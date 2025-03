Approvato il Ddl Spazio. E l'opposizione protesta: "Un regalo a Musk, governo sotto ricatto"

Approvato il Ddl Spazio. E l'opposizione protesta

Primo via libera della Camera al ddl del governo, modificato durante l'esame a Montecitorio, che prevede Disposizioni in materia di economia dello spazio. I voti a favore sono 133, i contrari 89. Contro il provvedimento hanno votato le opposizioni, fortemente critiche nei confronti di alcune norme in esso contenute, soprattutto le misure "a favore di Musk", sostengono le forze di minoranza. Il ddl passa ora all'esame del Senato.

Ddl spazio, Del Barba (Iv): "Governo sotto ricatto o complice di Musk?"

"Il governo lo dica con chiarezza: sulla sicurezza è sotto il ricatto di Musk o è complice di un piano che non vuole comunicare a questo Parlamento?”. Lo ha detto Mauro Del Barba, deputato di Italia viva, nel corso della discussione sul Ddl spazio alla Camera.

"In questo momento storico particolare in cui si licenziano capi di Stato con un tweet definendoli dittatori o si annunciano dazi, non è possibile sottrarsi a una domanda: a chi mi affido per garantire la sicurezza del Paese? Durante i lavori con cui il Parlamento sta rispondendo a questa domanda, irrompe il tweet minaccioso e ambiguo con cui il rappresentante di Musk in Italia dice, in sostanza: ‘se voi vi affidate all’Europa anziché a Elon Musk potete smettere di chiamarci’", ha aggiunto Del barba.

"Il silenzio del governo fa sospettare o che il governo sia sotto ricatto o che sia complice di un piano sconosciuto. Vogliamo sapere se ci sono accordi o sotterfugi. Quello di oggi è un passaggio cruciale in cui il Parlamento chiede al governo di stare con l’Europa. Proprio per questo motivo, però, anche la minoranza non può schierarsi a favore dell’Ue a giorni alterni. Con l'emendamento che abbiamo sottoscritto, chiediamo quindi di privilegiare l’Europa rispetto alla Nato. E lo stesso deve avvenire per la difesa comune europea e per la difesa dell’Ucraina”, ha concluso.

Ddl spazio, Ghirra (Avs): "Scritto da Musk, mette a repentaglio la sicurezza"

"Nel silenzio della maggioranza e nella scomparsa dai radar del ministro Urso, si arriva al voto di questo provvedimento che mette a repentaglio la nostra sicurezza e la nostra democrazia. L’economia dello spazio è un florido settore tutto Made in Italy della nostra economia, impiega 230ooo persone, una vera eccellenza , una filiera completa che viene svenduta". Lo ha detto Francesca Ghirra nella dichiarazione di voto del Gruppo di Avs sul Ddl spazio alla Camera.

"Oggi sappiano chi ha scritto il Salva-Milano ma chi ha scritto questo Ddl? Sappiamo anche questo, lo ha scritto il monopolista privato che potrà accedere a questa partita, cioè Musk. Il nostro governo scondinzola alla corte di Trump, le conseguenze sarà durissime visto che nessuna disposizione regolamenta il controllo esclusivo dei dati al committente, che per noi dovrebbero essere istituzionali ed europei. Invece no, per la destra di Meloni porte aperta a Musk”, ha detto Ghirra.