Oroscopo di oggi 7 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 7 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Il ritorno di Marte in Cancro e nel tuo regno domestico segnala un'attività aumentata sul fronte interno. Questa zona di riposo non è il posto più comodo per l'eroe d'azione Marte. Tuttavia, può essere utile per affrontare riparazioni e progetti fisicamente impegnativi. La tua motivazione sarà alta fino al 18 aprile. Questa energia ardente può mettere alla prova gli animi, accendendo conflitti con le persone care. Fai ciò che puoi per allentare la tensione. Trova modi per lavorare insieme invece di essere in disaccordo. Sarai difficile da sconfiggere quando presenterai un fronte unito. Con Mercurio e Marte in disaccordo, potresti non essere sicuro se sia saggio condividere le tue opinioni su una preoccupazione personale. Non aggiungere benzina sul fuoco.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Il ritorno di Marte in Cancro e nella tua casa della comunicazione può riaccendere conversazioni accese e conflitti con le persone nel tuo ambiente immediato. Fino al 18 aprile, non sarai timido nell'esprimere la tua opinione. È bene essere diretti e disposti a stroncare le questioni sul nascere. Tuttavia, dovrai stare attento che il tuo stile di conversazione conflittuale non causi danni. Alcune persone sono più sensibili di quanto pensi. Procedi con cautela con vicini, fratelli e amici locali. Con Mercurio e Marte mutevoli in disaccordo, dire troppo poco e dire troppo può essere ugualmente disastroso. Non devi prendere parte a ogni disaccordo a cui sei invitato. Sappi quando invocare il Quinto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il ritorno di Marte in Cancro e nella tua casa dei beni può ricaricare il tuo coraggio e la tua sicurezza nel gestire gli affari finanziari. Fino al 18 aprile, sarai in grado di raggiungere ciò che desideri. Qualcosa che non hai acquisito negli ultimi mesi potrebbe tornare sul tuo radar. Sarai aggressivo quando inseguirai potenziali opportunità. Sarai altrettanto audace quando spenderai e acquisterai i beni che desideri. Potresti avere più spese del solito, quindi fai attenzione a non spendere denaro che non hai ancora guadagnato. Con Mercurio in contrasto con Marte, potresti non essere sicuro di quanto dovresti essere aggressivo. Sarebbe poco saggio irritare una persona che ha una mano nei tuoi affari.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Il ritorno di Marte nel tuo segno riaccende il tuo coraggio e la tua determinazione. Può anche renderti invadente e polemico. Fino al 18 aprile, dovrai essere consapevole del tuo umore e di come la tua energia influisce sugli altri. Non tutto ciò che ti fa arrabbiare vale la pena di combattere. È un momento eccellente per dedicarti ad attività che richiedono energia, motivazione e audacia. Non ti mancherà il coraggio nei mesi a venire. Con Mercurio e Marte mutevoli in disaccordo, potresti non essere sicuro se sia il momento giusto per portare a termine un progetto. Assicurati di avere le informazioni di cui hai bisogno e di avere un piano in mente prima di procedere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Il ritorno di Marte in Cancro e la tua casa di isolamento agiranno a porte chiuse, rendendo difficile affermare i tuoi interessi. Fino al 18 aprile, puoi esercitare la tua influenza e fare le tue mosse migliori dietro le quinte. Alcuni sforzi non saranno riconosciuti e non sempre riceverai credito per ciò che realizzi. Tuttavia, non dovresti lasciare che questo ti impedisca di procedere con discrezione. Anche se ti piace essere in prima linea, potresti scoprire di poter fare di più quando c'è meno attenzione e controllo sui tuoi affari. Con Mercurio e Marte mutevoli in contrasto, potresti essere riluttante a fare qualcosa di rischioso. Fidati del tuo istinto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Il ritorno di Marte in Cancro e nella tua casa delle aspirazioni riaccenderà il tuo desiderio di raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Fino al 18 aprile, avrai la motivazione necessaria per promuovere i tuoi interessi. È un momento eccellente per imparare dai recenti passi falsi e pianificare la tua prossima mossa. Fai attenzione a non pestare i piedi mentre sali in cima. Arrivare dove vuoi andare richiederà supporto, in particolare da superiori e personaggi influenti. Non comportarti in un modo che provochi gli avversari o trasformi gli alleati in concorrenti. Con Mercurio e Marte volubili in disaccordo, dovrai stare attento a non apparire frettoloso o incerto. Mantieni la calma finché non ti senti sicuro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Il ritorno di Marte in Cancro e nella tua ottava casa può riaccendere la tua determinazione a ottenere ciò che vuoi in camera da letto e in sala riunioni. Fino al 18 aprile, sarai assertivo nel perseguire le cose che desideri. Un impulso insaziabile può renderti esigente e, in alcuni casi, potresti essere troppo insistente. Ti trovi in ​​un territorio delicato con sesso e denaro. I conflitti possono sorgere quando sei impaziente, competitivo o le cose non vanno come vuoi. Sii consapevole dei limiti e tratta gli altri con rispetto. Con Marte in contrasto con l'incostante Mercurio nel tuo segno, i tuoi desideri possono cambiare facilmente. Assicurati di sapere davvero cosa vuoi prima di andare fino in fondo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Il ritorno di Marte in Cancro e nella tua casa della partnership segnala che ti occuperai di questioni che riguardano relazioni sentimentali e commerciali. Fino al 18 aprile, sarai assertivo nelle interazioni individuali e, a volte, super competitivo. Di conseguenza, potrebbero sorgere dei conflitti. È meglio lavorare in armonia con gli altri anziché contro di loro. Sarai inarrestabile quando ti prendi cura degli interessi reciproci e ti unisci per raggiungere un obiettivo comune. Con Mercurio e Marte mutevoli in contrasto, può essere difficile comunicare le tue idee e i tuoi desideri agli altri. Non dare per scontato che le persone sappiano cosa vuoi. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non sei sicuro delle tue intenzioni. Prenditi un momento per capirlo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Le discussioni con le persone a te vicine potrebbero portare alla scoperta di nuovi concetti, forse da culture straniere. Vorrai saperne di più su di loro, Acquario, così come i tuoi amici. Potresti anche decidere di pianificare un viaggio in un posto dove potresti ampliare la tua conoscenza di questo nuovo interesse. Qualsiasi viaggio pianificato oggi dovrebbe andare liscio ed essere piuttosto gratificante. Non esitare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

