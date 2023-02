Oroscopo del weekend 11 e 12 febbraio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 11 febbraio e 12 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 febbraio e domenica 12 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 FEBBRAIO – 12 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Sarai ansioso di parlare con i tuoi amici e di entrare in contatto con gruppi che condividono i tuoi interessi più insoliti quando Mercurio entrerà nell'Acquario progressivo e nella tua casa della comunità. Sarai attratto da influencer, trendsetter e persone che pensano fuori dagli schemi. Anche le persone coinvolte negli sforzi umanitari ti attireranno. I social media e le ultime app possono aiutarti a stabilire connessioni con la tua gente fino al 2 marzo. Come tuo sovrano, Marte, sestile guaritore ferito Chirone nel tuo segno, affronterai un problema con coraggio. Non permetterai alla paura di dettare le tue azioni. Parlare per te stesso può svolgere un ruolo nel processo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 FEBBRAIO - 12 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Oggi Mercurio entra nell'Acquario progressivo e nel tuo settore professionale. Fino al 2 marzo sarai ispirato a stupire il mondo con le tue idee innovative. Questo è il momento perfetto per entrare in contatto con un visionario che è sulla tua stessa lunghezza d'onda intellettuale. I loro consigli possono rivelarsi preziosi. Se sei coinvolto in un progetto degno di nota, questo è un ottimo momento per spargere la voce. I social media possono essere il veicolo perfetto per condividere concetti lungimiranti. Con un allineamento Marte-Chirone che incide sulle tue finanze, sarai motivato a costruire il tuo gruzzolo. Per un Toro attento ai contanti, niente significa sicurezza come avere soldi in banca. Non aspettare che il disastro colpisca prima di iniziare a proteggere il tuo futuro. Ogni centesimo risparmiato si somma.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 FEBBRAIO - 12 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Sarai ispirato ad espandere le tue conoscenze attraverso l'istruzione, la spiritualità e i viaggi a lunga distanza mentre il tuo sovrano, Mercurio, è in Acquario e nella tua casa di esplorazione fino al 2 marzo. Se possiedi già un know-how esperto, questo è il perfetto tempo per condividere le tue idee con il mondo. La scrittura, l'insegnamento, la pubblicazione e il podcasting sono favoriti. Porterai anche idee innovative a questioni di marketing, pubbliche relazioni e legali. Marte nel tuo segno sestile guaritore ferito Chirone nella tua zona comunitaria, il che potrebbe spingerti a venire in aiuto di un amico bisognoso. A volte, devi intensificare e prendere in carico quando qualcuno sta lottando.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 FEBBRAIO - 12 FEBBRAIO 2023