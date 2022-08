Oroscopo di oggi 3 agosto 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 3 agosto 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 3 agosto 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La Luna della Bilancia ti incoraggia a esercitare la tua creatività e goderti la compagnia degli altri. La luna si scontra con il tuo pianeta dominante, Marte, verso mezzogiorno di oggi. Se noti una tensione interiore, questo è probabilmente il motivo. Finché manterrai il tuo temperamento caldo al guinzaglio, godrai dell'energia extra che nasce dall'attrito tra questi due pianeti. Un Capricorno può strofinarti nel modo sbagliato, ma non devi lasciare che ti rovini la giornata.

Amore/Amicizia: La Luna della Bilancia illumina la tua settima casa di unione, quadrando Venere in Cancro nella tua quarta casa di casa e famiglia. Potresti sentire un maggiore bisogno di amore e affetto, mentre allo stesso tempo ti senti irritato quando lo ricevi. Ritagliati un po' di tempo da solo oggi in modo da poterti concentrare e radicare te stesso, aiutandoti a goderti appieno le tue relazioni.

Carriera/Finanza: la luna si scontra sia con Marte che con Urano nella tua seconda casa del denaro, il che potrebbe indurti a comportarti in modo avventato. Non lasciare che le tue emozioni controllino le tue decisioni. Rallenta e considera le conseguenze. Quindi considerali di nuovo e aspetta di sentirti in pace prima di agire.

Crescita personale/spiritualità: quando qualcuno ti chiede aiuto, interrompi quello che stai facendo e vedi se puoi aiutarlo a migliorare la sua energia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna della Bilancia di oggi illumina il tuo stile di vita, le tue abitudini e il tuo benessere, ispirandoti. La luna quadra il tuo pianeta dominante, Venere in Cancro, nella tua terza casa di comunicazione. Potresti trovare difficile esprimere le tue idee in parole o comunicare in modo chiaro. Può essere frustrante, quindi invece di affrontarlo, tieni stretta la tua ispirazione creativa per ora e lascia che germogli. Anche se una Vergine ha a cuore il tuo interesse, potrebbe essere un po' invadente. Imposta un confine e ti sentirai meglio.

Amore/Amicizia: la Luna della Bilancia si scontra con Vesta, Giunone e Nettuno nella tua undicesima casa di gruppi e amicizia. Questo non è un grande giorno per collaborare o fare networking. È probabile che lavorare con gli altri sia difficile in questo momento. È molto più probabile che gli sforzi solitari abbiano successo e ti permetteranno di eludere il dramma emotivo che può verificarsi quando ti impegni con gli altri.

Carriera/Finanza: La Luna della Bilancia mette in evidenza il tuo settore lavorativo, Saturno orientato al business in Acquario nella tua decima casa di carriera, successo e successo. Il tuo istinto è forte e quando lo combini con buon senso e saggezza, puoi fidarti che il tuo prossimo passo ti porterà verso il tuo massimo bene.

Crescita personale/spiritualità: una volta che ti rendi conto di avere ciò che stavi cercando, puoi rilassarti e divertirti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La Luna della Bilancia si armonizza con la tua vivace energia Gemelli, illuminando la tua quinta casa di creatività e passione e riempiendoti di ogni tipo di idee. La luna si oppone anche a Chirone, che potrebbe finire per essere un vantaggio. Questo richiama tutti i tipi di vecchie energie ed emozioni che ostacolano la tua capacità di esprimerti in modo creativo. Tuttavia, una volta risolto, questo può aumentare la tua capacità di creatività ed espressione personale. Se hai subito critiche o crudeltà da parte di un Ariete, questo è il momento di lasciar andare il tuo dolore e andare oltre.

Amore/Amicizia: Marte e Urano si scontrano con la luna nel tuo settore amoroso e romantico, creando volatilità emotiva e discordia. Può essere allettante fare in modo che il problema riguardi l'altra persona, ma ci vogliono davvero due persone per ballare il tango. Se capisci qual è la tua parte, sarai in grado di passare facilmente dall'altra parte del problema.

Carriera/Finanza: Venere in Cancro attiva il tuo settore monetario, quadrando la Luna in Bilancia e innescando un livello di insicurezza inaspettato. Ricorda che raggiungere la prosperità è un processo e uno stato mentale, non un evento o una situazione. Cerca i molti modi in cui l'abbondanza si esprime nella tua vita. Una volta fatto, sentirai un maggiore senso di agio e comfort.

Crescita personale/spiritualità: i ricordi felici servono a ricordarti le cose che contano ancora.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 3 AGOSTO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna della Bilancia illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, illuminando oggi il focolare e la casa di una luce brillante. La luna si scontra con Nettuno, Giunone e Vesta nella tua nona casa di avventure, quindi potresti sentirti trascinato in più direzioni, il che può rendere difficile concentrarti e portare a termine qualsiasi cosa produttiva. Ciò non significa che non dovresti provare, però. Se lasci andare le tue aspettative, la vita potrebbe sorprenderti. Trova il tempo per un Pesci oggi e ricorderai quanto possono essere magiche la meraviglia e la fantasia.

Amore/Amicizia: la Luna della Bilancia si scontra con Marte e Urano nella tua undicesima casa di amicizia, gruppi e affari sociali, rendendo le cose un po' instabili. Le persone intorno a te saranno un po' irascibili oggi. Il quadrato tra la luna e Venere in Cancro nella tua prima casa rende anche difficile per te tollerare gli sciocchi, quindi potresti voler ritagliarti un po' di tempo e spazio per goderti la tua compagnia senza sensi di colpa.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva la tua ottava casa di risorse condivise, trinando la Luna in Bilancia ed evidenziando la tua saggezza e maturità. Questo aggiunge un'influenza stabilizzante ai tuoi affari finanziari. Se avevi intenzione di ricontrollare i tuoi conti congiunti e le proprietà, oggi è il giorno ideale per questo.

Crescita personale/Spiritualità: rifiuta di cadere preda della polarizzazione o di essere attratto dal pensiero in bianco e nero. Abbraccia il grigio.