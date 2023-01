Oroscopo di oggi 11 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 11 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 11 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Dirai e farai quello che vuoi quando Eris combattente si dirigerà nel tuo segno. Potresti trasmettere un problema personale sui social media o raccontare una storia di guai a chiunque ascolti. Quando l'espressivo Mercurio nel tuo settore pubblico si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo segno, vorrai che il mondo sappia che sei stato trattato male. Attento, montone. A meno che tu non voglia essere visto come una vittima, mostrare le tue ferite è una cattiva idea. Perché non impressionare tutti con quanto puoi essere sicuro di te, forte e pieno di risorse? Qualunque cosa accada, puoi riprenderti dalle avversità. Scuotilo e continua.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non sei l'unica persona che lotta con l'insicurezza, specialmente durante questi periodi che inducono ansia. Tuttavia, potresti sentirti solo mentre Mercurio mentale e Chirone ferito si scontrano. Aprirsi a qualcuno di cui ti fidi, come il tuo partner o il tuo migliore amico, può portare a rivelare che anche loro sono stati dove sei. Aiuta sapere che non sei solo e che non sei giudicato per i tuoi problemi. Questo può aumentare la tua fiducia poiché la Luna Vergine nella tua zona di autoespressione innesca un grande trigono terrestre con il Nodo Nord e Mercurio. Continua così e sentirai un sollevamento di peso dalle tue spalle quando la luna contatterà Urano nel tuo segno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre il chiacchierone Mercurio nella tua casa dei segreti si scontra con Chirone ferito nella tua zona comunitaria, i sentimenti possono essere feriti quando qualcuno divulga informazioni riservate. Pensaci due volte prima di pubblicare sui social media o diffondere notizie sensibili, soprattutto se non è tuo da condividere. Se un amico tradisce la tua fiducia, non rimproverarti per esserti aperto. Prendilo semplicemente come promemoria per scegliere con cura i tuoi confidenti. Una conversazione con una persona amata fidata può aiutarti a riparare qualsiasi danno mentre la coscienziosa Luna della Vergine innesca un grande trigono con Mercurio e il Nodo Nord. Condividere le tue speranze e paure con la persona giusta può essere catartico e può riformulare la narrazione attorno a una situazione preoccupante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 11 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Una conversazione dura può innescare vulnerabilità poiché l'espressivo Mercurio nella tua zona di partnership quadra Chirone. Potresti temere che condividere le tue paure e ansie ti faccia sembrare bisognoso o debole. Tuttavia, questo dimostra solo che sei umano e che ti va bene essere reale. A volte ti senti nervoso o esposto quando parli con il cuore. È solo umano, ma devi essere aperto e onesto se vuoi coltivare l'intimità emotiva. La sensibile Luna Vergine nel tuo settore della comunicazione innesca un grande trigono con Mercurio e il Nodo Nord, suggerendo che ti esprimerai magnificamente. Se ti senti sopraffatto, puoi sempre ritirarti nel tuo guscio una volta che l'azione è compiuta.