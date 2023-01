Oroscopo di oggi 19 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 19 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 19 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La giornata inizia in modo roccioso con il vuoto lunare ovviamente nel Sagittario dappertutto. Essere attaccati a quello che consideri un punto di vista di larghe vedute potrebbe causare problemi con un amico o un collega. Tuttavia, anche l'opinione più progressista è di vedute ristrette quando si rifiuta di prendere in considerazione altre prospettive. Più tardi, quando la luna si sposta nel serio Capricorno e nel tuo settore pubblico, presterai attenzione a come ti imbatti. Mentre si scontra con Giunone impegnato e Giove benevolo nel tuo segno, vorrai che le tue migliori qualità risplendano.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

È improbabile che la tua intensità e determinazione producano i risultati che desideri mentre la luna è vuota, ovviamente, nell'ottimista Sagittario. Nonostante i tuoi migliori sforzi, un ritardo o un piccolo contrattempo potrebbero impedirti di raggiungere un obiettivo importante. Ti sentirai molto più concentrato dopo che la luna è entrata nel laborioso Capricorno e sarai ansioso di portare un progetto o un'attività al livello successivo. Piani avventurosi con il tuo interesse amoroso potrebbero essere all'ordine del giorno mentre la luna si scontra con la devota Giunone e il benevolo Giove nel tuo regno dietro le quinte. Tienilo confidenziale finché non capisci se puoi portare a termine un grande piano. Non è mai divertente aumentare le aspettative di qualcuno quando non puoi seguirle.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non importa quanto siano solide le tue opinioni, è improbabile che conquistino una persona al tuo punto di vista mentre la luna è vuota ovviamente nel predicatore Sagittario. Il tuo interesse amoroso o uno stretto alleato in affari potrebbe essere impassibile nonostante la tua passione. Meglio lasciar cadere l'argomento che battere un cavallo morto. Nessuno vuole sentirsi dire come pensare o sentire. Guarderai più a fondo nelle cose dopo che la luna si sposterà nel Capricorno con i piedi per terra, permettendoti di presentare la tua prospettiva in modo più ponderato. Se sei single, socializzare con un amico sposato potrebbe farti conoscere un potenziale partner. Ti sentirai fiducioso riguardo alle tue possibilità con qualcuno che ha il sigillo di approvazione del tuo amico.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna è ovviamente vuota nel volubile Sagittario e nella tua casa di lavoro, il che può iniziare la tua giornata in modo difficile. Potresti trovare difficile gestire un compito di routine, nonostante il tuo entusiasmo e la tua tenacia. Più tardi, quando la luna si sposterà nel Capricorno radicato e nel tuo settore di partnership, trarrai vantaggio dalla collaborazione con un gran lavoratore. Un alleato più anziano o più esperto può offrire una guida preziosa. Potresti imparare molto da qualcuno che ha percorso con successo il percorso che stai percorrendo ora. Ti sentirai bene con le tue prospettive di relazione poiché i contatti lunari hanno impegnato Giunone e Giove di buon auspicio nel tuo settore pubblico. La tua generosità e la tua natura vivace possono attirare l'attenzione.