Oroscopo di oggi 6 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 6 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 6 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nell’allegro Leone attiva la creatività nella tua carta, quindi vai avanti e gioca con le idee, coinvolgi progetti creativi e, se ti senti davvero avventuroso, fai una pausa pranzo in un negozio di arte e artigianato locale. Con la piazza della luna Venere, ti sentirai socievole e vorrai entrare in contatto con gli amici, quindi organizza un drink dopo il lavoro e divertiti. Un acquario sarebbe felice di trascorrere l'intera serata in compagnia!

Amore / Amicizia: Giunone e la parte della fortuna sono entrambi in Bilancia attivando la tua settima casa di associazione, dandoti l'opportunità di guardare la realtà rispetto alle fantasie che potresti ancora tenere nei confronti delle relazioni. Sotto la superficie del romanticismo si trova il duro lavoro di un profondo impegno, ma le fiabe non ci raccontano mai questo. Adesso puoi scrivere quella parte della storia.

Carriera / Finanza: Venere è in congiunzione con Urano in Toro nella tua seconda casa di affari materiali e piazza la luna, quindi non allarmarti se le paure finanziarie affiorano in superficie insieme al desiderio di qualcuno di prendersi cura di te. Stranamente, a questi si unisce un desiderio quasi schiacciante di fare acquisti e spendere soldi. Resistere! Invece, guarda cosa puoi fare per farti sentire amato e cosa puoi fare per portare cambiamenti sani e gioia di vivere nella tua vita.

Crescita personale / spiritualità: traccia un piano a lungo termine per il successo professionale e inizia a fare piccoli passi in quella direzione. Se sai cosa vuoi, è molto più facile ottenerlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La luna in Leone attiva la tua quarta casa della casa, della famiglia e delle prime radici psicologiche. Si tratta di Venere quadrata e Urano in Toro, evidenziando l'autostima, la fiducia in se stessi e il tuo senso generale di chi sei nel mondo. I ricordi e i problemi dell'infanzia possono emergere ora, rivelando perché ti comporti in certi modi da adulto. Una Bilancia ha informazioni sul tuo lavoro che miglioreranno ciò che stai già facendo.

Amore / Amicizia: il pianeta dell'amore, della bellezza e del piacere è il tuo pianeta dominante, Venere, e lei è nel suo segno del Toro e quindi nel culmine del suo potere ora. La tua bellezza è migliorata e il tuo fascino è ai massimi livelli, quindi decidi cosa vuoi in un partner e usa i tuoi superpoteri di attrazione per attirarli. Se sei in coppia, con Venere in congiunzione con Urano potresti aver bisogno di un po 'di spazio per il gomito; chiedilo e basta. Quando qualcuno ti ama, sono felici di accontentarti.

Carriera / Finanza: Mercurio retrogrado nella tua decima casa di carriera e riconoscimento sottolinea i tuoi doni nella comunicazione e aumenta la quantità di interazione nella tua vita in questo momento. Questo è di buon auspicio per te professionalmente se sei disposto a parlare e metterti sotto i riflettori. Con così tanta energia mentale a portata di mano, è indispensabile mantenere la mente focalizzata sul positivo e su ciò che si desidera. Le tue abilità di manifestazione sono il tuo superpotere in questo momento.

Crescita personale / spiritualità: considera di fare un ritiro spirituale di qualche tipo per rilassarti, ricaricare e riavviare. Ogni aspetto della tua vita ne trarrà beneficio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna in Leone attiva conoscenza, apprendimento e brevi viaggi nella tua carta, quindi se hai preso in considerazione l'idea di frequentare una lezione o un seminario, iscriviti ora. Se stai pensando a una breve gita fuori porta, potresti voler fare un weekend di tre giorni e partire oggi. Il quadrato lunare Urano grida per la stimolazione e il desiderio di fare qualcosa di eccitante. Fallo! Un acquario è un compagno di avventura perfetto; esci e divertiti!

