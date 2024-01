Bandecchi: "Il politicamente corretto ha rotto. Le belle donne le guardo..."

Bandecchi: "Se mi dimetto? No, mi candido anche alle Europee"

Stefano Bandecchi di chiedere scusa per le sue parole in Consiglio comunale non ne ha la minima intenzione. Anzi, il sindaco di Terni rilancia. "Se vedo passare una bella donna - dice a Repubblica - certo che la guardo. Per il resto... sono sposato da 42 anni, ho due bei ragazzi e a casa tutto bene. Quindi sarà che mi comporto bene, no?". Ieri, durante una discussione sulla violenza di genere Bandecchi si era espresso così: "Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce... Se poi non ci riesce, invece torna a casa. Io parlo alla gente, le persone sono stanche del politicamente corretto che in 30 anni ha distrutto questo Paese. Io sono pragmatico, per questo non piaccio agli ipocriti".

Bandecchi propone di fare un esperimento tra le coppie: "Lancio una sfida agli italiani: stasera - prosegue il sindaco di Terni a Repubblica - mogli e mariti, fidanzati e fidanzate si scambiassero i telefoni e poi vediamo domattina in quante case succede la rivoluzione. Se penso di dare le dimissioni? Non ci penso neanche. Anzi, annuncio che mi candido alle Europee con il mio movimento, Alternativa popolare, e sarò candidato ovunque. Dopo la caccia all’apologia del fascismo c’è quella all’apologia del Bandecchismo, solo che io non ce l’ho un ventennio. Se proprio qualcuno mi vuole mandare all'esilio, all'Elba, come Napoleone".