Autonomia, Forza Italia: "La Consulta ha dato ragione a Tajani. Il commercio estero (e non solo) non va alle regioni"

"La Consulta ha avallato alcune osservazioni che aveva sollevato Antonio Tajani, come quella che il commercio estero non può passare alle regioni. A questo punto rimane l'obiettivo di fare la riforma presto ma anche bene. Dobbiamo stare molto attenti perché non possiamo certo fare una legge che poi viene cassata dalla Corte costituzionale". Con queste parole Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le motivazioni della Consulta sulla parziale bocciatura della legge Calderoli sull'autonomia regionale differenziata.



"Ne parleremo all'interno della maggioranza e ci organizzeremo, bisogna anche capire se resta in piedi o no il referendum abrogativo. Non si deve trasformare l'autonomia in uno scontro ideologico ma portare a casa un risultato che tenga insieme l'unità nazionale e la coesione di tutti i territori del Paese". Ma sulle materie non Lep (livelli essenziali delle prestazioni, ndr) Calderoli può andare avanti con il trasferimento alle regioni? "Noi siamo fermi alla lettera di Tajani. Il disegno dell'autonomia è organico e non si sfoglia la margherita un petalo alla volta. Se ne parlerà nella maggioranza. Ma ripeto, anche sulle materie non Lep la Consulta è intervenuta e non solo sul commercio estero usando parole molto chiare".



Nevi conclude: "Servirà un ragionamento nella maggioranza su come intervenire e capire anche che cosa ne pensa la premier Meloni". I tempi per 'sistemare' l'autonomia? "Non possiamo assolutamente dire quanto tempo ci vorrà. L'obiettivo che non deve mai essere messo in discussione è quello di costruire un Paese meno disuguale perché purtroppo oggi non è uguale da Nord a Sud. L'autonomia è nel programma di governo e si farà, ma va fatta bene stando molto attenti poi che non venga cassata dalla Consulta".



