Oroscopo del weekend 6 agosto e 7 agosto segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 6 agosto e 7 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 6 agosto e domenica 7 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 6 AGOSTO – 7 AGOSTO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : L'opposizione di venerdì tra la Luna Scorpione e il tuo pianeta dominante, Marte, ti rende particolarmente incline a esplosioni di rabbia. Evita le situazioni che potrebbero farti inclinare in quella direzione. La Luna del Sagittario di sabato e domenica si armonizza con la tua energia infuocata, invitandoti ad espandere i tuoi orizzonti, giocare e divertirti. Domenica, il trigono tra la luna e Giove in Ariete fa miracoli per la tua sicurezza.

TORO OROSCOPO WEEK-END 6 AGOSTO - 7 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì, Marte in Toro si oppone alla Luna Scorpione, generando irascibilità e facendoti scontrare con coloro a cui sei più vicino. Il trigono di sabato tra Nettuno e la luna aiuta a riparare le recinzioni che potrebbero essersi scheggiate. Domenica, il tuo pianeta dominante, Venere, trina Nettuno, facendo sì che la tua creatività e ispirazione raggiungano la velocità di curvatura e raggiungano il massimo storico! I tuoi sogni e le tue aspirazioni stanno per manifestarsi.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 6 AGOSTO - 7 AGOSTO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : La cosa migliore che puoi fare con le energie discordanti del venerdì è concentrarti sulla cura di te stesso, soprattutto perché la Luna Scorpione attiva il tuo settore della salute e del benessere. Le tue relazioni romantiche ricevono un afflusso di energia magica sabato mentre la luna trina con Nettuno. Quindi, le tue amicizie brillano di grazia domenica mentre Giove trina con la Luna del Sagittario. Questo fine settimana, trova il tempo per le persone che ami.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 6 AGOSTO - 7 AGOSTO 2022