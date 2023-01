Oroscopo di oggi 12 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 12 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 12 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Esprimere le tue idee e comunicare con gli altri diventerà più facile nelle prossime settimane una volta che il tuo sovrano, Marte, sarà diretto. Continuerai a essere un po' chiassoso e polemico ancora per qualche mese. Tuttavia, avrai una maggiore consapevolezza dell'impatto delle tue parole sulle persone intorno a te, rendendoti più consapevole di ciò che dici. In quanto tale, è più probabile che qualsiasi insulto sottile sia intenzionale che accidentale. Sarai un maestro nel vendere idee e convincere le persone a supportare la squadra Ariete. Una vittoria è praticamente garantita se ascolti il ​​feedback e lo usi per perfezionare i tuoi piani.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le questioni materiali sono state caotiche mentre Marte era retrogrado nella tua zona di risorse. Con il pianeta che staziona direttamente, puoi aspettarti di entrare in meno conflitti su denaro e proprietà, ma non sarai completamente al sicuro fino alla fine di marzo. Tuttavia, i piani precedentemente bloccati inizieranno finalmente ad andare avanti e dovresti trovare più facile uscire da qualsiasi solco in cui atterri. Tuttavia, dovrai gestire le tue finanze con cura finché Marte rimarrà in Gemelli. . Cerca di essere tanto appassionato di fare soldi quanto di spenderli. Un allineamento Venere-Chirone di supporto ti invita ad abbracciare le tue imperfezioni. Non devi essere impeccabile per avere la possibilità di farti vedere al mondo brillare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Presto inizierai a perseguire di nuovo i tuoi interessi grazie a Marte che staziona direttamente nel tuo segno. Rilascia la frustrazione repressa e la rabbia che hai provato negli ultimi mesi e preparati a portare avanti le cose. I prossimi due mesi potrebbero avere un impatto incredibile. Ciò che fai ora getterà le basi per ciò che potrai realizzare nei prossimi due anni. Pertanto, è saggio pianificare le tue mosse con un occhio al futuro. Imparare la differenza tra essere assertivi ed essere aggressivi è la chiave del tuo successo. Venere affabile si sincronizza con Chirone ferito, che può aiutarti a sanare una frattura con un amico. Puoi lasciare che il passato sia passato?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Tutta la frustrazione repressa, la rabbia e il risentimento che hai provato negli ultimi mesi svaniranno presto. Con Marte che staziona direttamente nel tuo regno dietro le quinte, riguadagnerai lentamente il potere, uscirai dall'ombra e inizierai a ricevere il riconoscimento che meriti. Questo è qualcosa di cui essere entusiasti! Tuttavia, le cose potrebbero richiedere un po' di tempo per iniziare. La maggior parte dell'azione avviene dopo che Marte è entrato nel tuo segno alla fine di marzo. Nel frattempo, farai del tuo meglio dietro le quinte. Mantieni un profilo basso mentre recuperi le energie e pianifichi le tue prossime mosse. Sapere che qualcuno ti copre le spalle può essere immensamente incoraggiante quando Venere contatta l'insicuro Chirone. Non devi essere perfetto per ottenere il sostegno di altre persone.