Oroscopo di oggi 16 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 16 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE

Ariete:

Non troverai facile ottenere ciò che desideri mentre la luna nel testardo Scorpione si scontra con il Nodo Nord, l'irregolare Urano e Venere. Sebbene i tuoi desideri possano sembrare urgenti, soddisfarli non è necessariamente un'emergenza. Ognuno gioca secondo le proprie regole quando si tratta di amore e denaro, e potrebbero chiederti di fare le cose in modo diverso dal solito. La flessibilità è fondamentale. Questa sera, quando il messaggero Mercurio si scontra con il tuo sovrano, Marte, potresti essere tentato di fare un gran clamore. Se lo fai, potresti sabotare i tuoi stessi sforzi. Di conseguenza, qualcuno potrebbe essere riluttante ad accoglierti.

TORO

Toro:

A volte, è più facile rimanere in un solco piuttosto che fare il lavoro necessario per il cambiamento. Nonostante il tuo senso di inerzia, potresti sentire di non avere altra scelta che fare le cose in modo diverso mentre la luna nell'ostinato Scorpione e la tua casa di collaborazione si scontrano con il Nodo Nord, il disgregatore Urano e Venere. In alternativa, il tuo partner potrebbe aggrapparsi al passato mentre cerchi di andare avanti. In entrambi i casi, i dolori della crescita possono essere scomodi e possono mettere alla prova la tua connessione. Se sei single, potresti trovare difficile lasciare andare un ex partner, ma rilasciare il passato potrebbe essere molto più liberatorio di quanto ti aspettassi.

GEMELLI

Gemelli:

Troverai conforto in una routine, anche se non particolarmente innovativa. Sarai sfidato a rompere una vecchia abitudine e fare le cose in un modo nuovo mentre la luna nello Scorpione fisso e la tua zona di produttività si scontrano con il Nodo Nord, l'inventivo Urano e Venere. Avventurarsi in un territorio sconosciuto e cimentarsi in qualcosa di nuovo può essere scoraggiante. Tuttavia, non sarai sempre in grado di fare le cose allo stesso modo. Questa sera, quando il messaggero Mercurio si scontra con il focoso Marte nel tuo segno, potresti essere tentato di dare un orecchio a qualcuno. Tutti i segnali indicano che l'hanno già sentito. Non essere un burbero. Vai con il programma.

CANCRO

Cancro:

Non vorrai che i bei tempi finiscano quando l'appassionata Luna dello Scorpione nel tuo settore romantico e ricreativo si scontra con il Nodo Nord, il disgregatore Urano e la viziata Venere. Non lasciare che idee ristrette sul divertimento limitino il tuo accesso al piacere. Un amico, un interesse amoroso o un bambino potrebbero chiederti di mantenere una mente aperta e di essere disposto a provare cose nuove. Non vale la pena insistere e insistere che vadano d'accordo con quello che vuoi. Probabilmente tutti sono un po' annoiati dalla solita routine. Questa sera, quando il messaggero Mercurio si scontra con il focoso Marte, vorrai che qualcuno ascolti le tue lamentele. Non sorprenderti se fanno orecchie da mercante.