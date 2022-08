Azione, "Fiero di essere camorrista": le parole choc del candidato di Calenda

Azione, un video del 2020 mette in imbarazzo Calenda. Le parole choc del candidato Del Prete

“Sono fiero di essere camorrista”. Queste le parole di Pasquale Del Prete, durante un suo comizio nel 2020. Ebbene, oggi Del Prete è un esponente di Azione, in corsa per un posto alla Camera in Campania.

A recuperare la pesante dichiarazione è stato “Il Giornale”, uscita da Del Prete durante le comunali a Frattamaggiore in provincia di Napoli. Ebbene, dopo qualche ora la pubblicazione dell’articolo, il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha diffuso sui social il video di quell’evento elettorale. Poco più di 45 secondi in cui Pasquale Del Prete cita Vincenzo Del Prete, che fu sindaco di Frattamaggiore dal 1999 al 2002, fino a quando la Prefettura non sciolse l’amministrazione per infiltrazioni della criminalità organizzata.

“La mia prima esperienza come assessore parte con lui”, dice Del Prete durante il comizio a sostegno di Marco Del Prete (attuale sindaco di Frattamaggiore e figlio di Vincenzo, insieme a lui ci hanno accusato di essere camorristi. Fiero di essere camorrista insieme a Enzo Del Prete. Io sono camorrista come Enzo Del Prete”, ripete raccogliendo l’applauso del pubblico.

“Il modo di raccogliere consenso di Calenda è imbarazzante”, commenta Bonelli. Il leader di Azione però si schiera a difesa del suo candidato e bolla la notizia come “ignobile fake news”. La persona in questione, aggiunge, “è totalmente incensurata, non hai mai avuto un problema giudiziario. Ha protestato contro lo scioglimento di un comune mai approdato a nulla. Questo non è giornalismo, è sciacallaggio”.