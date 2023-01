Oroscopo di oggi 23 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 23 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 23 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il disgregatore Urano è di stanza direttamente nella tua casa dei beni. Negli ultimi mesi, i tuoi valori e il tuo rapporto con il denaro potrebbero essersi evoluti in modi inaspettati. Attualmente è in corso un significativo cambiamento di paradigma intorno all'autostima. Quando consideri ciò che meriti, pensa fuori dagli schemi e preparati a perseguire opportunità non convenzionali. È improbabile che i metodi tradizionali per andare avanti servano i tuoi interessi a lungo termine. Sperimenta modi nuovi e innovativi per prosperare. Potresti essere un po 'cinico su ciò che ti aspetta mentre Mercurio analitico si scontra con Saturno pessimista, ma non lasciare che uno stato d'animo passeggero detti il ​​tuo futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Hai conosciuto meglio il tuo ribelle interiore mentre l'anticonformista Urano era retrogrado nel tuo segno. Ora che il pianeta si è posizionato direttamente, la tua indipendenza e la feroce individualità sono pronte per essere rivendicate. Usali come veicoli per il miglioramento personale e la crescita. Abbraccia questo nuovo audace te, toro! È tempo di liberare le persone dalle loro nozioni su chi sei e cosa puoi fare. Mentre Mercurio mentale è in contrasto con Saturno testardo, penserai troppo alle cose. Potresti preoccuparti di come ti imbatti e potresti sentirti ansioso mentre parli con i tuoi superiori. Non trasformare una preoccupazione minore in una grande catastrofe. Abbi fiducia che saprai come gestire le cose nel modo giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il ribelle Urano ha stazionato direttamente nella tua dodicesima casa esoterica. Negli ultimi mesi, rivelazioni sorprendenti hanno sconvolto le tue amate nozioni su come dovrebbe essere la vita. Abbraccia l'idea che il cambiamento è l'unica costante e che a volte accadono cose che sfuggono al tuo controllo. Poiché il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con la coperta bagnata Saturno, non pagherà preoccuparsi per l'amore o il denaro. Le conclusioni a cui arrivi non ti daranno né soddisfazione né risposte. Sei troppo vicino alla situazione per vedere le cose in modo obiettivo. Puoi permettere alla tua ansia di colorare i tuoi pensieri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Urano ha stazionato direttamente nella tua casa della comunità. In questi mesi hai dovuto capire come relazionarti con individui lungimiranti che vivono secondo le proprie regole. Non è sempre stato facile perché dovevi essere flessibile e abbracciare concetti che non sempre capivi. Nei mesi a venire, ti sentirai sempre più a tuo agio con persone che sfidano i tuoi preconcetti, sfidandoti ad abbracciare la tua individualità e vivere una vita più autentica. Mentre il loquace Mercurio e l'inflessibile Saturno si scontrano, non conviene battere un cavallo morto. Farai impazzire le persone (incluso te stesso) se provi a forzare un problema che qualcun altro non vuole affrontare. Gioca alla grande.