Atreju, Salvini incontra Musk: l'asse su nucleare, Ponte e libertà

Salvini "flirta" con Musk: la Lega cerca sponde su nucleare, Ponte e libertà

Ieri Elon Musk è stato ospite ad Atreju di Giorgia Meloni, alla festa dei giovani di FdI e dopo ha incontrato il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ma se l’incontro con la Meloni è stato solamente politico quello con il leader della Lega è stato anche tecnico – scientifico e molto pragmatico: si è discusso infatti di Infrastrutture Strategiche (una vola note come Grandi Opere) ed Energia, nello specifico quella nucleare che il governo sta cercando di rilanciare (è aperto un tavolo anche al Ministero dell’Ambiente). Il nucleare di quarta generazione è già pronto all’utilizzo mentre quello di quinta, sempre a fissione, è in avanzato sviluppo avendo sempre come orizzonte definitivo il nucleare da fusione termonucleare (senza scorie radioattive), che è il processo con cui il Sole dona energia alla Terra.

Il nucleare, insieme alle fonti rinnovabili, sono le uniche vere armi contro il cambiamento climatico. Si è parlato inoltre anche di Internet superveloce e naturalmente, in questo campo il tema principe è stato quello della Intelligenza Artificiale. Infatti il Ministero delle Infrastrutture (Mit), è un “ministero del fare” che costituisce, insieme a quello dello “Sviluppo”, un motore irrinunciabile per il nostro Paese, attanagliato da decenni nella morsa dei “No Tutto” che sono riusciti a bloccare lo sviluppo dell’Italia. Ad esempio, il Ponte sullo Stretto è una infrastruttura che collegando direttamente la Sicilia all’Italia permetterà di completare un asse non solo dei trasporti ma anche commerciale che unisce il nord Europa all’Africa e viceversa. È un modo per aprirsi ai mercati africani, nei due sensi.

Ricordiamo che Musk ha comprato da poco l’ex Twitter che ora si chiama X come tutta la sua “linea di prodotti” che vanno da appunto dai Social, al mercato automobilistico elettrico con la sua Tesla fino ai viaggi spaziali con SpaceX che ha sostituito la stessa Nasa come “traghetto” per la Stazione spaziale internazionale e che ha come obiettivo quello di raggiungere Marte. E se si pensa che tutto questo è frutto dell’ingegno di un imprenditore privato si capisce la forza di impatto che hanno le idee di Musk nello sviluppo mondiale e non solo americano.

Musk è inoltre un simbolo del Transumanesimo, che ha come obiettivo di trasformare la società tramite un utilizzo attento e intelligente della Tecnologia avanzata. Per chi fosse interessato rimando al mio libro “Transumanesimo. Una filosofia per l’Uomo del XXI secolo” (Armando editore). Tornando all’incontro di ieri Musk e Salvini hanno anche parlato delle prossime elezioni europee: “Per la prima volta, alle prossime elezioni europee possiamo cambiare la linea politica di Bruxelles" a cui seguiranno, per Musk, anche quelle americane dove è schierato su posizioni nettamente conservatrici. Si pensi solo che una volta acquisito l’ex Twitter ha sbloccato il profilo di Donald Trump, dopo che la linea filo – dem woke dei precedenti proprietari l’aveva bloccato.