Oroscopo della settimana dal 9 ottobre al 15 ottobre 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 9 ottobre al 15 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Ariete : C'è tensione all'inizio della settimana quando il tuo sovrano, Marte e Plutone si scontrano, scatenando tensione con un partner o una figura autoritaria. Non sempre vale la pena essere ostinati. È importante sapere quando piegarsi. Sarai desideroso di correggere uno squilibrio di potere in una relazione dopo che Marte entrerà in Scorpione e nella tua zona di risorse condivise giovedì. Marte si sincronizza con Saturno infrasettimanale, il che può fornire la forza d'animo necessaria per superare le difficoltà. Anche la situazione più difficile non potrà competere con la tua tenacia. La perseveranza da sola può essere sufficiente per invertire la tendenza a tuo favore. L'eclissi solare di sabato può segnalare un ritorno ai vecchi schemi in una relazione. Non lasciare che i comportamenti inconsci ti facciano inciampare.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Toro : Non conviene essere troppo ambiziosi con una quadratura Marte-Plutone che incide sull'inizio della settimana. Portare avanti un progetto o portare avanti un programma può essere incredibilmente stressante. Non andare avanti senza il semaforo verde. Perché rendere le cose più difficili del necessario? Giovedì farai il tuo miglior brainstorming quando Mercurio si congiungerà a Pallade nel tuo settore lavorativo. Questo è il giorno perfetto per mettere a punto un progetto brillante. Un trigono Marte-Saturno infrasettimanale supporta la collaborazione. Puoi fare molto quando collabori con persone laboriose che condividono i tuoi obiettivi. L'eclissi solare di sabato nella tua casa del benessere può indebolire le tue forze, quindi sii consapevole di ciò che affronti. Facile, toro.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 9 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Una quadratura Marte-Plutone all'inizio della settimana può rendere difficile ottenere ciò che desideri. Spingere non farà altro che peggiorare le cose. Se nessuno è disposto a scendere a compromessi, è meglio andarsene. Anche l'opposizione Venere-Saturno dal lunedì al mercoledì fa presagire insoddisfazione. Non importa quanti ostacoli superi, ci saranno alcune persone che semplicemente non potrai accontentare. Fortunatamente, le tue capacità di comunicazione e risoluzione dei problemi saranno utili quando Mercurio si congiungerà a Pallade giovedì. Farai una figura impressionante condividendo le tue idee brillanti. La metà settimana è un buon momento per affrontare le preoccupazioni sulla carriera mentre Marte e Saturno si allineano. L'eclissi solare di sabato può gettare un'ombra sulla tua vita amorosa. Potrebbe esserci una svolta inaspettata.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 9 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2023