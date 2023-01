Oroscopo di oggi 18 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 18 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mentre l'affettuoso Venere nel tuo settore sociale è in contrasto con il fiducioso Giove nel tuo segno, potresti essere riluttante a esprimere il tuo entusiasmo per qualcuno. Non vuoi sembrare troppo ansioso o diventare troppo forte. Potresti sentirti allo stesso modo riguardo a un gruppo o un'organizzazione con cui sei coinvolto. Non preoccuparti troppo. Non hai bisogno di recitare un ruolo. Sii autentico e segui il tuo istinto. Puoi fare una forte impressione senza nemmeno provarci mentre la luna nel carismatico Scorpione si allinea con il Sole Capricorno e il potente Plutone in cima alla tua carta. La tua vibrazione magnetica non passerà inosservata.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Una fusione sole-Plutone nell'autorevole Capricorno suggerisce che utilizzerai la tua considerevole conoscenza ed esperienza per esercitare influenza nel tuo mondo. Sei incredibilmente carismatico quando sei in tuo potere. Anche il credente più riluttante potrebbe essere convinto a firmare il tuo punto di vista. Nelle ultime settimane, è stato difficile diffondere la voce e creare entusiasmo su ciò che fai. Con Mercurio che staziona direttamente, i progetti in stallo avanzeranno di nuovo, soprattutto se riguardano l'istruzione, l'editoria, il marketing, il governo e gli affari internazionali. Potrebbe essere lento fino al prossimo mese, ma almeno saprai che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un partner (in amore o in affari) potrebbe avere tutte le carte ed esercitare una notevole influenza su di te mentre il Sole Capricorno si fonde con il controllo di Plutone. Probabilmente conoscono i pulsanti sessuali o finanziari che scateneranno una reazione. Possono influenzarti solo se pensi che ci sia qualcosa da guadagnare dalla relazione. Non permettere a nessuno di sfruttare le tue vulnerabilità. Forse è ora che tu mostri la tua indipendenza. Contrattempi e ritardi con prestiti, punteggi di credito e risorse condivise finiranno presto grazie allo stazionamento diretto di Mercurio. Potresti non essere completamente al sicuro fino al prossimo mese, quindi assicurati di avere ciò di cui hai bisogno per coprire le tue spese fino ad allora.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Lavori a fianco del tuo partner o complotti contro di lui? L'atmosfera può diventare super intensa quando il Sole Capricorno si fonde con il potente Plutone nella tua zona di partnership. Uno di voi userà tutta la persuasione e la pressione di cui dispone per ottenere ciò che desidera. Non fare il prepotente, ma non lasciarti nemmeno prendere in giro. Invece, capovolgi la sceneggiatura. Sarai inarrestabile quando presenterai un fronte unito. Con lo stazionamento diretto di Mercurio, tu e il tuo partner potete iniziare a parlare del futuro invece di ripassare costantemente il passato. Potrebbero essere necessarie alcune settimane per sistemare le cose, ma almeno c'è un movimento in avanti. Fai la tua parte lasciando che il passato sia passato.