Oroscopo di oggi 9 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 9 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 9 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'oscurità della luna potrebbe trovarti immerso nei tuoi pensieri. Analizzerai i tuoi pensieri e le tue emozioni alla ricerca di una migliore comprensione di te stesso e degli altri. Potresti scoprire che tu e un Sagittario avete punti di vista opposti su una questione importante.

Amore/Amicizia: hai bisogno di una guida su certe cose, ma non puoi sempre andare dai tuoi genitori o da un familiare. Mentre la socievole Luna Gemelli si allinea con il saldo Saturno nella tua casa di amicizia, sarai attratto dagli individui della tua cerchia che sono più vecchi e più maturi. È perché hai fiducia che ti daranno consigli senza fronzoli che puoi prendere a cuore. Avrai un rispetto pazzesco per qualcuno che non accetta le tue scuse e ti chiede di essere responsabile.

Carriera/Finanza: la Luna Gemelli che incontra il Nodo Nord nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi è una chiamata a scendere al nocciolo. Basta già con il pensiero generale. È fondamentale tracciare i passaggi di un grande piano e determinare cosa deve accadere per portarti dal punto A al punto B. Le conversazioni con persone esperte intorno a te saranno utili.

Crescita personale/spiritualità: essere reattivi può sembrare parte della tua natura. Tuttavia, sei un essere umano, e questo significa che puoi sempre fare delle scelte su ciò che fai. Quando viene attivato, rispondi consapevolmente piuttosto che reagire alla cieca.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'oscurità della luna è un momento eccellente per chiudere i conti in sospeso su questioni che riguardano finanze e beni. Cancella i mazzi in modo che domani sarai pronto a ricominciare da capo. Rivolgiti a un Acquario influente per aiutarti a concludere le cose.

Amore/Amicizia: con l'espansivo Giove nella tua casa dell'amicizia che si allinea con l'eccentrico Urano nel tuo segno, vorrai espandere la tua cerchia sociale per includere persone che ti incoraggiano ad essere il tuo sé più autentico. Gli amici che hai già sono fantastici. Tuttavia, a volte preferiscono che tu rimanga lo stesso vecchio prevedibile toro con cui si sentono a proprio agio piuttosto che sostenere la tua crescita. Puoi coltivare legami consolidati e allo stesso tempo essere aperto a fare nuove amicizie.

Carriera/Finanza: sarai ispirato a pensare al denaro in un modo nuovo mentre la luna incontra il Nodo Nord nel commerciante Gemini e la tua casa dei guadagni. Potresti voler indagare su una potenziale opportunità o entrare in contatto con una persona piena di risorse che può consigliarti su un problema finanziario. Con Saturno autorevole nel mix, potresti avere accesso a una persona che possiede conoscenze esperte. È intelligente ascoltare la voce dell'esperienza.

Crescita personale/spiritualità: ammettiamolo, toro. Ti piace avere il controllo. Quindi, a volte vivi nella paura di pericoli sconosciuti che potrebbero coglierti di sorpresa. Afferma di essere in grado di gestire qualsiasi cosa ti capiti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sei più emotivo del solito con l'oscurità della luna nel tuo segno. Fai il possibile per portare a termine una questione personale importante. Domani, puoi pensare a come andare avanti, specialmente con una questione che coinvolge un Sagittario.

Amore/Amicizia: puoi diventare così affascinato dalle altre persone (come il tuo interesse amoroso) e dalle loro storie da lasciarle al centro della scena. Ciò significa che non esprimi sempre i tuoi pensieri e interessi e dai loro l'opportunità di conoscere chi sei veramente. Con la luna che incontra il Nodo Nord nel tuo segno, potresti essere ispirato ad aprirti ed esprimerti più liberamente. Fidati di avere una storia affascinante che il tuo ascoltatore sarà ansioso di ascoltare.

Carriera/Finanza: un'opportunità insolita potrebbe emergere dall'ombra mentre il buon auspicio Giove nel tuo settore professionale si allinea con l'inventivo Urano nel tuo regno dietro le quinte. Questa non è la tua tariffa standard. Solo la mente più brillante riconoscerà le possibilità innovative che vi si trovano. Fai i compiti e dai a un'idea non convenzionale il tempo di germogliare. Potrebbe rivelarsi qualcosa che è un vero punto di svolta per la tua carriera.

Crescita personale/spiritualità: ci sono giochi a cui non sarai disposto a giocare, incluso essere la persona che un certo individuo vuole che tu sia. Può sembrare più importante che mai che tu rimanga fedele a te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: l'oscurità della luna potrebbe richiedere che tu abbia tempo per te stesso per elaborare i tuoi pensieri e le tue emozioni. Se la tua energia è in ritardo, fai della cura di te una priorità e prenditi del tempo per riposare. Ciò potrebbe significare lasciare un Sagittario a occuparsi dei propri affari.

