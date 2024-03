Oroscopo weekend 30 marzo e 31 marzo 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 30 marzo e 31 marzo 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 30 marzo e domenica 31 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 30 MARZO – 31 MARZO 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Metti in agenda progetti entusiasmanti! Con la Luna nel Sagittario dallo spirito libero e la tua casa di avventure per tutto il giorno, sarai dell'umore giusto per rompere la solita routine del sabato e fare qualcosa di diverso. Mentre la luna si sincronizza con il sole nel tuo segno, il tuo cuore e la tua mente saranno sincronizzati. In altre parole, ti sentirai bene con te stesso e fiducioso nelle scelte che farai. Tutto procede liscio con escursioni divertenti e piani avventurosi finché la luna non si scontra con la coperta bagnata Saturno. Alcuni arieti potrebbero improvvisamente dubitare della propria capacità di portare a termine i loro piani. Non lasciare che l'insicurezza e i piccoli contrattempi ti fermino.

TORO OROSCOPO WEEK-END 30 MARZO - 31 MARZO 2024

Oroscopo del weekend Toro : La Luna nell'ardente Sagittario e la vostra casa dell'intimità possono risvegliare sentimenti intensi. Non ti accontenterai di interazioni superficiali. Desidererai una connessione significativa che scateni la trasformazione interiore e ti faccia sentire veramente vivo. La luna che si sincronizza con il sole nel tuo regno subconscio segnala che sarai nella tua zona di comfort quando ti connetterai a un livello profondo. Cerca la compagnia di una persona con cui ti senti a tuo agio nel condividere i tuoi segreti. Ci vuole una fiducia enorme per aprirsi. Se non ce l'hai con un compagno, potresti sentirti incompreso quando il sole e lo stoico Saturno si scontrano. Non puoi affrettare l'intimità emotiva.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 30 MARZO – 31 MARZO 2024

Oroscopo del weekend Gemelli : Desidererai una compagnia di qualità con la luna in Sagittario e la tua casa di partenariato per tutto il giorno. Trascorrere del tempo accanto a una persona che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva può essere immensamente gratificante. È il giorno perfetto per fare progetti speciali con il partner o un amico intimo. La luna che si sincronizza con il sole in Ariete e nella tua casa di comunità preannuncia un enorme calore e un sentimento di appartenenza. Gravita verso persone che sono entusiaste di averti intorno e di farti sentire a casa. Potresti preoccuparti di come vieni percepito quando la Luna e Saturno si scontrano. Non devi mettere in scena uno spettacolo per le persone che tengono a te. Sii te stesso.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 30 MARZO - 31 MARZO 2024