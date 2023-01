Oroscopo di oggi 26 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 26 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 26 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'amore va sottoterra mentre Venere si sposta negli sfuggenti Pesci e nella tua zona di esilio. Gli affari del cuore saranno spirituali e misteriosi fino al 20 febbraio. Questa energia può evidenziare scenari complicati che hanno profondi legami karmici. Amore non corrisposto, relazioni extraconiugali e bizzarri triangoli amorosi potrebbero avere un ruolo nella foto. Puoi anche attirare creature miserabili con le ali spezzate. Se senti il ​​bisogno di salvare qualcuno, salva te stesso! Questo è un momento eccellente per prendersi una pausa dagli appuntamenti e rivalutare le priorità della tua relazione. Mentre il Sole dell'Acquario orientato alla comunità si allinea con il nutrimento di Cerere, le vibrazioni premurose abbondano. C'è un sentimento di incoraggiamento reciproco tra te e le persone a cui sei più vicino, assicurandoti che i bisogni di nessuno rimangano insoddisfatti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai una star nella tua cerchia sociale mentre Venere è in Pesci e nella tua casa della comunità. Fino al 20 febbraio, il tuo splendore attirerà le persone nella tua orbita e ti aiuterà a goderti momenti piacevoli con i tuoi amici. Alla gente piacerà averti in giro, quindi probabilmente verrai invitato a divertenti incontri. In cerca di amore? Potresti trovarlo tramite un amico. C'è un livello immediato di conforto con una persona che è stata esaminata da una conoscenza comune. In alternativa, un amico civettuolo potrebbe cercare un cambiamento di status. Questo potrebbe essere fantastico, ma potrebbe anche complicare le cose con la tua cerchia ristretta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la tua carriera, l'immagine è tutto. Non si tratta necessariamente di aspetto o stile. Si tratta di proiettare un'immagine che corrisponda al ruolo che vuoi interpretare. Con Venere nell'affascinante Pesci e la tua casa di reputazione, sei pronto a fare un'impressione favorevole. Fino al 20 febbraio, trarrai vantaggio dalla presentazione di un'immagine raffinata a colleghi e figure influenti. Socializzare con i tuoi colleghi e creare connessioni personali con i principali attori della tua cerchia può essere vantaggioso. Queste relazioni potrebbero avvantaggiarti sia personalmente che professionalmente nell'anno a venire. Un allineamento sole-Cerere può addolcire le tue relazioni più strette. Piccoli atti di cura possono essere profondamente significativi. Tutti beneficiano di espressioni tangibili di amore e apprezzamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Venere entra nei mistici Pesci e nella tua zona di avventura, invitandoti ad espandere i tuoi orizzonti romantici. Fino al 20 febbraio, le tue esperienze con l'amore si approfondiranno quando andrai oltre ciò che sai. Questo è un momento eccellente per pianificare una vacanza con il tuo partner. Viaggiare e condividere nuove esperienze può avvicinarvi. Se sei single, potresti essere attratto da una figura intrigante che proviene da un paese, una cultura o un background diverso. Nonostante le tue differenze, non puoi negare che l'amore è amore. Anche una storia d'amore a distanza è una possibilità. Quando il sole e Cerere si allineano, la casa è dove si trova il cuore. Entrare in contatto con persone che ti fanno sentire parte di te è immensamente gratificante.