Amore/Amicizia: è bello quando qualcuno ti fa scoprire nuove idee che ti ispirano ad ampliare la tua prospettiva. Sarai attratto da individui saggi e mondani che pensano fuori dagli schemi mentre l'espansivo Giove si allinea con l'eccentrico Urano nella tua casa dell'amicizia. Potresti essere particolarmente affascinato da una persona che proviene da un paese straniero, da una cultura o da un background diverso dal tuo. Sarai illuminato dal loro punto di vista unico.

Carriera/Finanza: Anche se hai recitato sul posto di lavoro, tesoro, è un ruolo di cui potresti segretamente pentirti poiché il mutevole Gemelli si oppone alla devota Giunone nella tua casa di lavoro. Invece di essere a disposizione per soddisfare le esigenze di tutti, sarai più in vena di nasconderti e concentrarti sui tuoi compiti in privato. Con i nodi lunari nel mix, trarrai beneficio dall'essere introspettivo e dal pianificare tranquillamente le tue prossime mosse.

Crescita personale/spiritualità: sei all'inizio di un nuovo viaggio spirituale. Probabilmente ci sono un certo numero di percorsi e pratiche che vorresti esplorare. Qualcosa di non convenzionale potrebbe attirare la tua attenzione e richiedere ulteriori esplorazioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: il buio della luna lo rende un momento opportuno per valutare i progressi che hai fatto verso il raggiungimento di un piano a lungo termine. Determina cosa lasciare andare e cosa dovrebbe essere portato avanti. Il feedback di un Gemelli esperto può essere utile.

Amore/Amicizia: ti divertirai a conoscere nuove persone mentre la socievole Luna Gemelli si allinea con il Nodo Nord nella tua casa dell'amicizia. Sarà intrigante ascoltare le loro storie e scoprire di cosa parlano. Tutto ciò che ti porta fuori di testa e ti aiuta a vedere le cose da una prospettiva diversa sarà utile. Assicurati di scambiare le informazioni di contatto con una persona che vuoi conoscere meglio.

Carriera/Finanza: Giove in abbondanza nella tua casa di risorse condivise segnala che hai molto più supporto a tua disposizione del solito. L'aspetto di Giove all'innovativo Urano nella tua zona di carriera segnala che il supporto di cui hai bisogno per un'idea non convenzionale è a portata di mano. Una persona che crede in te ed è coinvolta nel tuo successo potrebbe essere incredibilmente generosa. Allo stesso modo, qualcuno vicino a te potrebbe fornire il supporto emotivo di cui hai bisogno per uscire dagli schemi e fare qualcosa di audace.

Crescita personale/spiritualità: i tuoi hobby, sport e attività ricreative preferiti diventano un po' noiosi quando li fai più e più volte. Rendi la tua missione entrare in contatto con qualcuno che può accenderti verso nuovi interessi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: Il buio della luna ti invita a chiudere i conti in sospeso con un'importante questione professionale. Ciò potrebbe comportare il lasciar andare qualcosa che non ha funzionato e prepararsi a ricominciare da capo. La guida di un Gemelli pieno di risorse può essere utile.

Amore/Amicizia: sarai ispirato a guardare le relazioni da una prospettiva più illuminata poiché il buon auspicio Giove nella tua zona di partnership si allinea con Urano non convenzionale. Essere flessibili e mantenere una mente aperta su come collaborare può creare un'esperienza di relazione più soddisfacente. Chi dice che devi fare le cose secondo le regole? Un accordo insolito con il tuo partner o stare con una persona che pensa fuori dagli schemi potrebbe essere la chiave della tua felicità.

Carriera/Finanza: La Luna Gemelli che si fonde con il Nodo Nord nel tuo settore professionale lo rende un momento opportuno per raggiungere e stabilire nuovi contatti critici. Fai un po' di networking e mettiti in contatto con persone influenti che devi conoscere. Le persone che incontrerai potrebbero rivelarsi preziosi alleati in futuro. Se vuoi che il mondo sappia chi sei e cosa puoi fare, devi metterti in gioco.

Crescita personale/spiritualità: cerca qualcuno che condivida le tue convinzioni o veda il mondo come te. Connettersi con una persona sulla tua lunghezza d'onda significa che non dovrai spiegare te stesso o le tue idee insolite.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sotto l'oscurità della luna, puoi riflettere sullo scopo della tua vita. Non c'è una risposta definitiva. In fasi diverse, attività e obiettivi diversi daranno un senso alla tua vita. Lascia andare una vecchia missione. La luna nuova di domani potrebbe portare una nuova ricerca.

