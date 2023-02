Oroscopo del weekend 4 e 5 febbraio 2023 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 4 febbraio e 5 febbraio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 4 FEBBRAIO – 5 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del week-end Ariete : Quando Venere nella tua dodicesima casa segreta quadra Marte nella tua casa della comunicazione, potresti esprimere sentimenti che normalmente terresti per te. Rilasciare le tue emozioni represse può essere immensamente catartico. Tuttavia, qualunque cosa tu riveli può portare a qualche ricaduta. Preparati a indossare le tue mutandine da ragazzone e a sostenere le tue parole. Venere si sincronizza con Pallade strategica nel tuo regno domestico, il che potrebbe ispirarti a escogitare un piano segreto per la tua casa o famiglia. Uno schema di ristrutturazione potrebbe essere in lavorazione. In alternativa, potresti voler pianificare una celebrazione speciale per una persona cara.

TORO OROSCOPO WEEK-END 4 FEBBRAIO - 5 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Toro : Un appuntamento o un incontro con un amico può mettere a dura prova il tuo flusso di cassa mentre Venere nella tua casa della comunità si scontra con il frettoloso Marte nel tuo settore finanziario. Probabilmente non ti dispiacerà sostenere una spesa extra se ti stai divertendo. La tensione sessuale tra te e un amico può raggiungere un punto di ebollizione. Agirai in base ai tuoi sentimenti? In alternativa, staresti meglio se non oltrepassassi una linea? Sei tutto incentrato sulle buone vibrazioni mentre la luna nel Leone amante del divertimento si sincronizza con il benevolo Giove, quindi potresti voler evitare di scuotere la barca. Mentre Venere si sincronizza con lo stratega Pallade, una conversazione con un amico può chiarire un problema di relazione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 4 FEBBRAIO - 5 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del weekend Gemelli: Un'audace mossa romantica potrebbe essere all'ordine del giorno quando Venere nel tuo settore pubblico quadra audace Marte nel tuo segno. Se provi forti sentimenti per qualcuno, potresti avere difficoltà a tenerli nascosti. A volte bisogna essere coraggiosi e cogliere l'attimo. Non saprai mai cosa potrebbe succedere se non corri il rischio. Mentre Venere si sincronizza con lo stratega Pallade, qualcuno che apprezza la tua intelligenza e abilità potrebbe aiutarti a raggiungere un obiettivo importante. Se devi ancora pianificare i tuoi prossimi passi, non c'è tempo come il presente.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 4 FEBBRAIO - 5 FEBBRAIO 2023