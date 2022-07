Oroscopo di oggi 15 luglio 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 15 luglio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 luglio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua attenzione è sul futuro mentre la luna è in Acquario e la tua casa di piani a lungo termine. Un quadrato dai nodi della luna potrebbe suggerire preoccupazioni su come finanzierai i tuoi schemi. Fai un tête-à-tête con un Leo scaltro prima di correre un rischio.

Amore/Amicizia: Con Venere in Gemelli e il tuo settore delle comunicazioni in contrasto con il comando di Plutone, esprimi i tuoi desideri. In alternativa, potresti non fare abbastanza rumore per essere preso sul serio. Sotto questa influenza disordinata, potresti trovare difficile trovare il modo migliore per far conoscere i tuoi sentimenti. Non vuoi che le persone pensino che sei aggressivo o che ti sforzi troppo, ma non vuoi nemmeno essere visto come un violento. Trova una via di mezzo.

Carriera/Finanza: è intelligente avere persone importanti dalla tua parte. Tuttavia, è una cattiva idea vantarsi delle tue connessioni influenti. Coltivare la fiducia con questi individui richiede discrezione. Tuttavia, se ti trovi in ​​una situazione in cui menzionare una certa cifra potrebbe tirarti fuori da un ingorgo o darti un vantaggio, perdere il nome potrebbe essere vantaggioso. Dovrai solo essere scaltro e farlo nel modo giusto.

Crescita personale/Spiritualità: una conversazione confidenziale con una persona cara può aiutarti a disfare i tuoi sentimenti su una relazione come Mercurio e Giunone impegnata si allineano. Stai alla larga dalle persone con storie di partnership travagliate. I consigli di una persona felicemente accoppiata dovrebbero essere affidabili.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'attenzione che ottieni potrebbe non essere l'attenzione che desideri mentre la luna attraversa il tuo settore pubblico. Pensa all'impressione che vuoi fare. A volte è intelligente evitare i riflettori, soprattutto quando non sei dell'umore giusto per giocare secondo le regole.

Amore/Amicizia: quando c'è qualcosa che non va in una relazione, puoi fidarti di qualcuno della tua squadra che te lo dica direttamente. Avrai voglia di disfare ciò che hai nel cuore mentre Mercurio espressivo si allinea con Giunone nella tua casa dell'amicizia. Una nuova prospettiva può aiutarti a riformulare la narrativa sulla partnership e ti consente di essere più aperto con il tuo interesse amoroso. Non puoi sempre avere paura di parlare con il tuo cuore.

Carriera/Finanza: ci vogliono soldi per finanziare un grande piano, ma quanto puoi permetterti di spendere? Potrebbe essere qualcosa con cui combatti mentre il tuo sovrano, Venere, nella tua zona delle risorse si scontra con la potenza di Plutone nella tua casa di esplorazione. È una sorta di atmosfera "vai in grande o vai a casa". O sei dentro o sei fuori. Un viaggio in una destinazione lontana, un ritiro spirituale o un'attività educativa potrebbero essere nella tua agenda. Se ti impegni, è un buon investimento.

Crescita personale/Spiritualità: potresti non essere molto affidabile poiché la luna nell'Acquario indipendente quadra Urano erratico e il Nodo Nord nel tuo segno. Un comportamento folle può farti essere bollato come un ribelle senza una causa..

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non sarai dell'umore giusto per attenerti alla solita routine poiché la luna nella tua zona di avventura si scontra con l'irregolare Urano e i nodi. Potrebbe essere necessario adottare un approccio diverso dal solito per portare a termine le cose. Un Leone può avere un suggerimento creativo.

Amore/Amicizia: i tuoi desideri sessuali possono sentirsi urgenti con l'ossessivo Plutone nella tua zona di intimità. Mentre si scontra con Venere nel tuo segno, potresti avere difficoltà a regolare i tuoi sentimenti e chiedere ciò che vuoi. Quando l'atmosfera è così intensa, potresti diventare troppo forte. Allo stesso tempo, non puoi essere così spaventato dalle tue emozioni da reprimere i tuoi sentimenti. Il sesso è una questione delicata. Considera come vuoi essere avvicinato e tratta il tuo interesse amoroso di conseguenza.

Carriera/Finanza: uno schema intelligente di gestione del denaro può farti guadagnare punti con i poteri che sono. L'intelligenza e la pianificazione strategica possono dimostrare la tua dedizione al tuo lavoro mentre l'astuto Mercurio e la devota Giunone danno energia ai tuoi soldi e alle tue zone di carriera. In una nota diversa, la chiarezza e la sensibilità che porti alle comunicazioni possono renderti qualcuno di cui le persone si fidano. Questo potrebbe essere un giorno di bandiera se sei un consulente, un insegnante o un venditore.

Crescita personale/Spiritualità: sarai attratto da tutto ciò che è nuovo e diverso. Tuttavia, non dovresti dormire nel banale. Un'esperienza ordinaria ma emozionante potrebbe essere proprio sotto il tuo naso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 15 LUGLIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le emozioni intense possono essere difficili da affrontare mentre la Luna dell'Acquario attraversa la tua casa dell'intimità e quadra il volatile Urano e i nodi. Ciò può rendere difficile ottenere una lettura accurata degli altri, in particolare un Toro e uno Scorpione. Fidarsi del tuo istinto potrebbe portarti fuori strada.

Amore/Amicizia: Con Venere nella tua dodicesima casa solitaria in contrasto con il comando di Plutone nel tuo settore di partnership, potresti trovare difficile far valere i tuoi desideri. Se ti sei sentito trascurato, potresti essere tentato di ricorrere a comportamenti manipolatori o di controllo per attirare l'attenzione. In alternativa, la tua paura del rifiuto potrebbe essere così opprimente che sei riluttante a fare una mossa. Non fare nulla che non ti faccia sentire bene o che vada contro il buon senso. Essere pazientare. Lasciare che le cose si svolgano in modo organico potrebbe essere la soluzione migliore.

Carriera/Finanza: una mancanza di supporto potrebbe spingerti a difendere te stesso come la luna nei contatti indipendenti dell'Acquario con Saturno inflessibile e la schietta Eris. Senza questa spinta, è possibile che tu non sia riuscito ad avviare un cambiamento tanto necessario. Bravo!

Crescita personale/Spiritualità: quando il narratore Mercurio si allinea con Giunone, orientata all'impegno, sei pronto a scrivere qualcuno nel tuo futuro. Il pensiero d'insieme può ispirarti a fare piani audaci. L'altra persona condividerà la tua visione e vedrà le cose come te? Se sono i primi giorni, potrebbe essere saggio trattenere ciò che hai in mente.