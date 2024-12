Bambina di 11 anni salvata in mare, Alemanno: "Chi strumentalizza il caso fa propaganda agli scafisti e alla loro tratta di migranti"

"Ma chi la strumentalizzerà per propagandare l’accoglienza indiscriminata e le porte aperte agli sbarchi, si ricordi che l’immigrazione clandestina è in buona parte un fenomeno emulativo"



"Una bambina di 11 annni come Yasmine salvata in mare dopo un naufragio interroga sempre le nostre coscienze, al di là dei tanti punti oscuri di questa vicenda. Ma chi la strumentalizzerà per propagandare l’accoglienza indiscriminata e le porte aperte agli sbarchi, si ricordi che l’immigrazione clandestina è in buona parte un fenomeno emulativo e chi proponga le porte aperte agli sbarchi fa propaganda agli scafisti e alla loro tratta di migranti nel Mediterraneo". Lo afferma ad Affaritaliani.it Gianni Alemanno, segretario del Movimento Indipendenza sul caso di Yasmine, la bambina di 11 anni, unica sopravvissuta al naufragio.



