Aborto, Meloni: “In Italia realtà diversa”. Letta: “In Usa decisione sconcertante"

Aborto, negli Stati Uniti abolito il diritto costituzionale: le reazioni del leader italiani

La Corte Suprema americana ha cancellato il diritto costituzionale all'aborto negli Usa in vigore da quasi 50 anni ribaltando la sentenza Roe vs Wade e lasciando così ad ogni Stato la libertà di adottare una propria legge. I principali leader italiani hanno commentato la notizia tra prudenza e sconcerto.

Aborto negli Usa, Meloni: realta' diversa da Italia, no a paragoni

"Continueremo semplicemente a chiedere, e a operare, perche' venga applicata la prima parte della 194, relativa alla prevenzione, e per dare alle donne che lo volessero una possibilità di scelta diversa da quella, troppo spesso obbligata, dell'aborto". Cosi' Giorgia Meloni, leader di FdI, contattata telefonicamente dall'Ansa sulla sentenza della Corte Suprema Usa sull'aborto. Quanto alla polemica che e' scoppiata in Italia, Meloni osserva che "sono due realtà che non vanno paragonate e chi lo fa, probabilmente, è in malafede o ha obiettivi ideologici".

Aborto negli Usa, Letta: decisione su aborto errore sconcertante

La decisione della Corte Usa sull'aborto "e' un errore grave, figlio di una svolta ideologica della Corte, cambiata profondamente da Trump che ha immesso tre giudici animati da un furore ideologico". Lo dice Enrico Letta a margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria. "La Corte - aggiunge il segretario del Pd - ha contemporaneamente deciso di dire no alle donne e si' alle armi. Francamente una scelta sconcertante che riportera' tensioni fortissime negli Stati uniti".

Aborto negli Usa, Salvini: parola su aborto spetta a donne, non ad altri

"Sono per la difesa della vita dall'inizio alla fine. Quando si parla di aborto l'ultima parola spetta alla donna. Non ad altri". Matteo Salvini commenta cosi' la sentenza della Corte costituzionale Usa sull'aborto. A chi gli chiede se si aprira' un dibattito anche in Italia, il leader della Lega infine risponde: "L'emergenza e' economica. Spero che il Parlamento non si divida nei prosismi mesi su aborto, sul ddl Zan, sulla droga, sulla legge elettorale. Dobbiamo mettere al centro gli stipendi, il lavoro e le pensioni degli italiani".

Aborto negli Usa, Conte: inammissibili derive oscurantiste

"Il diritto all'interruzione di gravidanza e' da annoverare tra le conquiste sociali su cui non e' possibile fare passi indietro. Non sono ammissibili derive oscurantiste che mettono a rischio la liberta' di scelta di ogni donna". Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Quanto sta accadendo negli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte Suprema, con sette Stati che si sono gia' attivati per precludere questa possibilita', e' allarmante. Ognuno e' libero di avere un proprio pensiero personale sul punto, e di agire sulla base delle proprie convinzioni, ma vedere alcuni esponenti politici italiani che festeggiano mentre milioni di donne si ritrovano private di questa possibilita' deve far riflettere. In Italia la legge 194 garantisce, ormai dal 1978, questa facolta', offrendo una soluzione equilibrata. Non permetteremo che venga posta in discussione. Non consentiremo un ritorno al passato", nota.