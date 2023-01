Oroscopo del weekend 14 gennaio e 15 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 14 gennaio e 15 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 gennaio e domenica 15 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 GENNAIO – 15 GENNAIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Sarai proprio nello stato in cui il sole nel dogmatico Capricorno quadra la combattiva Eris nel tuo segno. Non devi presentarti a ogni combattimento a cui sei invitato. Se vuoi andare d'accordo con gli altri, dovrai scegliere le tue battaglie con cura. L'amicizia e la finanza possono scontrarsi mentre la farfalla sociale Venere quadra il disgregatore Urano nella tua zona monetaria. Spese impreviste durante un'uscita con un amico potrebbero rovinare il tuo budget e la tua relazione. Se i soldi sono scarsi o la tua amicizia è sul filo del rasoio, informati sui costi prima di impegnarti. Sapere cosa ti aspetta può aiutarti a decidere se vale la pena spendere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 GENNAIO - 15 GENNAIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Le folli buffonate attireranno l'attenzione, ma è questo il tipo di attenzione che desideri? La tua strana bandiera sventola alta mentre Venere nel tuo settore pubblico si scontra con il ribelle Urano nel tuo segno. Un'acrobazia che attira l'attenzione potrebbe indurre le persone a pensare che sei monello, anche se probabilmente non ti frega niente di quello che pensa la gente. C'è un metodo dietro la tua follia? Il Sole Capricorno quadra Eris reattivo nel tuo regno subconscio, suggerendo che sta succedendo di più di quanto sembri. In altre parole, potresti recitare per un motivo. A meno che non ti dispiaccia creare il caos e lasciare che la gente si chieda se hai perso la testa, faresti meglio a capirlo.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 GENNAIO - 15 GENNAIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Uscire su un arto per amore può portarti fuori dalla tua zona di comfort mentre Venere nella tua zona di esplorazione quadra il disgregatore Urano. Può essere disorientante quando una relazione prende improvvisamente una svolta inaspettata o non convenzionale. Questa non è necessariamente una cosa negativa, però, soprattutto se ti fa uscire da una routine. I modi in cui sei influenzato potrebbero essere più drammatici dell'evento stesso. Il Sole Capricorno nella tua zona di intimità si scontra con Eris risentita, suggerendo che potresti nutrire rabbia per una precedente delusione. Permetterai a un problema irrisolto del passato di influenzare il tuo presente e il tuo futuro?

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 GENNAIO - 15 GENNAIO 2023