Amore / Amicizia: Pallade attiva la tua ottava casa di intimità e profonda connessione ed è il romantico Nettuno sestile, dandoti una connessione quasi telepatica con la tua amata. Potresti considerare di esplorare insieme il Tantra poiché questa energia trascendente si presta a una più alta espressione di amore e sessualità. Se sei single, puoi ancora esplorare questo argomento e quando ti connetti con qualcuno, sarai in grado di condividerlo con loro e approfondire il legame tra di voi.

Carriera / Finanza: Il sole e Nettuno in Pesci attivano la tua decima casa di carriera, aumentando la tua sensibilità e immaginazione e rendendoti estremamente empatico. Sei influenzato dai pensieri e dai sentimenti degli altri sul posto di lavoro, quindi sii proattivo e cerca modi per migliorare l'energia nel tuo ambiente di lavoro. La gentilezza semplice estesa al momento giusto può fare un'enorme differenza ai tempi di qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: una pratica spirituale quotidiana in corso che ti fonda e centra rendendoti la vita molto più gratificante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, la luna, attiva la tua seconda casa di affari materiali, rendendolo un grande giorno per rivedere e perfezionare le tue finanze, tra cui l'abbondanza e la coscienza della prosperità, nonché dove ti imbatti ancora nella coscienza della povertà e del denaro distruttivo abitudini. La luna è quadrata di Urano, quindi non fare nulla di impulsivo. Rifletti prima di agire. Una Bilancia può darti buoni consigli fondati su questioni di casa e focolare. Ascolta davvero quello che hanno da dire.

Amore / amicizia: Pallade fa parte di una partnership che attiva lo stellium nella tua carta. È sestile Nettuno in Pesci creando un legame telepatico e la capacità di vedere cosa sta succedendo nel profondo della tua amata. Questo è un regalo, ma può sembrare invadente per l'altra persona, quindi lascia che prendano l'iniziativa e decida cosa sono pronti a condividere. Questa stessa energia può anche essere usata in modo creativo, nelle arti, quindi se sei single, non sentirti come se fossi stato lasciato fuori dalla magia.

Carriera / Finanza: Chirone attiva la tua decima casa di carriera e riconoscimento ed è il trigono della luna, dandoti l'opportunità di guardare, guarire e rilasciare emozioni o comportamenti autolesionistici che bloccano il successo della tua carriera. Una volta che sarai in grado di toglierti di mezzo e smettere di sabotare te stesso, spiegherai le ali e volerai.

Crescita personale / spiritualità: un Pesci capisce con cosa stai lottando perché sono stati lì. Apri e condividi con loro in modo che possano offrirti una mano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la luna è nel tuo allegro segno del Leone oggi, attivando la tua prima casa di autostima, fiducia in te stesso e come fai brillare la tua luce nel mondo. Urano in Toro è al quadrato della luna, attivando la tua decima casa di carriera e riconoscimento. Sii consapevole delle tue emozioni, evita esplosioni e azioni imprudenti. Se ti senti innescato, allontanati e poi affronta le cose dopo esserti calmato. Un Capricorno ha ottimi consigli che puoi usare per trasmutare le tue difficoltà sul lavoro.

Amore / amicizia: Mercurio è retrogrado nella tua settima casa di associazione, quindi se c'è una conversazione che avresti avuto bisogno di avere, ora sarebbe il momento di parlare. Il sole e Nettuno evidenziano l'intimità e Nettuno è Pallade sestile che crea una connessione telepatica e profonda tra te e la tua amata. Abbi fede, tutto andrà meglio di quanto tu possa immaginare.

Carriera / Finanza: Il lavoro è al centro della scena per te tutto l'anno e, con Vesta in Toro nella decima casa di carriera, Plutone nel Capricorno, nella tua casa di lavoro, hai accesso a una potente energia di guarigione, rigenerazione e illuminazione. Puoi applicarlo personalmente per riparare tutto ciò che non funziona bene per te in modo professionale e puoi estenderlo per aiutare a migliorare le cose per i tuoi collaboratori.