Amore/Amicizia: poiché la mutevole Luna Gemelli si oppone al devoto Giove nei regni che governano il pensiero e la comunicazione, tu e il tuo interesse amoroso potreste avere idee molto diverse sulle relazioni. Ottenere il tuo punto di vista può essere impossibile quando ogni parte è sposata con le proprie idee. Se sei single, potresti scoprire che la tua prospettiva sulle relazioni differisce dalle idee della maggior parte delle persone. In entrambi i casi, dovrai trovare il punto debole in cui puoi raggiungere un accordo.

Carriera/Finanza: sei pronto per espanderti e aggiungere nuove abilità al tuo set di competenze. Poiché l'espansivo Giove nella tua zona di lavoro si allinea con il futuristico Urano, potresti essere interessato ad espandere le tue capacità tecniche o sviluppare talenti fuori dagli schemi. In questi giorni, è vantaggioso essere in prima linea nella tua professione. Più sei esperto, più opportunità sarai pronto a sfruttare. Stai alla ricerca di un modo per espanderti.

Crescita personale/spiritualità: indipendentemente da ciò che stai imparando, sarai uno studente disciplinato poiché l'intelligente Luna Gemelli si allinea con il saldo Saturno. Che si tratti di accademici, hobby o attività ricreative, vorrai essere un'autorità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: il buio della luna può essere un momento super emozionante. Non sei instabile. Sei solo pensieroso. Avrai la forza d'animo necessaria per lasciar andare qualcosa che ha superato la data di scadenza. Potrebbe comportare il cambiamento del modo in cui ti relazioni a un Gemelli.

Amore/Amicizia: con l'espansivo Giove e l'eccentrico Urano che si allineano nei tuoi settori di appuntamenti e relazioni, non puoi fare a meno di essere attratto da una persona che ha una nuova visione del romanticismo. Sarai eccitato da persone stravaganti che ti introdurranno ad attività divertenti e idee non convenzionali. Forse ti connetterai tramite un'app di appuntamenti? Se accoppiati, sii aperto a relazionarti con il tuo partner in un modo nuovo. Essere più flessibili e di mentalità aperta può dare nuova vita a una relazione che è caduta in un solco.

Carriera/Finanza: frenare la tua rabbia sarà essenziale per portare a termine un lavoro poiché Saturno disciplinato si allinea con Eris scontenta nella tua casa di lavoro. Non mancano le cose che possono ispirarti a sbraitare e delirare. Chi ha bisogno di quel tipo di negatività? Scoprirai che le cose procedono più agevolmente quando cambi il tuo canale mentale e alimenti la tua energia e attenzione per le cose che ti vanno per il verso giusto.

Crescita personale/spiritualità: sarà utile esplorare nuovi hobby e interessi. Ci sono molte attività divertenti per entusiasmarsi. Scegline uno e guarda dove ti porta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: il buio della luna segnala un momento per fare un cambiamento nelle tue relazioni più strette. Lasciar andare una lamentela irrisolta può essere tremendamente catartico. Tu e un Gemelli non dovete vedervi negli occhi per avere una relazione significativa.

Amore/Amicizia: quando la luna incontra il Nodo Nord nei socievoli Gemelli e la tua casa di interazione uno contro uno, trarrai beneficio dall'interessarti maggiormente agli altri. Che tu sia con il tuo interesse amoroso, un amico o un collega, è intelligente ascoltare le loro storie e scoprire cosa è importante per loro. Essere più attenti farà molto per costruire fiducia e coltivare una connessione più forte. Rimarrai affascinato da ciò che scoprirai.

Carriera/Finanza: Giove più grande della vita nel tuo regno domestico suggerisce che hai grandi sogni e piani fuori misura per la tua casa e la vita familiare. Un cenno dell'inventivo Urano nella tua casa di lavoro dice che sei disposto ad accettare lavori non convenzionali e accordi di lavoro insoliti per finanziare ciò che vuoi fare. Sei sempre più produttivo, più flessibile e più suscettibile di nuove idee quando c'è un obiettivo specifico che stai mirando a raggiungere. Qual è il tuo grande sogno?

Crescita personale/spiritualità: fare tutto su di te è un no-no. Scoprirai che sei l'unico a credere che il mondo giri intorno a te. Crescerai a passi da gigante quando metti gli altri al primo posto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: alla vigilia della luna nuova, sarai motivato a risolvere le questioni in sospeso e mettere le cose in ordine. Questo può significare recuperare il ritardo nell'esercizio o completare le faccende e gli incarichi di lavoro. Se hai bisogno di assistenza, un Gemelli esperto può aiutarti.

