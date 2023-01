Oroscopo di oggi 10 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 10 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 10 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti avere dei dubbi su una persona cara mentre Venere nel tuo settore sociale si scontra con il losco Nettuno. Tuttavia, qualsiasi riserva che hai sarà messa nel dimenticatoio dopo che Venere si sarà allineata con il tuo sovrano, Marte, nella tua casa di comunicazione. Una conversazione con la persona in questione può essere immensamente rassicurante e può mettere a tacere i conflitti del passato. Conoscere qualcuno di nuovo può essere molto eccitante. Potresti incontrare persone interessanti quando sei in giro con i tuoi amici. Mentre la luna è nel giocoso Leone, il tuo senso dell'umorismo ti farà risaltare, attirando persone divertenti nella tua orbita.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'immagine non è tutto, ma è la prima cosa che le persone notano di te quando entri nella stanza. Fai attenzione a non dare agli altri un'impressione sbagliata mentre il tuo sovrano, Venere, nella tua casa di status si scontra con i nodi della luna. Presta attenzione al tuo aspetto, specialmente quando incontri i superiori o altre persone influenti. Lo stesso vale per le riunioni di chat video. Vestiti per il ruolo che vuoi ricoprire nella tua comunità e professione, non quello che svolgi nei tempi di inattività. Cerca di dare il meglio di te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una storia d'amore a distanza o un tentativo di corteggiare qualcuno di nuovo può essere una ricerca entusiasmante. Tuttavia, i tuoi sforzi potrebbero non riuscire a produrre i risultati che desideri mentre Venere nella tua casa dell'avventura quadra i nodi della luna. A volte, il divario tra te e la persona che ti interessa non può essere colmato, soprattutto se non è disposta a incontrarti a metà strada. Fai attenzione a non giudicare male le intenzioni di nessuno o a non leggere troppo in una situazione. Invece di fare supposizioni, chiedi all'altra persona come si sente. In questo modo puoi evitare un malinteso e, in alcuni casi, farti risparmiare tempo e angoscia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 10 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Tu e il tuo interesse amoroso potreste fraintendere i reciproci desideri mentre Venere nella vostra casa dell'intimità quadra i nodi della luna. Di conseguenza, un incontro sessuale potrebbe farti sentire frustrato e insoddisfatto. Inoltre, i messaggi contrastanti possono rendere difficile trascorrere del tempo di qualità insieme. Non dare per scontato che il tuo partner sappia cosa vuoi, dentro o fuori dalla camera da letto. Allo stesso modo, assicurati di capire cosa funziona per loro e cosa no. Può essere un sollievo parlare delle cose e chiarire la tua situazione. Se stai per conoscere qualcuno di nuovo, non lasciare che l'attrazione sessuale o l'emozione travolgente offuschino il tuo giudizio. Anche la compatibilità fuori dalla camera da letto è importante.