Crescita personale / spiritualità: invece di spingere per far accadere le cose, lascia andare e confida nel fatto che se lo sono, lo faranno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la luna in Leo illumina intuizione, sogni e visioni per te oggi, quindi i tuoi sensi di ragno sono super potenti e puoi fidarti dei ping che ricevi mentre svolgi i tuoi affari quotidiani. Urano è al quadrato della luna, quindi non allarmarti se ti senti un po 'nervoso dentro o se le persone intorno a te sembrano estremamente emozionali. Sii paziente, non reagire e anche questo deve passare. A un Toro piacerebbe condividere una serata divertente con te e ne trarrai beneficio entrambi.

Amore / Amicizia: il sole è congiunto a Nettuno, attivando la tua settima casa di associazione e rendendoti estremamente sensibile, specialmente ai bisogni, ai sentimenti e ai desideri del tuo partner. Questa è una dinamica adorabile in ogni relazione purché reciproca. La compassione deve essere rispettata e deve essere una strada a doppio senso. Altrimenti può essere abusato e nessuno ne ha bisogno o lo desidera.

Carriera / Finanza: La parte di fortuna nella tua seconda casa di affari materiali è il trigono Cerere nella tua sesta casa di lavoro, che ti ricorda di considerare il lavoro come un servizio. Resta umile e adotta un atteggiamento di disponibilità e tutte le cose buone, tra cui ricompensa, prosperità e abbondanza, ti verranno incontro. Se hai voluto chiedere un aumento o un altro vantaggio sul lavoro, oggi è una buona giornata per questo.

Crescita personale / spiritualità: è facile trascurare il nido quando sei occupato, ma sei molto più produttivo e più felice quando la tua casa è ordinata e le basi sono ben tenute; trovare il tempo per tendere a casa e al focolare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: La luna in Leone attiva gli amici e l'impegno sociale nella tua carta, quindi considera un appuntamento dopo il lavoro con il più vicino e il più caro. Con Urano piazza la luna devi uscire e divertirti, abbastanza con la noiosa routine già! Potresti usare un po 'di stimolazione ed eccitazione extra; non aspettare che ti accada, sii proattivo e crealo tu stesso. Fai attenzione all'Acquario che parla senza problemi. Le parole sono economiche; le azioni sono ciò che conta davvero.

Amore / Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere, è in Toro e congiunge Urano nella tua ottava casa di intimità e profonda connessione. Questo può portare eccitazione, libertà e glamour e, dall'altro lato, sfregare un po 'e il desiderio di staccarsi dalla convenzione. Questo aspetto è anche quadrato della luna, quindi potresti incontrare esplosioni emotive e cambiamenti improvvisi e inaspettati. Una cosa è certa, la noia è dietro di te.

Carriera / Finanza: il sole è congiunto a Nettuno in Pesci nella sesta casa di lavoro che ti rende estremamente sensibile e compassionevole. Sei profondamente influenzato dai pensieri e dai sentimenti degli altri nel tuo ambiente di lavoro, quindi potresti voler contemplare modi per migliorare l'energia nel tuo ufficio. Dalla pratica della gentilezza, al feng shui, all'invocazione di sani confini professionali, tutto può fornirti energia più leggera, più luminosa e collaboratori più felici.