Amore/Amicizia: con un giocoso allineamento Giove/Urano che influisce sulla tua vita amorosa, sarai ispirato a pensare fuori dagli schemi. Potresti essere attratto da una persona molto diversa dal tuo solito tipo. Apprezzerai che le loro idee sono inaspettate e ti sfideranno ad espandere il tuo punto di vista. Se accoppiato, una data improvvisata potrebbe essere super eccitante. La tua spontaneità e il senso del divertimento possono eccitare il tuo partner e riaccendere le emozioni che hai provato quando ti sei innamorato per la prima volta.

Carriera/Finanza: la versatile Luna Gemelli che incontra il Nodo Nord nella tua casa di lavoro segnala che è ora di mostrare i tuoi talenti e migliorare le tue abilità. Imparare cose nuove e rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi nel tuo campo non è solo utile ma necessario. Non vuoi essere superato dai giovani che arrivano sulla scena. Aumentare di livello le tue abilità è sempre una buona cosa.

Crescita personale/spiritualità: getta al vento la cautela, perché non lo fai? Non è in linea con il tuo carattere, ma è proprio per questo che è una buona idea lasciar perdere. Dimenticherà prontamente qualcuno delle sue idee limitanti su di te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: l'oscurità della luna può renderti super introspettivo sulla tua vita amorosa. Determina dove devono essere apportate le modifiche. Ripulire i mazzi di persone (come un Sagittario esigente) e situazioni che non funzionano più fa spazio a qualcosa di nuovo.

Amore/Amicizia: premi pausa per passare un'altra serata con i tuoi amici. La Luna Gemelli che si allinea con il Nodo Nord nel regno che governa gli appuntamenti segnala che trarrai beneficio dal prestare attenzione alla tua vita amorosa. Se accoppiato, un incontro significativo con il tuo partner durante una cena o un drink può essere un'esperienza piacevole. Se sei single, avvia la tua app di appuntamenti preferita, aggiorna rapidamente il tuo profilo e inizia a scorrere.

Carriera/Finanza: che tu sia effettivamente ricco o semplicemente più fiducioso riguardo alla tua situazione finanziaria, potresti essere ispirato a investire in una casa insolita o in un piano familiare. Il buon auspicio di Giove nella tua zona monetaria, allineato con Urano non convenzionale, segnala che sei aperto a tutti i tipi di piani creativi e schemi insoliti. Sei un vecchio professionista quando si tratta di pensare fuori dagli schemi e di fare le cose in modo innovativo. Quindi, troverai senza dubbio un modo per realizzare i tuoi piani.

Crescita personale/spiritualità: Avrai la pazienza e la disciplina per ottenere qualunque cosa tu abbia in mente mentre la Luna Gemelli si aggrappa al saldo Saturno nel tuo segno. È un momento eccellente per svolgere un'attività che normalmente eviteresti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 9 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il buio della luna ti farà riflettere sulla tua vita domestica. Determina cosa funziona e cosa no e preparati ad apportare alcune modifiche. Una conversazione con un esperto Gemelli nella tua cerchia può aiutarti a vedere le cose da una prospettiva più illuminata.

Amore/Amicizia: la versatile Luna Gemelli che si fonde con il Nodo Nord nel tuo regno domestico segnala che sarà vantaggioso interessarsi maggiormente alla tua casa e alla vita familiare. Non dormire su conversazioni significative. Una piacevole cena con i parenti vicini o con quelli che vivono sotto il tuo tetto può essere deliziosa. Fai alcune chiamate e raggiungi i tuoi cari lontani. Ascoltarti potrebbe essere la spinta di cui hanno bisogno.

Carriera/Finanza: la tua brillantezza non può essere eguagliata poiché il buon auspicio Giove nel tuo segno si allinea con l'inventivo Urano nel regno che governa il pensiero e la comunicazione. Le idee creative che ti vengono in mente sono destinate a generare entusiasmo. È un momento propizio per progetti che coinvolgono comunicazione, istruzione, editoria e tecnologia. Anche se il tuo lavoro è piuttosto banale, troverai un modo per innovare e portarlo al livello successivo. Non tutti lo capiranno. Continua finché non abbracceranno il metodo dietro la tua follia.

Crescita personale/spiritualità: il tuo atteggiamento allegro eleverà l'atmosfera ovunque tu vada. In questi giorni, tutti possono usare un piccolo incoraggiamento. Non essere timido nel fare complimenti e condividere una parola gentile.