.

Amore/Amicizia: Con Venere nella tua casa di comunità sincronizzata con la guerriera Eris nel tuo segno, il tuo affetto sarà diretto verso le persone che condividono i tuoi ideali e si può contare su di te. In altre parole, sai chi sono i tuoi amici. Se necessario, ti unirai per proteggere i reciproci interessi, anche se questo significa escludere le persone dalla tua cerchia ristretta. Attento, montone. Sai com'è difficile essere dall'esterno a guardare dentro. Non essere scortese.

Carriera/Finanza: competere con amici eleganti può ispirare decisioni finanziarie sbagliate mentre l'indulgente Venere nel tuo settore sociale sfida i nodi lunari nelle tue zone monetarie. Prima di spendere soldi inutili per vestiti e accessori, controlla il tuo armadio per un vestito che farà girare la testa. Hai il tuo stile unico, quindi puoi senza dubbio trovare qualcosa che funzionerà. Chiedi informazioni sulle spese prima di uscire per la serata. Non essere timido nel richiedere alternative più convenienti.

Crescita personale/spiritualità: abbraccia te stesso: il buono, il cattivo e il brutto. È un atto di amor proprio radicale. Quando ti accetti come sei, il mondo alla fine segue l'esempio.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna scivola nell'Ariete nelle primissime ore del mattino ed è pronta per eseguire lo spettacolo all'inizio della giornata. La luna si scontra con Marte, quindi i tuoi spostamenti possono includere conducenti arrabbiati o sconsiderati, pendolari irritabili e pedoni irascibili. Fortunatamente, il tuo equilibrio terreno ti serve bene in questo tipo di circostanze. Se anche tu ti senti fuori di testa, concediti una focaccina o un'altra sorpresa che ti sollevi il morale. Prendi un extra per un collega dell'Acquario; apprezzeranno profondamente il gesto.

Amore/Amicizia: la luna dell'Ariete è congiunta a Mercurio nella tua dodicesima casa stasera, creando uno spazio per una conversazione profonda e significativa che può permetterti di vedere profondamente nell'anima della persona amata e viceversa. La tua intelligenza emotiva apre la strada a una connessione armoniosa con il tuo partner, portando le cose al livello successivo.

Carriera/Finanza: Con cinque pianeti dell'Acquario nel tuo settore di carriera, incluso Vesta in sestile alla luna, la tua vita professionale sta occupando molta larghezza di banda. Sei in grado di vedere il quadro più ampio in un modo nuovo per te. Mantenendo una prospettiva espansiva, crei uno spazio per una varietà di possibilità. Hai intrapreso un'avventura che porterà molte ricompense.

Crescita personale/Spiritualità: non c'è niente di sbagliato nell'introversione, specialmente in questo momento quando è difficile determinare cosa stia realmente accadendo. Saprai intuitivamente quando uscire dal tuo guscio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando l'alba fa la sua comparsa, la luna si è saldamente stabilita in Ariete, mettendo in risalto la tua undicesima casa di amicizia, gruppi e umanitarismo. Uno scontro con Marte suggerisce che sei alla ricerca dell'egoismo e dell'intolleranza sia in te stesso che negli altri. Le emozioni sono alte oggi, quindi stabilisci l'intenzione di non lasciarti trascinare in piccoli battibecchi, pettegolezzi o qualsiasi altro tipo di dramma. Questa è una luna nuova, quindi il cielo sarà scuro, il che lo rende ideale per osservare le stelle. Considera l'idea di invitare una Bilancia a unirsi a te per una passeggiata sotto le stelle.

Amore/Amicizia: la luna si armonizza sia con Cerere che con Vesta, generando tenere emozioni e il desiderio di nutrire e prendersi cura di coloro che ami. Non esiste un modo giusto o sbagliato per farlo; c'è semplicemente il modo che funziona per te. Fidati del tuo cuore per aprire la strada.

Carriera/Finanza: la luna si unisce a Mercurio, stimolando la tua intuizione e intelletto. Le tue parole sono piene di emozione e potere sotto l'influenza di questo transito, il che lo rende un momento ideale per fare rete, fare presentazioni, scrivere rapporti o presentare piani e idee a un supervisore.

Crescita personale/Spiritualità: concediti il ​​permesso di esplorare liberamente e di impegnarti in un'ampia varietà di esperienze. Sei in un periodo di forte crescita che ti richiede di avere la libertà di perseguire i tuoi interessi. Lascia che la tua curiosità apra la strada.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 31 MARZO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna scivola nell'Ariete nelle prime ore del mattino e raggiunge pienamente il suo passo quando il giorno prende la marcia. Uno scontro mattutino tra la luna e Marte può far sì che persone altrimenti gentili siano un po' irriverenti, irascibili e intolleranti. Non prendete nulla sul personale, date un largo spazio ai guai e tutto si calmerà, probabilmente in tempo per il pranzo. A proposito di pranzo, perché non incontrarsi con un allegro Pesci e godersi una tregua a metà giornata dalla routine quotidiana?

Amore/Amicizia: cinque pianeti dell'Acquario sono impegnati a portarti una varietà di lezioni sull'intimità, la connessione profonda e le risorse condivise mentre transitano nella tua ottava casa. Il sestile della luna dell'Ariete con Vesta in Acquario genera un forte desiderio di prendersi cura degli altri, in particolare della persona amata. Il desiderio sessuale è forte sotto questa influenza e la fertilità è aumentata.

Carriera/Finanza: la luna dell'Ariete si unisce a Mercurio nella tua decima casa di carriera e successo, mettendo in evidenza il tuo intelletto e le tue capacità comunicative. Questo è un giorno ideale per portare avanti progetti, fare rete, presentare documenti o perorare la tua causa... In pratica sei dalla lingua d'argento e pronto per il successo.

Crescita personale/spiritualità: se smettessi di essere così duro con te stesso e sostituissi le critiche con la compassione, la tua intera realtà cambierà. Diventerà più facile e molto più gratificante. Trattati come tratti le persone che ami di più.