Crescita personale / spiritualità: piuttosto che continuare a evitare e scappare dalle emozioni e dai ricordi che affiorano dal tuo passato tanto tempo fa, girati e affrontali come il guerriero che sei. Ecco come guariscono e cadono.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La luna in Leone quadrerà i tuoi pianeti natali dello Scorpione e Urano, quindi potresti essere scusato se ti senti un po 'fuori posto oggi. Fai del tuo meglio per concentrarti su ciò che ti porta gioia e trascurare la volatilità emotiva che incontri negli altri. Non prendere decisioni affrettate oggi, ma concediti il ​​permesso di divertirti, di fare qualcosa al di fuori della tua normale routine. Condividi i tuoi sogni con una Bilancia, avranno una visione che troverai utile

Amore / Amicizia: hai una potente combinazione di energie nella tua settima casa di associazione. Venere è congiunta a Urano, portando i problemi di libertà, anti-convenzionalità e impegno in prima linea nella consapevolezza. Allo stesso tempo, Vesta è esattamente Plutone trigono, che ti dà la possibilità di focalizzare intense quantità di energia per penetrare, illuminare e curare regni nascosti. Una cosa è certa, le tue relazioni importanti sono tutte in fase di costruzione e revisione. La rinascita è in corso.

Carriera / Finanza: la luna nel Leone attiva il tuo settore professionale e ti offre l'opportunità di guardare la tua vita professionale e come ti fa sentire. Con il quadrante della luna "cambia agente" Urano, presta attenzione alla pressione all'interno che dice: "Questo non funziona per me e ho bisogno di fare un cambiamento". Questa è un'informazione molto importante. Una volta consapevolmente consapevole di ciò che non funziona, hai il potere di cambiarlo. Fino ad allora, stai solo girando le ruote.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività ti sta chiamando. Devi rispondere al telefono!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna in Leone trigono i tuoi pianeti natali in Sagittario attiva la casa del Sagittario nella tua carta! Con tutta questa energia infuocata che splende dentro e su di te, esci nel mondo e illumina le cose! Tieni presente che la luna è quadrata di Urano, quindi evita le esplosioni e scusali negli altri. Oggi le cose sono un po 'instabili, quindi non lasciare che nessuno ti afferri nella loro rete di infelicità. Incontra una Bilancia. Ti capiscono e ti apprezzano in un modo che molti non lo sanno.

Amore / Amicizia: Il sovrano della tua ottava casa dell'intimità è la luna, che ti dà un'energia amorevole e nutriente quando sei profondamente impegnato con qualcuno. Oggi la luna è quadrata di Urano, il che crea un desiderio di nuove esperienze, emozioni e libertà. Ciò non significa che devi accantonare il tuo impegno; sii creativo e prova nuove cose divertenti in camera da letto. È probabile che entrambi apprezzerai la pausa nella routine.

Carriera / Finanza: Vesta attiva il tuo settore di lavoro ed è Trine Pluto nella tua seconda casa di affari materiali. Questa è un'energia potente che ti permette di vedere profondamente qualcosa, di guardare sotto la superficie delle cose e di apportare potenti cambiamenti. Non perdere conoscenza; guarda davvero i tuoi valori, il tuo lavoro, ciò che ti sembra giusto e cosa no. Quindi afferra il tuo coraggio e cambia ciò che deve essere cambiato.

Crescita personale / spiritualità: tendi alle cose a casa. È facile lasciare il caos lì e non va bene per il tuo benessere generale.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: Il sole e Nettuno in Pesci sono nella tua terza casa di comunicazione e trigono Pallade e Giove in Capricorno, attivano la tua prima casa di sé. Questa è un'energia potente e ti dà l'opportunità di mettere il tuo piede in avanti. Allo stesso tempo, mette in evidenza la tua creatività e ti rende profondamente telepatico e consapevole dei pensieri e dei sentimenti più intimi degli altri. Un avvertimento importante: non abusare di questo superpotere e usarlo per manipolare gli altri. A un Toro piacerebbe includerti in un progetto creativo.

Amore / amicizia: la luna in Leone illumina la tua ottava casa di intimità e sessualità e ti invita a pianificare un divertente appuntamento notturno con la persona amata o con qualcuno che ha il potenziale per diventare la tua amata. Con un quadrato di Urano, le passioni aumentano e l'energia è un po 'irregolare, ma puoi incanalarla con successo in romanticismo e profonda connessione. Sii aperto e onesto e non trattenere nulla.

