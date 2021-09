Oroscopo di oggi 9 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 9 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 9 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non puoi vivere con le persone e non puoi vivere senza di loro. Tuttavia, mentre la luna attraversa la tua casa di interazione uno contro uno, dovrai trovare un modo per andare d'accordo. Bilancia, Capricorno e Ariete potrebbero avere le mutande in una svolta.

Amore/Amicizia: la distruttività può raggiungere nuove profondità quando la Luna in Bilancia innesca un quadrato a T con Vesta, Plutone ed Eris. L'ossessione e il desiderio di mantenere il controllo possono tirare fuori il peggio di te, portando a comportamenti di cui probabilmente ti pentirai. Potrebbe sembrare giustificato se sei stato maltrattato dal tuo partner. Tuttavia, non fornirà la soddisfazione che cerchi e peggiorerà solo le cose. Oggi, dovresti evitare le persone volatili e le situazioni potenzialmente pericolose.

Carriera/Finanza: l'allineamento planetario spigoloso di oggi può anche avere un impatto sulla tua vita lavorativa. I livelli superiori e i tipi influenti possono essere più difficili da affrontare del solito. Se hai una lamentela su qualcosa, è meglio tenerlo per te. In questa atmosfera instabile, trasmettere un reclamo potrebbe avere conseguenze indesiderate. Non sai mai cosa potrebbe far arrabbiare qualcuno. Volare sotto il radar sarà il modo migliore per superare la giornata.

Crescita personale/spiritualità: il guerriero che è in te non può fare a meno di reagire quando viene sfidato. Spero che tu sia abbastanza saggio da sapere che non devi presentarti ad ogni combattimento. Oggi, più di tutti gli altri, è fondamentale scegliere con cura le proprie battaglie.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: oggi capirai la connessione tra lavoro e benessere. Se ti mancano riposo, nutrizione e cure adeguate, potresti crollare e bruciarti prima che la giornata sia finita. Non lasciare che una Bilancia o un Capricorno ti spingano a fare più di quanto tu possa gestire.

Amore/Amicizia: quando Cerere, altruista nella tua casa di beni, si scontra con Eris scontenta, potresti risentirti di dover offrire supporto materiale a una persona cara. Può essere difficile possedere questi sentimenti. Dopotutto, non sei una persona egoista. Sarebbe bello avere un piccolo extra da spendere per te stesso. Non sentirti in colpa per la pazzia. Ti meriti di goderti i frutti del tuo lavoro.

Carriera/Finanza: il potenziale di esaurimento è immenso poiché la Luna in Bilancia nella tua zona di lavoro innesca un quadrato a T con Vesta, Plutone ed Eris. Che tu voglia rimediare a un torto o dimostrare di possedere una conoscenza superiore, sei obbligato a mettere alla prova i limiti e a spingere con le tue attività più di quanto dovresti. L'unico vantaggio per l'ossessione è che ti stressi e potenzialmente crei problemi con i tuoi colleghi. È fondamentale ascoltare gli altri e sapere quando rilassarsi.

Crescita personale/spiritualità: stasera, quando la luna si avvicina al tuo sovrano, Venere, vorrai coccolarti. Un bagno rilassante, uno spuntino a tarda notte o un bicchiere di vino saranno una grande ricompensa per aver superato una giornata difficile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la suddivisione in zone con un hobby o un videogioco potrebbe essere la cura per ciò che ti affligge mentre la Luna Bilancia attraversa la tua giocosa quinta casa. Avrai sicuramente bisogno di una pausa dall'intensità di oggi. Trova un Acquario allegro con cui rilassarti.

Amore/Amicizia: le relazioni con il tuo partner, un amico o un bambino possono essere molto tese poiché la Luna in Bilancia innesca un quadrato a T con Vesta, Plutone ed Eris. Non c'è modo di cambiare il modo in cui le persone si sentono né di controllare ciò che dicono o fanno. L'ossessione per quello che sta succedendo crea solo cattive vibrazioni e gonfia le cose a dismisura. Non importa cosa ti preoccupa, è saggio lasciar perdere per ora. Lascia che una situazione infuocata si attenui prima di tentare di risolverla.

Carriera/Finanza: il tagliente allineamento planetario di oggi può avere un impatto negativo sulle preoccupazioni finanziarie. In particolare, questioni relative a prestiti, debiti, eredità e fondi condivisi con un partner (romantico o professionale). Questo non è il momento di correre rischi folli né di cercare di controllare gli affari finanziari di qualcuno. Il conflitto è destinato a sorgere quando esci dalla tua corsia. Usa i tuoi soldi per le spese e non attingere a risorse condivise a meno che non sia assolutamente necessario.

Crescita personale/spiritualità: potresti risentirti di dover badare a un amico se ciò compromette la tua cura di te stesso. Quando allevare Cerere nel tuo segno si scontra con Eris nella tua zona di amicizia, potresti sentirti spinto al limite. Mettiti al primo posto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 9 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: nascondersi in casa può sembrare l'antidoto alle tue preoccupazioni mentre la luna attraversa il tuo regno domestico. Tuttavia, se questioni importanti non sono state affrontate, non sarà un gran santuario. Le interazioni con Ariete, Bilancia e Capricorno possono essere tese.

Amore/Amicizia: Troppa concentrazione su una relazione può creare difficoltà a casa e al lavoro poiché la Luna in Bilancia innesca un quadrato a T con Vesta, Plutone ed Eris. Che tu sia attualmente accoppiato, legato a un ex o ossessionato dalla ricerca di un partner, può diventare una forza distruttiva quando ti fa trascurare altre aree della tua vita. Potresti pensare che assicurarlo sarà una grazia salvifica, ma se non ti occupi di altre aree della tua vita, non farà altro che esacerbare i tuoi problemi.

Carriera/Finanza: potresti essere incline a evitare un superiore scontento poiché Cerere nella tua casa di esilio si scontra con Eris nel tuo settore professionale. Volare sotto il radar potrebbe essere un atto necessario di cura di sé. Se ci sono problemi sul posto di lavoro, non puoi evitarli per sempre. Tuttavia, oggi è nel tuo interesse stare alla larga da individui volubili e situazioni stressanti.

Crescita personale/spiritualità: se la tua giornata sembra super impegnativa, tieni duro. L'atmosfera cambierà notevolmente quando la Luna in Bilancia e Venere si fonderanno stanotte. Entrare in contatto con una persona cara può fornire un immenso comfort.