Oroscopo di oggi 13 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 13 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 GENNAIO 2023

Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono fornire uno sguardo affascinante su dove è diretta la tua vita mentre il Sole Capricorno si sincronizza con il mistico Nettuno. Lascia che la tua mitologia personale ti guidi verso la tua prossima mossa. Puoi usare le tue abilità extrasensoriali per ottenere intuizioni anche se non hai una premonizione. Scendere a frequenze più alte attraverso la pratica spirituale o metafisica può fornire una finestra sul futuro. Un armonioso allineamento Mercurio-Nodo Nord può indurre una discussione finanziaria informativa. Fai il possibile per acquisire le informazioni di cui hai bisogno. Potrebbe anche essere utile una conversazione con una persona esperta di soldi. Tieni le orecchie aperte per una punta calda.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 GENNAIO 2023

Tu e un amico sarete sulla stessa lunghezza d'onda del sole nel Capricorno con i piedi per terra che si sincronizza con l'empatico Nettuno nella zona della vostra comunità. Condividere un percorso di crescita personale può permettere di creare un sistema di sostegno reciproco. Se hai voglia di incontrare nuove persone, fatti coinvolgere da un gruppo che condivide i tuoi interessi. Ispiritati a tipi artistici e spirituali. Quando Mercurio contatta il Nodo Nord nel tuo segno, avrai pieno accesso ai tuoi doni. Con un piccolo sforzo, puoi essere un abile comunicatore, networker e stratega. L'avvertenza è che dovrai fidarti delle tue conoscenze e credere in te stesso. Sottomettersi sempre all'autorità degli altri non funzionerà qui. Appoggiati ai tuoi punti di forza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 GENNAIO 2023

C'è qualcosa di magico in te che attira l'attenzione e rende tutti desiderosi di vedere cosa sai fare. Un allineamento di supporto tra il Sole Capricorno attento allo stato e il mistico Nettuno può metterti sotto i riflettori e darti un bagliore affascinante. Anche se la tua vita sembra piuttosto nella media, darai un tocco creativo a qualunque cosa tu faccia. Per ora puoi gestire le questioni finanziarie come al solito, anche se quando il tuo sovrano, Mercurio, nella tua zona di risorse condivise si allinea con il Nodo Nord, potrebbe essere saggio approfondire eventuali problemi finanziari. Dare uno sguardo approfondito potrebbe aiutarti a trovare opzioni che in genere potrebbero passare inosservate.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 13 GENNAIO 2023

Quanto conosci un amico o un partner? L'allineamento Mercurio-Nodo Nord di oggi rende questo un momento opportuno per conoscerli meglio. Non c'è niente come dare a qualcuno la tua totale attenzione. Una conversazione approfondita potrebbe rispondere a domande che non sapevi di avere. Anche fare il possibile per entrare in contatto con nuove persone sarà vantaggioso. Potresti incontrare un potenziale interesse amoroso o un nuovo migliore amico. Il Sole Capricorno si sincronizza con Nettuno empatico, incoraggiandoti a guardare oltre la superficie per scoprire di cosa tratta qualcun altro. Potresti scoprire di condividere credenze spirituali o vivere secondo un credo simile.