Carriera / Finanza: Cerere nella tua seconda casa di affari materiali è la parte della fortuna nella tua decima casa di carriera e di successo che apre le porte al riconoscimento per arrivare oggi. Puoi aiutare le cose rimanendo presente e portando il tuo A-game sul tavolo. Condividi le idee che hai avuto di recente con qualcuno che possa aiutarti a implementarle. Porta le persone sul campo e spingi avanti.

Crescita personale / spiritualità: evitare lo scontro non è crescita; gira e affronta ciò che ti sta inseguendo, così puoi finalmente farcela.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La Luna Leone è quadrata nel tuo pianeta dominante, Urano, creando il bisogno di eccitazione, stimolazione e cambiamento. Inoltre, tende a rendere le persone un po 'instabili, quindi evita di scattare agli altri e sii gentile se le persone intorno a te hanno un tracollo. Non sono così familiari o abili come te nel gestire l'energia elettrica che Urano porta. A un Sagittario piacerebbe mostrarti una notte in città che entrambi ricorderete per sempre.

Amore / Amicizia: la luna in Leone mette in evidenza la tua settima casa di associazione e piazza Urano. Ti chiede di liberarti dalla routine noiosa e di aggiungere un po 'di pepe alla tua vita romantica. Tienilo a mente e pianifica qualcosa di divertente per un appuntamento, qualcosa che non hai mai fatto prima. Che tu sia accoppiata o single, pensa fuori dagli schemi stasera.

Carriera / Finanza: il sole è congiunto a Nettuno, attivando la tua seconda casa di affari materiali e porta in superficie le energie della compassione e della generosità. Se non fai già una donazione per una causa a cui tieni, questo è un ottimo momento per mettere in pratica la pratica della decima. Anche una piccola quantità di denaro può cambiare la vita quando viene utilizzata in modo appropriato da un gruppo o un'organizzazione. Stai attento, però, a non spendere troppo; evitare il gioco d'azzardo o tutto ciò che sa di dipendenza finanziaria.

Crescita personale / spiritualità: smetti di muoverti. Stai seduto. Abbraccia il silenzio. La tua innata saggezza, quando viene data la possibilità, sorgerà automaticamente in superficie.

Crescita personale / spiritualità: un potente allineamento Plutone / Vesta supporta la guarigione di ferite profonde ed emotive. Possiedi la forza e la resilienza di cui hai bisogno per fare un forte sollevamento emotivo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 6 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Nettuno, è congiunto al sole e attiva la tua prima casa di autostima, fiducia in se stessi e come cammini nel mondo. Con questa congiunzione che attiva i tuoi pianeti natali in Pesci, sei ancora più sensibile e compassionevole di quello che sei normalmente, quindi potresti voler potenziare la tua protezione psichica, quindi non sei una spugna che succhia l'energia di tutti gli altri, lasciandoti svuotato e letargico . Un acquario può condividere con te alcune tecniche metafisiche che ti aiuteranno molto!

Amore / Amicizia: Nettuno è l'ultimo romantico, e congiuntamente il sole porta un'energia calda, bella, di supporto alle tue relazioni, romantiche e non. Nettuno sestile in Pallade ti rende telepatico in modo quasi spaventoso. Ricorda, anche quelli che ti vogliono bene non ti vogliono in testa senza permesso. Chiedi prima di immergerti e rivela cosa hai raccolto. Potrebbero anche non esserne consapevoli.

Carriera / Finanza: La luna in Leone attiva la tua sesta casa di lavoro ed è il trigono Chirone nella tua seconda casa di affari materiali, dandoti l'opportunità di curare qualsiasi convinzione negativa fondamentale che porti ancora con denaro, prosperità, lavoro e valori. Contempla queste cose perché una volta che ne sei consapevole, puoi guarirle e rilasciarle per sempre.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi sogni sono forti e ti stanno portando informazioni importanti in questo momento. Sarebbe opportuno che tu prestassi molta attenzione.