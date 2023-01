Oroscopo di oggi 24 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 24 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 24 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti sentirti come se fossi bloccato all'esterno guardando dentro mentre la socievole Venere nella tua casa della comunità si scontra con Chirone ferito nel tuo segno. Sei più sensibile del solito, quindi non esagerare con un insulto che hai ricevuto, reale o immaginario che sia. Stringi invece un'amicizia con qualcuno che pensa che tu sia figo e a cui piace averti intorno. Il Sole dell'Acquario si sincronizza con il benevolo Giove nel tuo segno, che può suscitare allegria nella tua vita se lo permetti. Guardare il lato positivo ti aiuterà a identificare le possibilità che ti mancherebbero mentre sei in uno stato mentale negativo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti non sentirti il ​​toro più popolare nel recinto mentre il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore pubblico si scontra con l'insicuro Chirone. Non puoi essere una star ogni giorno. Tuttavia, alcune persone saranno ancora abbagliate dal tuo splendore. Il sole in Acquario si sincronizza con il benevolo Giove, suggerendo che le persone ti ammirano ancora più di quanto pensi. Le persone ti incoraggiano da dietro le quinte e fanno del loro meglio per aiutarti silenziosamente nei tuoi sforzi. Perché non passare del tempo con le persone che pensano bene di te piuttosto che con quelle su cui devi lavorare sodo per impressionare? Sapere di avere fedeli sostenitori dalla tua parte può aumentare la tua fiducia. Mantieni la fede, Toro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il ribelle Urano ha stazionato direttamente nella tua dodicesima casa esoterica. Negli ultimi mesi, rivelazioni sorprendenti hanno sconvolto le tue amate nozioni su come dovrebbe essere la vita. Abbraccia l'idea che il cambiamento è l'unica costante e che a volte accadono cose che sfuggono al tuo controllo. Poiché il tuo sovrano, Mercurio, si scontra con la coperta bagnata Saturno, non pagherà preoccuparsi per l'amore o il denaro. Le conclusioni a cui arrivi non ti daranno né soddisfazione né risposte. Sei troppo vicino alla situazione per vedere le cose in modo obiettivo. Puoi permettere alla tua ansia di colorare i tuoi pensieri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

“Le persone mi supportano davvero? O stanno solo in giro per vedere se inciampo e cado? Questi pensieri possono attraversarti la mente mentre Venere è in contrasto con l'insicuro Chirone. Non lasciare che il sospetto offuschi il tuo giudizio e ti causi problemi inutili. I tuoi dubbi sul fatto che qualcuno sia dalla tua parte saranno probabilmente dissipati mentre il sole nell'Acquario orientato alla comunità si sincronizza con il buon auspicio di Giove nel tuo settore professionale. Questo è il giorno perfetto per affrontare un progetto ambizioso o un ruolo più prestigioso. Potresti scoprire di avere il supporto di cui hai bisogno per eccellere.