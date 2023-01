Oroscopo di oggi 25 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 25 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 25 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La fantasiosa Luna dei Pesci accende un allineamento tra Nettuno, Vesta e Mercurio, che può aiutarti a trovare l'ispirazione. Può anche portare un potente sogno o intuizione che può offrire indizi su dove sta andando la tua vita. Cerca modi creativi per manifestare la tua visione. Una conversazione con un genitore, un capo o una persona influente potrebbe aiutarti a decidere come procedere. Potresti sentirti obbligato a proteggere le tue idee, quindi non rivelare più del necessario. La tua fiducia nella tua capacità di fare amicizia e influenzare le persone crescerà man mano che Venere popolare nella tua casa della comunità si allineerà con il potente Plutone. Cerca di avvicinarti a qualcuno che devi conoscere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno mentre la fantasiosa Luna dei Pesci accende un allineamento tra il visionario Nettuno, la focalizzata Vesta e l'esperto Mercurio. Collaborare a un progetto potrebbe essere fruttuoso, quindi questo non è il giorno per farlo da solo. Chi condivide i tuoi obiettivi e opera sulla tua stessa lunghezza d'onda creativa o intellettuale? Queste sono le persone con cui vorrai fare squadra oggi. Se sei a scuola o stai imparando qualcosa di nuovo, trarrai vantaggio dall'unirti a un gruppo di studio. Un incontro di menti ispirate può aiutarti a rimanere concentrato. Qualcuno potrebbe essere impressionato dalle tue conoscenze e abilità mentre il tuo sovrano, Venere, si sincronizza con il potente Plutone nella tua casa di istruzione superiore. L'intelligenza può essere incredibilmente sexy!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La singolare visione che porti ai tuoi obiettivi è incredibilmente impressionante. Ti imbatterai in qualcuno con una missione mentre la fantasiosa Luna dei Pesci innesca un allineamento con Nettuno creativo, Vesta concentrato e Mercurio scaltro. Inizia a prestare attenzione ai segnali se devi ancora identificare la tua chiamata. Potresti ricevere un messaggio preveggente tramite un sogno, un'intuizione o una sincronicità. Mentre la luna entra nell'intraprendente Ariete e si allinea con il benevolo Giove e il Sole dell'Acquario, ti sentirai incredibilmente fiducioso per il futuro. Tutti i segnali indicano che ti aspetta un viaggio emozionante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La tua dedizione è più forte che mai mentre la trascendente Luna dei Pesci si fonde con il visionario Nettuno e la focalizzata Vesta nella tua casa di coscienza superiore. Che tu sia immerso in un ambiente di apprendimento tradizionale o che tu sia uno studente dei regni spirituali, sarai interamente dedicato al tuo percorso. Un cenno al Mercurio mentale nella tua casa di collaborazione suggerisce che potresti sentire una connessione speciale con qualcuno che condivide il tuo fervore. Un compagno di studio o di percorso spirituale può essere un alleato prezioso. Eserciterai una notevole influenza sui tuoi compagni mentre la seducente Venere si allinea con l'avvincente Plutone. Fai attenzione a non approfittare di una relazione. Usa i tuoi poteri per sempre.