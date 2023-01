Oroscopo di oggi 30 gennaio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 30 gennaio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 30 gennaio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La luna nei socievoli Gemelli porta un'atmosfera vivace alle tue conversazioni e interazioni con gli altri. Una persona cara potrebbe nascondere i suoi veri sentimenti mentre la luna quadra Venere nella tua dodicesima casa segreta, ma non hai il diritto di conoscere ogni suo pensiero. Rispetta il loro bisogno di salvaguardare le loro opinioni. La luna si sincronizza con l'ottimista Giove nel tuo segno, il che può aiutarti a mantenere una visione positiva di fronte a qualcosa di sconcertante. Non tutti gli Ariete si accontenteranno di rimanere all'oscuro. Se questo non sazia la tua curiosità, niente lo farà.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sei tutto business mentre la luna è nei Gemelli e nel tuo settore finanziario. Tuttavia, potresti dover mettere in pausa su preoccupazioni serie e considerare di investire in qualcosa di frivolo quando la luna e il tuo sovrano, Venere, si scontrano. Un pranzo troppo caro con un amico o un collega potrebbe essere all'ordine del giorno. Ti sentirai sicuro della tua capacità di recuperare le tue spese mentre la luna si allinea con l'ottimista Giove. Mentre questa atmosfera di speranza permea l'aria, non puoi fare a meno di credere che le cose andranno per il verso giusto. Vorrai che i tuoi cari si sentano ugualmente ottimisti come la luna che si prende cura di Cerere, quindi farai di tutto per assicurarti che qualcuno si senta supportato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sei in contatto con il tuo cuore mentre la luna è nel tuo segno e sei sensibile a ciò che accade intorno a te. Mentre la luna e Venere si scontrano, qualcuno potrebbe non capire le tue emozioni e potrebbe prendere alla leggera i tuoi sentimenti. Non lasciarti abbattere. Scoprirai che ci sono molte persone fantastiche che ti capiscono mentre la luna si sincronizza con il benevolo Giove nella tua casa della comunità. I tuoi amici non sono gli unici dalla tua parte. L'atmosfera con i membri della famiglia è ugualmente favorevole mentre la luna e incoraggia l'allineamento di Cerere. La morale di questa storia è che puoi sempre trovare persone che si prendono cura di te e ti prendono sul serio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 GENNAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei un mistero per le altre persone e per te stesso con la luna nei Gemelli mentali e il tuo regno dietro le quinte. Oggi è probabile che tu ti ritiri in uno spazio sicuro per evitare di affrontare le tue emozioni. Una questione romantica può essere gonfiata a dismisura quando la luna si scontra con Venere. Con ogni probabilità, questo è un problema minore. In quanto tale, è saggio non farne un grosso problema. Un momento meditativo può guidarti nel tuo percorso di vita mentre la luna fa il sestile a Giove benevolo in cima alla tua carta. Abbiate il coraggio di sentirvi ottimisti su ciò che potete ottenere.